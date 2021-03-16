Принудительная тьма. Поселку в Новой Москве отключили уличный свет из-за УК

С наступлением сумерек жителям коттеджного поселка Европейская Долина 2 в Троицком округе Москвы без фонариков на улицы лучше не выходить. Новая управляющая компания по предписанию «Мосэнергосбыта» отключила уличное освещение за накопленные долги. Местные утверждают, что все услуги ЖКХ они оплачивали вовремя, но деньги оседали на счетах прошлой УК. А люди стали заложниками коммунального беспредела.

Игры управляющих компаний

В поселке Европейская Долина 2 более 400 домов. Местная жительница Елена Слабакова рассказала «360» — еще при покупке застройщик обещал асфальтированные дороги, магазин, детский сад и спортивный зал. Ничего этого так и не появилось. Руководила поселком управляющая компания, которую создал застройщик. Через эту фирму проходили все деньги, которые жители платили за коммуналку и благоустройство. Но все средства так и оставались на счетах.

«Мы платили за все: за воду, за электричество, за обслуживание. В результате дороги в поселке не появились, ничего не сделано. На эту первую управляющую компанию наложили арест. Пришла другая, которая взяла все имущество за долги и теперь вытворяет неизвестно что», — рассказала Елена.

Еще один житель поселка, Дмитрий, отметил, что новая управляющая компания просто пришла в конце декабря 2020 года и начала диктовать жителям свои условия. Собрания собственников жилья о смене УК не было. Всю ситуацию он сравнил с рейдерским захватом.

«Для утверждения новой управляющей компании должно пройти собрание, где не менее 50% жителей должны принять это решение. Там же должны утвердить договор, который они будут заключать с жителями. Ничего этого сделано не было», — пояснил он.

Новая управляющая компания делает все, чтобы жители подписали с ней договор. Жители делать такой шаг не торопятся. Как пояснила Елена Слабакова, в документе коммунальщики снимают с себя всю ответственность перед жильцами, но оставляют за собой право вводить штрафы.

«Нам сказали, что мы будем платить штрафы по любому поводу: если мы где-то что-то не заплатили, то идет отключение водоснабжения, электроэнергии, а повторное включение обойдется в сумму от 200 до 500 тысяч рублей. Это написано в договоре. Они написали, что имеют право повышать коммунальные платежи настолько, насколько они хотят», — отметила она.

По словам жильцов, новая управляющая компания вместо того, чтобы выйти с предложениями, использует угрозы и шантаж. Дороги не чистят от снега и пообещали отключать дома от коммуникаций. Жители боятся, что дальше будет хуже.

Отключение электричества

В минувший понедельник в поселок приехали представители «Мосэнергосбыта» для отключения уличного освещения. Встречу с инженерами энергоснабжающей организации жители сняли на видео.

Представитель компании назвал проведение работ по отключению «самоограничением поселка» со стороны управляющей компании.

«Мы не говорим, что у вас есть долги перед управляющей компанией. Долги есть у управляющей компании перед ресурсоснабжающей организацией», — заявил он.

Местные жители отметили, что рубильник для отключения света в поселке повернул представитель управляющей компании. А вечером всем пришло сообщение с новыми угрозами. Управляющая компания предупредила, что энергетики начнут отключать дома жителей, не подписавших новые договоры.

«Все линии электропередачи на территории поселка находятся в собственности у юридического лица. Без разрешения новой управляющей компании заключение прямых договоров с „Мосэнергосбытом“ невозможно», — говорилось в сообщении.

Елена Слабакова пояснила, что от электричества зависит жизнь в поселке. «У нас газовые котлы от электричества, вода от электричества, канализация от электричества. Это главное, без чего мы останемся сразу», — сказала она.

По словам Дмитрия, вся энергосистема поселка принадлежит дачному некоммерческому партнерству, которым руководит директор новой управляющей компании. Официально электросеть не зарегистрирована. Кроме того, вся земля, по которой идут коммуникации, находится в залоге у банка.

«По факту всем владеет ДНП, но в самом договоре, который нам навязывают, все коммуникации принадлежат второй управляющей компании. Получается, что это договор подлога, потому что раз им это не принадлежит, а они хотят на этом зарабатывать, то это мошенничество», — подчеркнул Дмитрий.

Представитель управляющей компании отказался дать комментарий корреспонденту «360», который приехал в поселок. Также он не стал разговаривать с местными жителями, ограничившись только одной фразой: «Покиньте частную территорию».

Спасение в прямых выплатах

Ситуация с отключением уличного освещения в московском поселке сложилась из-за серьезной неуплаты. По данным на 1 марта 2021 года, общий долг составляет более семи миллионов рублей. Об этом «360» рассказал пресс-секретарь «Мосэнергосбыта» Андрей Гусев.

«Для взыскания задолженности „Мосэнергосбыт“ направил исковые заявления в Арбитражный суд. Еще до этого компания неоднократно обращалась к руководству управляющей компании с просьбой погасить задолженность. Но долги только накапливались», — рассказал он.

Андрей Гусев пояснил: чтобы сократить объем задолженности, управляющая компания может пойти на самоограничение. То есть выбрать способ снижения потребления электричества. В качестве этой меры приняли решение отключить фонари на улицах. Представитель «Мосэнергосбыта» пояснил, что это обычная практика.

«Адекватные управляющие компании закрывают задолженность при получении такого уведомления. Но, к сожалению, данная УК не закрыла задолженность. Она взяла на себя ответственность и ограничила себя. Хотя мы несколько раз приезжали, но нас специалисты и руководство управляющей компании не пускали на территорию», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь «Мосэнергосбыта» отметил, что единственным выходом для жителей может стать переход на прямые платежи с энергоснабжающей компанией.



«Им нужно провести общее собрание жильцов, зафиксировать протокол. Копию унести в управляющую компанию, а другую копию — в „Мосэнергосбыт“. Тогда будет принято решение. Но там проблема в том, что управляющая компания препятствует выходу на прямые договоры. Не выдается техническое присоединение», — рассказал специалист.

Он также подчеркнул, что ни сами жители поселка, ни новая управляющая компания для заключения новых договоров с «Мосэнергосбытом» не связывались.