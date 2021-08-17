Вменяемость надо еще доказать. Выбросившую ребенка из окна роженицу могут посадить на 25 лет

Пациентка роддома в Стерлитамаке выкинула из окна новорожденного ребенка своей соседки по палате. Ей грозит до 25 лет за убийство. Но недавно женщина вышла из психоневрологического диспансера. Ее лечили от постродовой депрессии.

Прокуратура подключилась к расследованию уголовного дела.

«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле прокуратуры города», — сообщил «360» исполняющий обязанности прокурора Стерлитамака Алексей Орлов.

Он добавил, что сотрудники надзорного ведомства проверят и работу медицинского учреждения. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

По версии следствия, утром 16 августа обе пациентки поступили в родильное отделение ГБУЗ РБ Клиническая больница № 1 Стерлитамака. С разницей в два часа медики сделали женщинам кесарево сечение. После этого пациенток отправили в общую постоперационную палату реанимационного отделения.

Вечером на кормление принесли одного ребенка. Вторая женщина внезапно встала и выбросила из окна новорожденного ребенка своей соседки по палате. Младенца попытались спасти, но он скончался от травм.

Источник фото: телеканал «360»

Летом выбросившая ребенка женщина находилась на наблюдении в психоневрологическом диспансере. У нее диагностировали депрессию. Домой пациентку выписали в удовлетворительном состоянии. Сейчас следователи занимаются расследованием дела.

«Органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней жительницы по подозрению в убийство малолетнего ребенка», — сообщили в СУ СКР по Республике Башкортостан.

По словам юриста Сергея Черского, по статье об убийстве женщине может грозить до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Все будет зависеть от конкретной части статьи.

«Если ее экспертиза признает вменяемой, то она понесет наказание в полном объеме», — отметил он.

При этом юрист добавил, что вины роддома нет, так как женщина была признана неопасной для окружающих. От своего новорожденного подозреваемую тоже изолировали, потому что она может представлять опасность для него и других окружающих.