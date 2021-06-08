Француз попытался залепить пощечину Макрону. За президента заступились его главные оппоненты

Во время визита департамента Дром Эммануэль Макрон решил пообщаться с простыми гражданами. Один из них воспользовался ситуацией и попытался дать пощечину президенту, но его быстро скрутила охрана. Теперь напавшему грозит штраф, а вот президент получил поддержку от своих главных конкурентов.

Что произошло?

Во вторник, 8 июня, в рамках своего тура по городам Франции Эммануэль Макрон посетил департамент Дром на юго-востоке страны. Он встретился с рестораторами и студентами, чтобы поговорить о том, как жизнь возвращается в нормальное русло после пандемии COVID-19.

На видео, которое распространилось в социальных сетях, видно как Макрон подошел к толпе людей, огражденной от него металлическим барьером. Он протянул руку к мужчине в зеленой футболке и очках, чтобы поприветствовать его. Тот взялся за руку президента, а другой попытался нанести ему удар по лицу. Перед этим он выкрикнул «Долой макроновскую Францию» («A Bas La Macronie»). Он также кричал Montjoie Saint Denis, что было боевым кличем французских армий, когда страна еще была монархией. Об этом сообщило Reuters.

Служба безопасности Макрона быстро вмешалась. Двое из сотрудников повалили на землю нападавшего, а один увел президента прочь. Но Макрон оставался в непосредственной близости от толпы еще несколько секунд и, казалось, разговаривал с кем-то по ту сторону барьера.

Администрация президента подтвердила попытку нападения, но отказалась от дальнейших комментариев.

Как пишет The Guardian со ссылкой на местную газету Dauphiné Libéré, прокурор соседнего департамента Валанса сообщил, что по этому делу задержали двух местных мужчин.

«Они не известны полиции. Один обвиняется в том, что ударил президента республики, другой сопровождал его», — сказал прокурор.

При этом имя нападавшего не разглашается, а его мотивы остаются неизвестными.

Каким будет наказание?

Прокурор заявил, что если мужчину признают виновным, то ему грозит штраф в размере 750 евро. Об этом же «360» рассказала специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

По ее словам, здесь важно то, что Макрон не получил никаких телесных повреждений. Соответственно тяжесть наказания сильно снижается. Закона, по которому нападение на президента судилось бы строже, чем нападение на обычного гражданина, во Франции нет. Соответственно мужчину будут просто судить за нападение на гражданина, которое не привело ни к каким фатальным последствиям. За пощечину он получит максимум штраф.

При этом Ярмуш отметила, что сотрудникам безопасности и охраны президента может грозить увольнение за то, что они допустили такую оплошность.

Руководитель Центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский добавил, что вряд ли сам Макрон заинтересован в том, чтобы давать широкий резонанс этой истории, а потому громкого наказания не будет.

Все-таки президенту важно сохранить лицо и отреагировать на этот случай так, чтобы не выглядеть смешно или словно он не справляется со своей работой.

Реакция общественности

Рубинский в своих суждениях оказался прав, поскольку Макрон спустя некоторое время все же прокомментировал произошедшее. Он попросил не придавать серьезное значение полученной им пощечине.

«Все хорошо. Надо придавать ограниченное значение этому инциденту, который, я думаю, единичен. Это не должно затмевать остальные важные темы, которые затрагивают жизнь многих», — подчеркнул французский президент.

Лидера Франции в этот раз поддержали не только сторонники, но и оппоненты. Например, лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Я говорю это абсолютно твердо: недопустимо физическое нападение на президента республики или политических представителей, но особенно на президента. Я главный соперник Эммануэля Макрона, но он президент республики, и поэтому мы можем победить его политически, но мы не можем мириться с малейшим насилием по отношению к нему. Я считаю такое поведение неприемлемым и глубоко прискорбным в условиях демократии», — сказала Ле Пен BMF TV.

Бывший президент-социалист Франсуа Олланд написал в Twitter: «Нападение на президента республики — недопустимый и невыносимый удар по нашим институтам. Перед лицом этого неописуемого акта вся нация должна проявить солидарность с главой государства. В этих обстоятельствах я полностью поддерживаю @EmmanuelMacron».

Солидарность с Макроном также выразили лидер крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал этот случай оскорблением демократии.

Кто охранял Макрона?

По сообщения «Би-би-си», французских президентов защищает Группа безопасности для президента республики, известная как GSPR. Ее основали в 1983 году. Сейчас она состоит из 77 мужчин и женщин, охраняющих Макрона во время разных встреч и событий.

Перед визитом президента офицеры проводят разведку населенных пунктов. Затем назначается вооруженный персонал, который будет тщательно охранять президента во время самой поездки.

Сообщается, что во вторник с Макроном находились 10 членов GSPR.

Обычно, если на президентов и производят нападения, то гораздо более серьезные и с целью убить. Единственный аналогичный случай, который можно вспомнить — это нападение на президента Чехии Вацлава Клауса в 2012 году.

Тогда 26-летний парень во время церемонии открытия нового моста в городе Храстава выстрелил в президента. Только стрелял он из игрушечного пистолета. Оружие было предназначено для игры в Эйрсофт. Это аналог пейнтбола.

Свое поведение он объяснил недовольством политики государства. По его словам, правительство было слепо и глухо к нуждам народа.