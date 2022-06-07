Последнее рукопожатие. Родные убитого школьника рассказали об отношениях с подозреваемым

В Нижнем Новгороде убили 12-летнего школьника. Под подозрением оказался его бывший одноклассник. Мальчики якобы конфликтовали, но прямо перед нападением жали друг другу руки у подъезда. «360» поговорил с семьями и собрал все, что известно о случившемся.

В Московском районе Нижнего Новгорода нашли убитым 12-летнего Егора (имя изменено). По данным следствия, на него напали около 18:00 6 июня в подъезде его же дома, на теле нашли порядка 10 ножевых ранений.

Под подозрением оказался его бывший одноклассник, 13-летний Игорь (имя изменено). Следком уже задержал подростка, по данным городского портала NN.ru, он якобы признал свою вину. Против него возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

По версии следствия, между мальчиками были конфликты — якобы погибший обижал 13-летнего подростка и не желал с ним общаться.

Теlеgrаm-канал Shоt опубликовал видеозапись от двери домофона из подъезда, где произошло убийство. На кадрах видно, как погибший мальчик встречается с другим ребенком, половину лица которого закрывает черная повязка. Дети жмут друг другу руки, потом слышен вопрос: «У тебя кто-то есть дома?». Второй на это отвечает: «Родители».

Мальчики вместе заходят в подъезд, затем слышны крики. Меньше чем через минуту дверь снова открывается, но выходящего не видно.

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Дедушка убитого рассказал Telegram-каналу Ni Mash, что нашел внука уже мертвым.

«Я побежал его встречать, а он уже лежит», — сказал он.

Мальчик не дошел до двери квартиры один лестничный пролет — семья живет на втором этаже. По информации Ni Mash, подозреваемый подросток состоит на учете у детского психиатра, Telegram-канал «Опер пишет» подтвердил эту информацию. При этом мальчики не состояли на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Что известно об убитом

Бабушка погибшего Елена Евгеньевна рассказала «360», что о смерти внука узнала от дочери и сразу приехала к месту убийства. Но полиция долго отказывалась пускать ее.

«В подъезд меня полиция не пускала, там был следственный эксперимент. Четыре часа я на улице простояла. Потом разрешили войти. Я только увидела — он лежит. Все. Мальчик был общительный, со всеми дружил, со мной делился: „Я вот с этим пойду гулять, с этим пойду“. Ничего совершенно не предвещало беды», — рассказала она.

Отчим погибшего Николай подтвердил, что мальчик был очень общительным, хорошо находил общий язык со сверстниками.

Мальчишка хороший был, общительный, очень хорошо находил общий язык со всеми своими сверстниками. Даже не могу предположить, ничего не предвещало беды. Сейчас каникулы, мы не отправляли его в пионерский лагерь, потому что у него очень много сверстников в квартале, он много с кем общается. Даже не было мысли, что что-то такое может произойти Николай.

О конфликте мальчиков отчим не знал. По словам Николая, пасынок доверял ему и о многом рассказывал. Если у него возникали сложности или конфликты, всегда обращался за советом или помощью.

«Он мог мне сказать, если он с кем-то поругался, даже если это взрослые какие-то были бы. Он мог прийти, мне сказать. Он меня папой не называл, называл Колей. Он всегда придет ко мне, скажет: „Коля, у меня вот такой-то момент, можешь мне помочь? Поговорить там, надо разобраться“. И я всегда в этом моменте разберусь», — поделился он.

Николай также рассказал, что пасынок учился вместе с подозреваемым с первого по четвертый класс, после этого дети якобы больше не пересекались.

«Ни от классных руководителей, ни от соцпедагогов или каких-то органов не было замечаний по этому поводу. У меня жена хорошо знает его родителей, они вместе в садик ходили. Не было повода для того, чтобы у ребенка вызвать такую жестокость. Как это вообще? У меня нет слов просто», — сказал «360» отчим убитого.

Сотрудники школы рассказали NN.ru, что Егор хорошо учился, всегда был опрятен, родители следили за его успеваемостью и поведением. Никаких нареканий в школе не было — он был вежлив с учителями, выполнял все поручения.

Что известно о подозреваемом

В разговоре с Telegram-каналом Ni Mash отчим убитого заявил, что у подозреваемого подростка якобы «семья инвалидов». Однако никто не смог подтвердить эту информацию. При этом дедушка подозреваемого рассказал «360», что у внука были проблемы с учебой.

«Дело в том, что он плохо воспринимает школу, его определили на отдельное обучение, потому что он заикался в свое время», — сказал он.

Однако в школе это не подтвердили. Также пенсионер рассказал, что знал о долгом конфликте с каким-то ребенком, который якобы оскорблял его внука.

«Как-то раз жена моя пришла и он ей сказал: „Была компания, они гуляли и кто-то сказал: Давайте бить [Игоря]“. Это уже о чем-то говорит. Я слышал, что тут дети оскорбляли его мать, то есть мою дочь. Он мог на фоне мести, в аффекте с этим парнем свести счеты», — сказал дедушка подозреваемого в беседе с «360».

Мать подозреваемого Елена также подтвердила, что погибший якобы издевался над ее сыном. После расправы над сверстником Игорь, по ее словам, пришел домой и рассказал обо всем отцу. С родителями погибшего ребенка, по словам Елены, она не знакома.