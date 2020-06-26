Из зала суда к аплодирующей толпе. Как Кирилла Серебренникова встретили после приговора по делу «Седьмой студии»

Кирилл Серебренников вышел из здания суда под аплодисменты и крики собравшихся. Так публика приветствует режиссера после успешной постановки, но сегодня собравшихся порадовал условный срок для фигурантов дела «Седьмой студии». Теперь им предстоит возместить 129 миллионов рублей, в хищении которых их обвинили. А Серебренникову еще и выплатить штраф в 800 тысяч рублей.

Дело «Седьмой студии»

Уголовное дело, за которым более трех лет следили в России, наконец завершилось. А началось все в 2011 году с появления проекта «Платформа», художественного объединения театральных деятелей во главе которого стоял Серебренников.

Деньги на содержание проекта перечисляло министерство культуры на счета АНО «Седьмая студия». Средства были целевыми и предназначались только на проекты «Платформы». Куратором выступала представитель министерства Софья Апфельбаум.

Уголовное дело о хищении 200 миллионов рублей, выделенных на «Платформу», завели в мае 2017 года. Первой арестовали бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву.

Источник фото: телеканал «360»

Гендиректора организации Юрия Итина отправили под домашний арест. Взяли под стражу также бывшего продюсера «Платформы» Алексея Малобродского.

Масляева заявила, что деньги похищал Серебренников и выводил их через черную кассу. После этого ее дело вывели в отдельное производство.

Кирилла Серебренникова задержали в августе 2017 года в Санкт-Петербурге на съемках фильма «Лето». Суд отправил его под домашний арест. В своей квартире он провел полтора года пока ему не одобрили подписку о невыезде. Все это время он работал. Удаленно он смог завершить фильм «Лето», поставил спектакли «Чаадский», «Маленькие трагедии» и балет «Нуреев».

Судебный процесс начался в октябре 2018 года. Обвиняемыми по делу о крупном мошенничестве стали Серебренников, Итин, Малобродский и Апфельбаум. Своей вины они не признали. Только третья экспертиза доказала, что ущерб государству составил почти 129 миллионов рублей.

В пятницу, 26 июня, суд признал Серебренникова, Итина и Малобродского виновными в хищении денег. Режиссера приговорили к трем годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей, Итина к трем годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей, Малобродского — к двум годам и штрафу 200 тысяч рублей. Кроме того им придется возместить 129 миллионов рублей по иску министерства культуры. Софью Апфельбаум приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей, но освободили от его уплаты за истечением срока давности. Конфискованное у подсудимых имущество обратят в доход государства.

Выход под аплодисменты

Около Мещанского суда Москвы Кирилла Серебренникова встречала толпа из группы поддержки и журналистов. Когда режиссер появился в дверях раздались аплодисменты.

«Дорогие друзья, я очень вас прошу, каждый человек очень важен и ценен. Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию», — обратился Серебренников к окружившим его журналистам и поклонникам.

«Я говорю огромное спасибо за поддержку нас, за то, что вы верите в нашу невиновность», — подчеркнул он. Режиссер подчеркнул, что за правду нужно бороться и добавил, что недоволен решением суда.

Представлявший интересы Серебренникова адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что намерен подать апелляцию, так как приговором он также не доволен.

«Я с самого начала считал что с самого начала считал Кирилла невиновным. И ни один суд не приблизился к тому, чтобы считать его виновным. Он был художественным руководителем, он сделал проект, который был признан и в России, и за рубежом. Само министерство культуры об этом неоднократно говорило в 2013−14 годах, поэтому государству не было причинено никакого ущерба», — отметил он.

Он подчеркнул, то не готов рассматривать решение суда как победу или поражение. «Я доволен, что Кирилл уехал домой», — подытожил адвокат.

«Банда ставила спектакли»

Условный срок и выход на свободу Кирилла Серебренникова оценили его коллеги — режиссеры и другие деятели культуры.

Самый короткий комментарий, но емкий комментарий дал председатель Союза театральных деятелей России и руководитель театра Et Cetera Александр Калягин. Он пояснил, что пока еще не изучил сути приговора, который вынесли Кириллу Серебренникову.

Пока могу сказать только одно — ну хоть так! Александр Калягин Председатель Союза театральных деятелей России и руководитель театра Et Cetera.

Глава комиссии по культурным правам СПЧ режиссер Александр Сокуров назвал приговор с условным сроком идеальным вариантом.

«Вспомните, чего ожидали многие — никаких проблем. Я думаю, сейчас он вздохнет спокойно, что все так разрешилось», — пояснил режиссер

Приговор был правильным и взвешенным. Так отозвался на решение судьи по делу Сербренникова режиссер Карен Шахназаров. Он пояснил, что тот останется на свободе, а значит сможет заниматься творчеством и дальше.

Многое из того, что было в этом деле, связано с тем, что система господдержки несовершенна сама по себе. Строго говоря, ничего не подсчитывается, смета не предоставляется. Это тот случай, когда надо серьезно заняться всей системой господдержки, как она проходит, чтобы эти моменты исключить Карен Шахназаров Режиссер.

Кирилл избежал унижения тюремным сроком, автозаком и СИЗО. Но признание его организатором банды вызвало возмущение у режиссера Павла Лунгина.

«Эта банда не деньги воровала, а спектакли ставила», — пояснил он.

Творческий человек не должен касаться вопросов бухгалтерии. Это всегда представляет огромную опасность. Об этом заявил телеведущий и журналист Владимир Познер.

«Я читал высказывания судьи, которая настаивает, что это была группировка, специально собравшаяся, чтобы похитить деньги. Я с этим абсолютно не согласен и считаю, что этот приговор несправедлив. Никакого преднамеренного желания похитить деньги у этих людей не было», — заявил он.

Познер подчеркнул, что рассчитывает на то, что этот процесс изменит правила работы театров с государственным финансированием и творческих людей оградят от вопроса финансирования.

Впрочем, такого же мнения придерживаются теперь и в министерстве культуры.

«Министерство совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами», — подчеркнула министр культуры Ольга Любимова в день оглашения приговора.

А вот комментировать приговор Любимова отказалась, заявив о нежелании подменять суды.