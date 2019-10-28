Рыба гниет и без головы. ИГ* останется прежним после смерти аль-Багдади

Лидер «Исламского государства»* погиб во время операции в Идлибе. За последние несколько лет лидер ИГ* «умирал» несколько раз, поэтому некоторые государства подвергают сомнению подлинность смерти аль-Багдади. Впрочем, политолог Эндрю Корыбко считает, что от его смерти ничего не изменится. Он рассказал «360», почему аль-Багдади был лишь символическим лидером и что будет дальше.

Трамп заявил о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади во время телеобращения. По словам президента США, лидер ИГ* пытался сбежать по подземному ходу вместе со своими тремя детьми. Когда он понял, что впереди его ждет тупик, взорвал себя вместе с детьми. Тело было обезображено до неузнаваемости, поэтому провели экспертизу ДНК для подтверждения личности.

Как поймали

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Как передает Reuters, поймать аль-Багдади получилось благодаря Исмаилу аль-Этави. Именно он рассказал подробности того, как иногда проводились важные переговоры. Например, использовались передвигающиеся микроавтобусы, груженные овощами.

Аль-Этави имеет докторскую степень в области исламских наук. Он присоединился к «Аль-Каиде» в 2006 году, был арестован силами США в 2008-м и заключен в тюрьму на четыре года, сообщают иракские сотрудники службы безопасности. Позже аль-Багдади поручал ему ключевые задания: передача религиозных инструкций, отбор командиров ИГ*. Когда все рухнуло в 2017 году, Этави бежал в Сирию. Позже его арестовали турецкие власти и передали иракской стороне.

Сомнения и поздравления

Лидера ИГ* хоронили уже раз пять-шесть, поэтому некоторые люди к такой новости отнеслись с большим скепсисом. Достаточно заглянуть в Twitter, где пользователи проводят опросы по этому поводу.

Министр информации Ирана был не слишком впечатлен происходящим и даже намекнул на то, что США сами являются создателями ИГ*. «Это ерунда. Вы просто убили свое создание», — гласит его твит.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это событие «впечатляющим достижением». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также решил выразить свои положительные эмоции посредством Twitter. «Убийство главаря ИГ* знаменует собой поворотный пункт в нашей совместной борьбе с терроризмом. Турция будет и впредь поддерживать антитеррористические усилия, как это было в прошлом», — написал он.

А Борис Джонсон отметил, что смерть аль-Багдади — это важный момент в борьбе с террором, но далеко не последний. Битва со злом ИГ* еще не окончена.

Смерть лидера ничего не меняет

Newsweek передают, что в ИГ* уже назначили нового лидера. Им стал Абдулла Кардаш, также известный как Хаджи Абдулла аль-Афари. Сообщается, что в августе аль-Багдади назначил его руководителем «мусульманских дел» группировки. О бывшем иракском военном мало что известно. Когда-то он служил под руководством Саддама Хусейна.

По словам политолога Эндрю Корыбко, знать нового лидера не так уж и нужно. Например, к моменту своей смерти аль-Багдади уже не играл никакой роли в организации. Он был лишь символическим лидером. И вряд ли у Абдуллы будет другая роль.

Становясь лидером и лицом какой-то террористической организации, человек вынужден постоянно прятаться. Соответственно, времени на то, чтобы организовывать атаки и принимать важные решения, нет. За лидером ведется охота, и он фактически просто пытается не умереть.

Именно поэтому радоваться смерти аль-Багдади немного бессмысленно. Она ничего не меняет. Это не влияет ни на рост, ни на уменьшение ИГ*. По словам Корыбко, организация давно уже стала децентрализованной. Тенденция к таким децентрализованным и сетевым организациям, которые могут работать без управления сверху вниз, существует и в террористическом, и в деловом мире.

Синонимами этого подхода к управлению являются «самодостаточные сотрудники», то есть те, кто знает, каковы цели организации, и наделен полномочиями принимать решения так, как считает нужным для достижения этой цели Эндрю Корыбко американский политолог.

Эксперт также предупреждает, что ИГ* продолжит расти в Африке и Афганистане. Острой реакции на смерть аль-Багдади от группировки он не ждет. Возможно, будут одна или две террористические атаки от разгневанных последователей, но в более широком стратегическом смысле не будет ничего слишком значительного.



*«Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая группировка.