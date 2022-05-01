Будут биться не до последнего украинца, но и последнего поляка и финна

Россия в нынешней ситуации на Украине в глобальном смысле противоборствует не соседней стране, а США. Западные страны понимают, что если Россия одержит полную победу над нацизмом, то тогда старый миропорядок рухнет и начнется новый, в котором не будет однополярного мира, сообщил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Далее — прямая речь собеседника «360».

С самого начала у меня не было сомнений, что мы противостоим США, а не Украине. Сомнения у людей, мне кажется, тоже исчезают. Другое дело, что стреляют и погибают украинцы. Но ведут противостояние США с Германией в том числе, у которой проблемы множатся. Помните, выступала английская дама-министр, она сказала то, что не говорят остальные: если Россия победит, наш миропорядок кончится и начнется новый миропорядок.

Это противостояние старого западного центристского миропорядка с новым нарастающим многополярным миропорядком. Поэтому они будут биться не до последнего украинца, но и последнего поляка или финна, если потребуется. Это противостояние цивилизаций, а оно очень жестокое и масштабное.

Немецкая антироссийская политика выстроена по американскому учебнику

В Германии тысячи людей сорвали выступление Анналены Бербок, там есть консервативная часть и левая часть людей, они против всего этого безобразия. Консерваторы обычно реалисты не потому, что любят нас с вами. Они любят Германию и не хотят, чтобы конфликт был слишком близко от немецкой земли. Они понимают, что посылка вооружений и техники продлевает конфликт и тем больше шансов, что он выплеснется на другие страны, а это противоречит немецким интересам. Там были разные люди, но всех объединяет понимание, что от продолжения конфликта Германии будет плохо.

Глава МИД Германии, вице-канцлер, министр энергетики — представители партии «Зеленых», которая является партией американских сумасшедших.

У них есть учебник, в котором написано, что Россия плохая, а Америка хорошая, нужно делать все так, чтобы было хорошо Америке. Представители «зеленых» — наименее адекватные представители европейской элиты. Они с «плохими» странами борются, которые назначают по своему желанию и представлению о праве Дмитрий Журавлев.

Джоли просто исполняет свою роль

Приезд голливудских звезд на Украину, не хочу обидеть госпожу Анджелину Джоли, связан с пиаром. Чтобы напомнить о себе в США, нужно приехать на Украину. Это смысл звездности. Так выстроена пропаганда в США, что им все равно, что происходит в Техасе. А то, что произошло во Львове, — известно всем.

Это абсолютно не американская история, американцы — эгоцентристы, для них важно, что происходит на соседней улице. Другие страны важны постольку-поскольку, но пропаганда настолько массированная, что Джоли должна взять конфетку не у техасского ребенка, а у львовского. Тогда ее заметят, о ней напишут, расскажут, какой она герой и поддерживает свободу на Украине.