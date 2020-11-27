Поселок в Новой Москве живет без воды четыре дня. Владельца прорвавшейся трубы пока не нашли

В поселке Вяземское в Новой Москве уже четвертый день нет воды. Люди даже не могут помыть посуду, а о приеме душа вообще никто не говорит. И это лишь одна из проблем — только сейчас выяснилось, что их дорогостоящий поселок таунхаусов подключен к воде через промзону, за которую непонятно кто отвечает.

Краткое описание

В Новой Москве стоит поселок таунхаусов Вяземское. Дома в этом районе стоят не менее 15 миллионов рублей. В понедельник жители заметили, что у них почти нет воды — ни горячей, ни холодной. Во всех помещениях стоят котлы. Соответственно, в самих домах стало холоднее, а ведь на дворе почти зима. В поселке живут примерно 600 человек — это 38 домов, а в общей сложности 345 квартир (дома трехэтажные, и каждый этаж считается квартирой).

Уже во вторник вода пропала совсем, после чего жители начали разбираться, кто в ответе. Люди обратились в «Мосводоканал» (МВК), так как они подписывали договоры с этой организацией, но там раскрыли интересные подробности: коммуникации Вяземского связаны с технопарком «Индиго», у которого регулярно возникают проблемы с водоснабжением. Причем застройщик таунхаусов в Вяземском тоже причастен к этому подключению, которое не согласовал с «Мосводоканалом», которому платят жители поселка.

Для более простого понимания: МВК — «Мосводоканал», «А 101» — застройщик, который строил таунхаусы, а самим поселком управляет товарищество собственников недвижимости (простые жители).

Воды нет четыре дня

Жительница поселка Вяземское Елена Федорова сказала «360», что уже четыре дня сидит без воды. Некоторым жителям повезло больше — у них из кранов на первом этаже (всего в домах по три этажа) течет тонкая струя воды, но ей даже нельзя помыть посуду.

По словам Федоровой, проблемы с водой возникли из-за «спорной трубы». Она не принадлежит «Мосводоканалу», потому что застройщик таунхаусов — компания «А 101» — своевременно не передала организации этот объект.

Там труба спорная — не принадлежит «Мосводоканалу». «А 101» ее не передала своевременно «Москводоканалу», и мы оказались в непонятной ситуации. Мы вроде как абонент у парка «Индиго», у которого постоянно аварии. То, что у нас нет воды, это не первая история. Мы живем тут третий год, и в парке постоянно какие-то вещи — и они отрубают нам воду, управы на них нет Елена Федорова.

По словам Федоровой, в первые три дня жителям ничего не говорили по поводу отсутствия воды. Только в пятницу сообщили, что ищут причину аварии, а префектура взяла произошедшее на контроль.

Главная проблема в том, что жители не знают, кому принадлежат трубы и кто проводит их техническое обслуживание. В связи с событиями люди написали жалобу в Роспотребнадзор, прокуратуру, на сайт мэра Москвы. Однако Федорова ни от кого не получила ответ.

Две проблемы Вяземского

Собственник одного из таунхаусов Татьяна Михейкина в разговоре с «360» объяснила, что в Вяземском существует две разные проблемы. Первая связана как раз с аварией и отсутствием воды. Предположительно, коммуникации продавили фуры, стоящие возле агрокластера «Фуд Сити», который находится недалеко от поселка. Из-за этих грузовиков, полагает Михейкина, проблемы возникли и у технопарка «Индиго».

Сейчас установить конкретную трубу, где случилась авария, очень сложно. Дело в том, что чтобы добраться до водных коммуникаций, нужно обойти лежащие на них газовые. Именно поэтому нельзя быстро устранить проблемы, ведь рабочие не хотят повредить другие трубы.

Есть и второй уровень проблем. Поселок таунхаусов, по словам Михейкиной, строился в 2013–2014 годах. Тогда жительница интересовалась, будет ли «Мосводоканал» отвечать за водные коммуникации на территории. Михейкину смущало, что подземные трубы находятся близко от кладбища. И тогда МВК сказал, что сам организует водоснабжение.

Чуть позже подрядчик «А 101» обратился к «Мосводоканалу» с предложением подключить квартал не напрямую к сетям МВК, а транзитом через уже существующие трубы. Они как раз проходили через промзону «Индиго».

МВК мне сказал, что не дает согласия на такое транзитное подключение, потому что они уже вообще запрещены. И труба «А 101» никаким образом не может обеспечить водой два объекта — саму промзону «Индиго», с ее производствами, и еще квартал жилых домов, — потому что она маломощна Татьяна Михейкина.

По словам Михейкиной, «А 101» все равно обратилась в МВК за условиями прямого подключения поселка к воде. Но тогда застройщик не утвердил технические условия и просто подключил Вяземское транзитом к воде, не ставя в известность МВК.

Об этом жители узнали только в 2017 году, когда территорию сдали в эксплуатацию и у людей появились проблемы с водоснабжением. Они хотели получить от ресурсоснабжающих организаций договоры. Получилась интересная ситуация: МВК признавал, что вода в поселок идет от него, но такого объекта, как квартал «Вяземское», у него не числится в абонентах.

«На данный момент они (представители МВК — прим. ред.) говорят, что даже не могут нести ответственность за качество воды, признавая тем не менее, что это мосводоканальная вода, потому что между нами лежат не принадлежащие им частные сети», — рассказала Михейкина.

Женщина пыталась разобраться в ситуации. Сначала она звонила в «112», где ей сказали, что это не компетенция этой службы. Потом она набрала номер «777» — центр госуслуг Москвы, но и там сказали, что не отвечают за происходящее, потому что адреса: поселок Вяземское — у города Москвы нет.

«Позвонила в префектуру, сказали, что узнали недавно об истории. Причем префектура в первые дни, когда об этом узнала, информацию получала от „А 101“. „А 101“ рапортовала, что вода у нас есть — мало, плохо, но она есть. Это было чистой воды вранье, потому что воды у людей не было», — сказала Михейкина.

Жительница Вяземского отметила, что в этой ситуации людям помог МВК, который пригнал цистерну с водой в поселок. Там можно набрать хоть какое-то количество воды. Однако этого не хватает, чтобы стирать, мыться или обслуживать канализацию.

«Подрядчик — один экскаватор и четыре человека»

«360» связался с сотрудницей службы эксплуатации в районе Новой Москвы Марией Алексенской. Она сказала, что даже для нее было новостью, что Вяземское находится в зависимости от парка «Индиго». В первые дни после пропажи воды людей уверяли, что скоро она появится. Но прошло четыре дня и ничего не изменилось. Плюс жители увидели масштаб проблемы: техника вообще не работала, рабочих на месте не было. То есть никто вообще не устранял аварию.

«Приехав вечером, мы увидели, что техника вообще стоит, никаких подрядчиков нет, сети обслуживает компания „А 101“. „Мосводоканал“ был утром, но сети им не принадлежат, они отказались от участия. Точка кипения наступила, когда подрядчик решил отдохнуть и [сказал, что] понятия „круглосуточная аварийка“ не существует. Утром подъехали, сказали, что проходят три-четыре метра в день, но перспектив найти эту течь нет», — сказала Алексенская.

То есть люди оказались заложниками ситуации: они вроде как находятся на прямых договорах с МВК, однако коммуникации проходят на территории технопарка «Индиго». При этом «Мосводоканал» все равно участвует в ликвидации проблемы.

Кто является подрядчиком, мы не знаем, об этом нас не уведомляли. С нами на связь по своей инициативе никто не выходит. Подрядчик — это один экскаватор и четыре человека. Это группа, которая занимается раскапываем и ищет течь. Это все на бытовом уровне делается Мария Алексенская.

По словам собеседницы «360», в пятницу людям сказали, что ситуация находится на контроле у префектуры, а МВК запустит в поселок резервный поток воды. Но и это может не помочь — сейчас давление воды на манометре составляет 0,8 атмосферы. Это значит, что напор не доходит даже до второго этажа одного дома, который находится в низине.

Служба эксплуатации со своей стороны сделала все, что возможно, сказала Алексенская. Она писала обращения в «Мосводоканал», жалобы на сайте mos.ru, звонила в управу и префектуру. «Те ответы, которые получаем, — это банально отписки», — отметила Алексенская.