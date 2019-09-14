Последний стик моды. Одна подпись Трампа разрушит мировую индустрию

Дональд Трамп хочет ужесточить требования к продаже электронных сигарет. Ароматизированные вейпы могут вообще запретить. Причина — вспышка легочных заболеваний среди фанатов этой продукции. Сотрудники американских вейп-шопов рассказали «360», что будет с индустрией в случае запрета ароматизаторов.

Дым под контролем?

В Штатах официально подтвердили гибель пяти курильщиков вейпа и зафиксировали 450 случаев, когда люди попадали в больницы из-за пристрастия к дыму. У всех пострадавших проблемы с органами дыхания, головные боли и лихорадка.

Медики считают, что причина плохого самочувствия вейперов — масло с витамином Е. Оно входит в состав многих смесей для курения. Само по себе вещество полезно, но в газообразном состоянии образует новые соединения, которые вредят здоровью.

Вейпы и электронные сигареты стали причиной совещания у президента США. Дональд Трамп намерен жестче контролировать сбыт этих товаров.

Вейпинг превратился в огромный бизнес. За короткое время он разросся до гигантских масштабов. Мы не можем позволить угрожать здоровью нашего народа, мы не можем позволить нашей молодежи впадать в зависимость от вейпинга. В течение пары недель мы подготовим очень жесткие рекомендации Дональд Трамп президент США.

Табачный дым вместо аромата?

Ароматические жидкости для вейпов уже запретили в нескольких крупных городах, а также в штате Мичиган. Но фанаты электронных сигарет считают, что для ужесточения требований к продаже продукции нужны более глубокие исследования. Об этом «360» заявили в магазина Vape Shop Smoke Zone в Нью-Йорке.

Последняя затяжка. Почему умирают вейперы? Подробнее

«Если Трамп не знает, о чем говорит, он не должен делать такие заявления. Я не могу сказать, что вейп полностью безопасен. Я всего лишь продаю этот продукт. Но полезный он или нет, должны сказать специалисты. Должны провести исследования», — отметила сотрудница магазина Лилу.

Она напомнила, что вейпинг появился не сегодня. Им начали увлекаться около 10 лет назад, и до сих пор вопрос о запрете ароматизаторов или об ужесточении правил продажи не возникал.

Впрочем, она согласна с Трампом в том, что вейпинг является неплохим бизнесом. «И этот бизнес может погибнуть, если Трамп перейдет от слов к действиям», — полагает собеседница «360».

С коллегой согласен и сотрудник нью-йорского Nextgen Vapeshop Ральф. Он уверен: несмотря на то, что запретить планируют не сам вейп, а лишь ароматизаторы, решение может сильно ударить по индустрии.

«Если убрать ароматизаторы, вейп будет мало чем отличаться от сигарет. Получится табачная вода. А это вряд ли заинтересует людей, особенно тех, которые пытаются бросить курить сигареты. Ведь им попросту придется выбирать между табачным дымом и табаком», — заявил собеседник «360».

Это подтверждает исследование Министерства здравоохранения и социальных служб США, согласно которому подростки и молодые люди начинают увлекаться электронными сигаретами именно из-за ароматизаторов. В случае отсутствия вкусовых добавок подавляющее большинство готово отказаться от вейпа.

Источник фото: e-cigarettes.surgeongeneral.gov

«Бороться за право вейпить!»

Американские блогеры, освещающие тематику вейпа, призывают своих подписчиков бороться за свое хобби. Фанаты ароматного дыма не понимают, почему их любимую продукцию хотят запретить, если она безопаснее классических сигарет.

Так считает и Раян Холл, у которого почти 600 тысяч подписчиков на YouTube. Он выпустил ролик, в котором рассуждает на тему, обречены ли электронные сигареты. Также парень записал с друзьями видео, где молодые люди собираются «звонить Трампу» и призывают к действию остальных.

«Все должны звонить Трампу! Если вы вейпите, сделайте это! Если вы не вейпите, сделайте это! Если вы считаете это (планы запретить ароматизаторы для вейпа — прим. „360“) глупым, скажите им, что это глупо! Скажите, что вы не согласны!» — звучит в ролике.

Многих планы президента привели в шок.

«Черт, это правда?» — отреагировал блогер и владелец вейп-шопа Джай Гьорфи в интервью Digital Trends. Он также устроил прямой эфир в Сети и записал видео для своих подписчиков, которые тоже оказались шокированы возможными нововведениями.

«Без обид в адрес президента, но это был очень некомпетентный комментарий с его стороны. Люди умирают, да, но не от ароматизаторов для вейпа», — заявил Гьорфи.

Он также удивился, что Трамп угрожает существованию целой отрасли одним росчерком пера. И это при том, что обычно глава Штатов встает на сторону бизнеса.

А что у нас?

В России скандальная продукция тоже нашла своих фанатов и набирает популярность. В прошлом году импорт систем нагревания табака и электронных сигарет вырос вдвое — до 1,8 миллиона устройств. Производство табачных палочек для нагревания в России выросло в 500 раз. Об этом заявили в Минсельхозе.

При этом обычными сигаретами россияне стали интересоваться меньше. То есть люди не перестают курить, а просто переходят на другие продукты, которые, правда, все же содержат никотин.

Одной из причин успеха вейпов в министерстве назвали отсутствие жесткого регулирования их оборота. В пресс-службе подчеркнули, что модные девайсы вызывают сильную зависимость. Правда, пока до столь радикальных планов, как в США, не дошло.