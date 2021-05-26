Дела «отравленных писем». Кому и зачем рассылаются послания с ядом

Экс-сотрудники краснодарского МВД сели в тюрьму за отправку писем с ядом в иностранные посольства. В 2018 году письма с порошком получили почти два десятка посольств. Это далеко не первый случай, когда политики получают конверты с опасными веществами. В свое время похожие послания получали бывшие президенты США Дональд Трамп и Барак Обама. А отправитель одного из подобных конвертов заявлял о намерении отправить такие письма лидеру России Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете II.

Дестабилизация и обострение отношений

Бывших сотрудников краснодарского МВД Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова приговорили к 17 и 14 годам тюрьмы. Приговор вынес Второй западный окружной военный суд. Фигуранты дела обвинялись в нескольких тяжких преступлениях: покушении на лиц, находящихся под международной защитой, организации террористического сообщества и покушении на террористический акт, незаконном обороте сильнодействующих веществ и покушении на контрабанду ядовитых веществ.

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По данным ФСБ, осужденные хотели дестабилизировать обстановку и обострить отношения России с другими странами. Для этого они направляли письма с ядовитой хлористой ртутью в иностранные посольства, руководителям НАТО и Евросоюза.

В феврале 2018 года такие письма получили почти 20 посольств. Среди них дипмиссии Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, США и Франции.

Адресатами для писем с опасными веществами не редко становятся и президенты стран, в частности в США сразу два президента получили такие послания, каждый во время своего президентского срока.

Письмо для Трампа

В сентябре 2020 года весь мир облетела новость о покушении на тогдашнего лидера Штатов Дональда Трампа. Ему отправили посылку с рицином. Это яд, от которого нет противоядия. Правоохранители успели перехватить почту. Отправителем оказалась женщина, гражданка Канады. Ее задержали в городе Баффало, штат Нью-Йорк, на канадской границе, сообщало тогда The New York Times.

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Во время задержания дама была вооружена. Огнестрельное оружие у нее изъяли.

За год до происшествия женщину депортировали из США, указывало издание. В марте 2019-го полиция штата Техас задержала ее за незаконное хранение оружия, сопротивление аресту и поддельные водительские права.

Позже было обнаружено, что дама просрочила свою визу и нарушила условия пребывания в стране, совершив преступление. После этого женщину депортировали обратно в Канаду. Как предполагали правоохранители, оттуда и была отправлена опасная посылка.

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Это стало вторым подобным покушением на Трампа за время его президентства.

В 2018 году спецслужбы США арестовали 39-летнего экс-сотрудника Военно-морских сил США Уильяма Клайда Аллена. Он отправил сразу несколько конвертов с рицином в Белый дом, а также главе Пентагона Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морскими операциями США адмиралу Джону Ричардсону.

Неизвестное «послание» для глав государств

Аллен признался в содеянном. Следователям он рассказал, что поместил опасное вещество в конверты, поскольку «хотел оставить послание». Он заявил, что намеревался отправить такие же письма тогдашнему генпрокурору США Джеффу Сешнсу, президенту России Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете II. Что именно он хотел донести до получателей, мужчина не рассказал. В конце судебного заседания обвиняемый разрыдался.

Письма для Обамы

Весной и летом 2013 года два человека по отдельности отправили письма с рицином Бараку Обаме, который в то время занимал пост президента США.

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За отправку письма с рицином Обаме и сенатору-республиканцу житель Миссисипи Эверетт Дучке получил 25 лет тюрьмы. Актриса Шеннон Ричардсон получила 18 лет тюремного заключения за рассылку «ядовитых писем» Обаме и другим общественным деятелям.

Конверт от бывшей жены?

Но не только политики и общественные деятели получали письма с ядом. В 2020 году послание с отравляющим веществом получил житель Троицка. Мужчина развелся еще в 2008 году, но через 12 лет получил по почте письмо от адвоката своей экс-супруги. Он вскрыл конверт сразу же в почтовом отделении и немедленно почувствовал резкий и едкий запах, исходящий от пяти листов бумаги. Мужчине стало трудно дышать, его увезли на скорой. Диагноз — «ингаляционное отравление». На почте от отравляющего вещества пострадали две сотрудницы.

Потерпевший винит в случившемся бывшую жену. По его словам, женщина уже два раза покушалась на его жизнь. Это письмо с опасным веществом изъяли правоохранители.