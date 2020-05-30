Последнее кресло для астронавта. Роскосмос потеряет деньги из-за пилотируемого запуска SpaceX?

Ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon стартовала с мыса Канаверал. Миссия Dеmо-2 доставит на МКС астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли. Это первый за девять лет пилотируемый полет с территории США — огромный шаг для космической отрасли страны. Корабль позволит американцам отказаться от полетов на российских «Союзах», где за каждое кресло платят до 60 миллионов долларов.

Переход на «Союзы»

С 2011 года американские астронавты отправлялись в космос на российских космических кораблях «Союз». За девять лет NASA выкупило 70 мест на борту российских кораблей на общую сумму 3,9 миллиарда долларов. Параллельно над собственными проектами работали SpaceX и Boeing.

Весной прошлого года челнок Crew Dragon уже показал, на что способен. В марте он успешно пристыковался к МКС с грузом.

Сегодняшний запуск — это финальный тест по доставке экипажа. В случае успеха NASA сможет вручить SpaceX свой сертификат. Полет уникален дважды: SpaceX впервые отправляет в космос людей и впервые за последние девять лет астронавтов на МКС доставит американский челнок.

Видео: SpaceX

Стыковка Crew Dragon с МКС пройдет только ДАТА, около ВРЕМЯ по московскому времени. Это сложный маневр, которым станут управлять астронавты. На борту станции Бенкен и Херли останутся на 63 дня, после чего вернутся на Землю при помощи челнока, на котором и прилетели.

Но говорить о резком отказе NASA от российских «Союзов» нельзя. Глава американского космического агентства Джим Брайденстайн заявлял еще в начале мая, что ведет переговоры о покупке одного места в российском челноке для астронавта для запуска осенью этого года.

Полная линейка ракет-носителей Falcon 9. Источник фото: Official SpaceX

Роскосмос без заказов американцев

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса, космонавт Сергей Крикалев считает, что американцы не откажутся от использования «Союзов» после успешного запуска SpaceX. Просто теперь возможности отправлять космонавтов на МКС есть у России и США.

«У нас просто появляется еще один резерв в программе. После того, как пройдут испытания, будем использовать и то и другое — и они и мы. Они могли отказаться в любой момент — и вчера, и позавчера, и год назад, и пять лет назад. Но при выполнении программы есть определенная целесообразность. Она была только у нас. Теперь она будет распределена между нами и SpaceX», — завил он «360».

Сергей Крикалев пояснил, что все это нормальный рабочий процесс. Он особо отметил, что речь о финансовых потерях здесь тоже не идет. По его словам, речь идет о партнерских отношениях, когда каждый старается делать свое. Если не получается, то к нему приходят на помощь, которая компенсируется деньгами.

«Был определенный момент, когда наши партнеры у нас делали, пока не научились делать сами. Это не потеря. Просто у нас там был дополнительный заработок. Теперь его не будет или будет другой заработок в другом месте», — отметил космонавт.

По словам Сергея Крикалева, американцы в любом случае будут использовать «Союзы» даже после успешного запуска корабля SpaceX, а NASA и Роскосмос продолжат сотрудничество по программе Международной космической станции.

Возвращенные ступени (слева направо: Orbcomm 2, JCSAT-14, SpaceX CRS-8). Источник фото: Official SpaceX

Собственная стратегия

В то же время руководитель института космической политики Иван Моисеев считает, что NASA вполне может отказаться от использования российских ракет, если полет SpaceX будет успешным. Тем более что в последние два года американцы начали сокращать экипаж астронавтов на МКС.

«В мае был заключен последний контракт на 90 миллионов долларов — одно кресло для американца, и это может быть последний раз. Если что-то случится [с Crew Dragon], то тогда придется американцам еще покупать, потому что им хотя бы одного человека на МКС держать надо», — рассказал он.

По словам эксперта, российская космическая отрасль за запуски американских астронавтов в год получала до 400 миллионов долларов. Но сейчас важны не экономические потери, а то, что Россия медленно выходит с международного космического рынка, а это очень перспективная и быстрорастущая сфера.

Иван Моисеев пояснил, что раньше на долю России приходилось до 30% запусков космических спутников. Теперь это потеряно, а производства не получили ни одного контракта. Остались только маленькие и дешевые спутники. Мы занимали первое место по доставке экипажей на МКС. Кроме американцев, по квоте США на орбиту доставляли японцев и канадцев.

«Приходится констатировать, что Российская Федерация больше не участвует в международном космическом рынке. Теперь она должна сосредоточиться и думать, как строить свою стратегию исходя из собственных потребностей», — подвел итог эксперт.

Источник фото: РИА «Новости»

Он отметил, что шли переговоры о возможности совершить два туристических полета. Но пока это так и осталось на стадии обсуждения. Еще ведутся разговоры о полете космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов. «Это в какой-то степени что-то даст, но по сравнению с тем, что было, это просто слезы», — пояснил Иван Моисеев.

По его мнению, сотрудничество Роскосмоса и NASA вокруг МКС продолжится в любом случае. Станция не сможет существовать, если одна из сторон откажется ее поддерживать.