Последнее нормальное фото. Люди со всего мира вспомнили простые радости жизни без изоляции

Британская журналистка в Twitter попросила людей поделиться последним фото, сделанным до карантина. Ей ответили более восьми тысяч человек. Среди них оказались и такие знаменитости, как Моника Левински и Дав Камерон.

Все началось с материала «Би-би-си», которым вдохновилась журналистка Робин Винтер. В нем автор статьи поделился историями нескольких людей, а точнее, последними фотографиями, сделанными ими до начала карантина. Разумеется, за каждым кадром скрывалась своя трогательная история.

Робин решила попросить своих подписчиков в Twitter тоже поделиться их последними фото, сделанными до режима изоляции. Чего она точно не ожидала, так это того, что ее просьба превратится в большой флешмоб.

Ее последнее фото было сделано в благотворительном магазине. Робин сфотографировала зеркало, над покупкой которого размышляла. Купить она его не успела, потому что наступил карантин. Журналистка надеется, что оно все еще дожидается ее в магазине.

Как рассказала девушка The Guardian, она заметила, что на ее твит ответили пару знаменитостей, например Джон Ронсон. Однако ответ от Моники Левински ее сильно удивил. Та поделилась фотографией букета, который ей подарили.

«Я подумала, что это странно. Как она нашла мой маленький твит из ниоткуда? Потом я увидела тысячи ответов», — говорит Робин.

Люди с большой охотой стали делиться моментами из своей жизни до карантина. Хештег #lastnormalphoto (последнее нормальное фото — прим. ред.) разошелся по Сети на выходных. К нему присоединились люди со всего мира. В ответах можно найти самые разные фотографии: от объятий родителей и детей до кадров с вечеринок. На этих снимках люди еще не держат дистанцию два метра и не носят маски.

Это моя мама и племянница в отпуске с моей сестрой и зятем, находящимися за кадром. Это снято 10 марта, у моей сестры и племянницы вскоре появятся симптомы COVID-19, и, к счастью, они выздоровеют. У моей мамы, которая находится в зоне риска, чудесным образом не развились симптомы.

«Есть много вещей, которые люди хотели бы сделать, если бы знали, что это произойдет. Полагаю, это застывший момент времени», — сказала Винтер.

Это моя дочь с моими родителями. Я сделал это фото за два дня до объявления изоляции пожилых и уязвимых. Я очень скучаю по маме и папе, но по крайней мере они в безопасности.

По ее мнению, некоторые люди в ответах все-таки могли слукавить. Наверняка были те, кто поделились не самым последним сделанным на телефон фото, а скорее наиболее удобным для социальных сетей. Винтер предполагает, что некоторые могли выложить те кадры, на которых они якобы выглядят круто или просто удачно получились. В этом есть элемент нарциссизма.

Когда никто не слышал о фразе «социальное дистанцирование».

Скорее всего, в этом секрет успеха данного флешмоба. Он сочетает в себе нарциссизм и ностальгию.

«Людям приятно размышлять о том, что они делают, особенно потому, что жизнь так быстро изменилась. Люди чувствовали, что что-то должно было случиться, но никто не знал, к какому экстремальному результату это приведет», — передает ее слова The Guardian.

В фотокабине, выпивали в Нью-Касле. Такое ощущение, что это было вечность назад.

Кадры были самыми разными, но общей чертой можно назвать трогательность каждого снимка. Все эти фото стали большим напоминанием о жизни, которая, кажется, осталась далеко позади. Многие также упоминали в своих ответах, что скучают по родным и близким.