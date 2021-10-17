Портрет современного общества. Для чего нужна Всероссийская перепись населения

Всероссийская перепись населения началась в пятницу, 15 октября, и продлится до 14 ноября, а в отдаленных районах — до 20 декабря. Собранные данные нужны не только для подсчета числа жителей страны, но и для определения качества их жизни, уровня образования, уровня доходов, количества детей, числа безработных. Итоги переписи — это своеобразный портрет нации, который используется для развития социальных программ и изменений в жизни простых людей.

Перепись по-новому

Всероссийская перепись населения проводится раз в 10 лет. При сравнении полученные данные позволяют в динамике оценить, как изменилась жизнь людей за этот период времени. Эта информация становится основой для расчета действующей социально-экономической ситуации в стране, а также определяет пути развития на ближайшие годы.

Впервые для проведения Всероссийской переписи населения людям разрешили не дожидаться переписчиков, а заполнить опросные листы в онлайн-формате. Для этого можно воспользоваться порталом госуслуг, где появился специальный раздел с опросным листом.

Те, кто не имеет подтвержденного статуса на госуслугах, могут прийти в специальные переписные участки в центрах «Мои документы» или дождаться переписчиков, которым выдали специальные электронные планшеты. Это значительно ускорит сбор информации о населении и ее обработку.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения огласят в апреле, а окончательные станут известны до конца 2022 года. Для сравнения: на обработку последней, бумажной переписи ушло три года.

Социальный эффект

Перепись — это эталон, по которому социологи сравнивают данные опросов по всем темам. Об этом «360» рассказал заведующий кафедрой социологии семьи и демографии МГУ, профессор Анатолий Антонов.

Он пояснил, что по итогам опросов всех респондентов разделяют по полу, возрасту, семейному положению и региону проживания.

«Вот эти выборочные характеристики мы должны сравнить с генеральной совокупностью, которой является перепись населения. Это стандарт, с которым мы сверяем наши исследования, когда опрашиваем людей», — пояснил он.

В качестве примера эксперт привел ситуацию с пандемией. Анатолий Антонов напомнил, что три года назад Россия вышла на среднемировой показатель продолжительности жизни, который составляет 73 года. Но, по его словам, из-за роста смертности этот показатель снизился. Точные данные поможет установить перепись.

«Проведение переписи можно использовать в социальном плане, чтобы население понимало ее важность и ценность. Мы точно должны знать, какой урон мы получаем от пандемии. Поэтому, участвуя в переписи, люди должны понимать, что они участвуют в очень важном, социально значимом деле, которое касается их судьбы. Те, кто будет уклоняться от этой переписи, они будут поступать неправильно», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что собранные данные позволят ученым представить точные данные по демографической ситуации в стране, что очень важно.

Необходимые данные

Всероссийская перепись создаст полное представление о населении страны. Данные помогут понять, в каких регионах нужно строить больше детских садов и школ, потому что там уровень рождаемости выше, насколько увеличится число пенсионеров, чтобы ПФР мог рассчитывать свой бюджет. Кроме того, перепись покажет, как обстоят дела на рынке труда и потребительском рынке.

Собранные данные покажут изменение демографии за последние 10 лет. Эту информацию смогут использовать ученые, чтобы предварительно предсказать, как изменится численность населения страны в будущем.

Факты рождения, браков, разводов и смертей фиксируются органами ЗАГСов, но они предоставляют статистику только по месяцам и годам. Кроме того, они не учитывают факты гражданского сожительства и совместного ведения хозяйства. А эти данные также важны.

В России проживает большое количество трудовых мигрантов, которые не имеют российского гражданства. Но они также станут участниками переписи. Для чистоты статистики нужно понимать, живут ли с ними дети, которые ходят в детские сады и школы, есть ли там пенсионеры, которые обращаются в больницы. Переписчиков не интересует гражданство людей. Важно только то, живут они на территории России или нет. Для удобства с переписчиками могут отправлять переводчиков.

Организаторы Всероссийской переписи населения отметили, что специально для иностранцев электронный переписной лиц перевели на 10 языков. Для прохождения переписи в интернете достаточно иметь СНИЛС и паспорт своей страны. Данные не передают в распоряжение других ведомств.

Собранные данные позволят увидеть, как изменилось количество жителей городов и сельской местности. Это может привести к созданию новых программ по развитию деревень или моногородов. В зависимости от количества жителей того или иного региона рассчитываются объемы выделяемых средств из федерального бюджета на содержание больниц, учебных заведений, учреждений культуры, развития транспортной инфраструктуры.

Важно понимать, данные по безработице. На учет в службу занятости встают не все. Перепись расскажет, сколько необходимо мест для бесплатного переобучения людей. Важные вопросы в переписных листах касаются жилищных условий россиян. Таким способом пересчитают количество ветхих домов для переселения, объем необходимых квадратных метров для многодетных семей и многое другое.

Перепись не просто статистические данные, это инструмент, при помощи которого развивают экономику и социальную сферу страны. Но эти данные нужны не только чиновникам. Жители России смогут получить портрет современного общества, в котором сегодня живет каждый.

Важно отметить, что все данные Всероссийской переписи при обработке обезличат. То есть там не будет фамилии, имени и отчества респондента. Основная задача мероприятия — получить информацию обо всем населении, а не конкретном человеке.