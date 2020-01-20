Послание Путина, отставка правительства и Крещение. Неделя в фотогалерее

Январь 2020 года уже точно войдет в историю. Владимир Путин объявил о поправках в Конституцию, Дмитрия Медведева сменил Михаил Мишустин, а страна отпраздновала Крещение. О главных событиях — в подборке «360».

Больше всего шумихи наделало послание Владимира Путина обеим палатам парламента. 15 января президент предложил изменить Конституцию: вписать в нее Госсовет, ужесточить требования к кандидатам в президенты, депутаты и сенаторы, передать часть президентских полномочий парламенту (Госдума будет одобрять кандидатуры всех министров, а не только премьера, а Совет Федерации — силовиков), прописать приоритет российских законов над международным правом. Рассказал он и о других новшествах.

В тот же день Путин и Медведев встретились с правительством, и премьер-министр объявил об отставке. После восьми лет во главе кабмина заявление Медведева было весьма неожиданным. Но для России это новая возможность, уверены политологи.

Первое изменение в составе правительства. Новым премьером назначен Михаил Мишустин, до этого возглавлявший Федеральную налоговую службу. О том, какие изменения он привнес на прежних местах работы, и как ему это пригодится на новом посту, выяснял «360».

Одно из нововведений Путина — маткапитал будут давать уже с первым ребенком. И у нас появилась юная претендентка. 13-летняя жительница Красноярска забеременела от 10-летнего ухажера. Ее семья намерена оставить ребенка.

В Новокузнецке пошедшую неделю будут вспоминать не только из-за послания президента, но и из-за стрельбы в мировом суде. У жителя, два года воевавшего с соседями, сдали нервы. Он серьезно ранил соседку и убил судебного пристава.

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