Послание Путина, отставка правительства и Крещение. Неделя в фотогалерее
Обращение Путина к Федеральному собранию
Больше всего шумихи наделало послание Владимира Путина обеим палатам парламента. 15 января президент предложил изменить Конституцию: вписать в нее Госсовет, ужесточить требования к кандидатам в президенты, депутаты и сенаторы, передать часть президентских полномочий парламенту (Госдума будет одобрять кандидатуры всех министров, а не только премьера, а Совет Федерации — силовиков), прописать приоритет российских законов над международным правом. Рассказал он и о других новшествах.
Отставка правительства Дмитрия Медведева
В тот же день Путин и Медведев встретились с правительством, и премьер-министр объявил об отставке. После восьми лет во главе кабмина заявление Медведева было весьма неожиданным. Но для России это новая возможность, уверены политологи.
Назначение премьером Мишустина
Первое изменение в составе правительства. Новым премьером назначен Михаил Мишустин, до этого возглавлявший Федеральную налоговую службу. О том, какие изменения он привнес на прежних местах работы, и как ему это пригодится на новом посту, выяснял «360».
Беременна в 13. Семиклассница из Красноярска решила оставить ребенка
Одно из нововведений Путина — маткапитал будут давать уже с первым ребенком. И у нас появилась юная претендентка. 13-летняя жительница Красноярска забеременела от 10-летнего ухажера. Ее семья намерена оставить ребенка.
Стрельба в суде Новокузнецка стала финалом соседских разборок
В Новокузнецке пошедшую неделю будут вспоминать не только из-за послания президента, но и из-за стрельбы в мировом суде. У жителя, два года воевавшего с соседями, сдали нервы. Он серьезно ранил соседку и убил судебного пристава.
В подвале без сознания. Что известно о пропаже девочки из Новосибирска
Еще одна неприятная новость, которая тоже могла закончится смертью. Девочку в Новосибирске искали несколько дней. Ее нашли без сознания с обмороженными ступнями.
Школам Красноярска разрешили отнимать снюс после отравления детей
Ученикам запретили приносить снюс в школу, а учителям разрешили отнимать его и проводить профилактические беседы с родителями. В чем опасность этого вида табака и последует ли вся Россия примеру Красноярска?
Урганта пригрозили лишить гражданства и отдать под суд за рождественский выпуск
Радикальное православное движение «Сорок сороков» предложило лишать гражданства за шутки на религиозную тему. И первым кандидатом стал Иван Ургант, записавший рождественский выпуск с актером Жераром Депардье.
Юный блогер-гомофоб оказался лицом к лицу с геем
Юный TikTok-блогер рассказал, что расстреливал бы геев, будь у него такая возможность. Представители ЛГБТ просят проверить его высказывания на экстремизм, а сам Володя XXL неожиданно пришел на интервью к гомосексуалу в женском мейкапе Андрею Петрову.
Без льда и вопреки погоде. Как Подмосковье отметило Крещение
В воскресенье 19 января православные россияне праздновали Крещение. В Центральной России стоит аномально теплая погода, но это не помешало организовать купели в Подмосковье.