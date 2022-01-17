Порошенко вернулся на Украину. Его ждет или президентское кресло, или судьба Саакашвили

Петр Порошенко вернулся на Украину и сразу же попал в суд. Его обвиняют в государственной измене в пользу России. Пока одни специалисты пророчат ему судьбу Михаила Саакашвили, другие уверены, что так политик пробивает себе дорогу во власть. Ведь если на Украине все же начнутся военные действия, тут как тут окажется именно Порошенко — в образе мученика, отсидевшего срок и готового спасти собственный народ.

Суд над Порошенко

Самолет из Варшавы с бывшим президентом Украины Петром Порошенко на борту приземлился в понедельник в киевском аэропорту Жуляны. Экс-президент прошел паспортный контроль, где у него сразу забрали паспорт. Правда, позже все-таки вернули. Политик успел выступить перед толпой сторонников, которые дежурили в аэропорту с флагами и транспарантами в поддержку лидера. И тут же после этого политик поехал в суд, где ему должны были избрать меру пресечения по делу о государственной измене в пользу России.

«Я не опасаюсь, потому что за мной народ Украины и за мной правда, а за ними (вероятно, нынешним руководством Украины — прим. ред.) — ложь», — процитировало Порошенко агентство РИА «Новости».

По словам политика, он уже планирует следующие политические поездки по стране. Однако сейчас его обвиняют в государственной измене. По версии следствия, в 2014–2015 годах Порошенко использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по указанию РФ заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Также фигурантом дела выступает лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Обвинение просит арестовать Порошенко на два месяца или отпустить под залог в один миллиард гривен (35,7 миллиона долларов). Сам же экс-президент считает обвинения сфальсифицированными. Бывший глава Украины и лидер партии «Европейская солидарность» покинул Украину вечером 17 декабря. Это произошло почти сразу после того, как следователи Государственного бюро расследований пытались вручить ему повестку.

Порошенко заручился поддержкой Запада?

Это уже добрая традиция для украинских политиков: как только на них заводятся какие-либо дела в стране, они уезжают в США или Европу, где решают вопрос своей безопасности с дипломатами, представителями ЕС, США. У Порошенко в этом плане связи большие. Об этом «360» рассказал донецкий и российский политолог Владимир Корнилов.

«Его возвращение сопровождается гневными твитами западных послов. Раз он вернулся, то, скорее всего, некие гарантии западные представители ему дали. Но при этом мы помним, что Саакашвили тоже ехал в Грузию, думая, что его отобьют все дружно. А видим, как он сидит уже который месяц в этой тюрьме. Но думаю, что в случае с Порошенко, все-таки Зеленскому приходится больше оглядываться на мнение послов большой семерки. Вряд ли он имеет большой маневр в отношении своего предшественника», — пояснил политолог.

Порошенко снова хочет стать президентом Украины

При этом Корнилов заметил, что Порошенко никогда не скрывал своего желания вернуться во власть. Рейтинги его партии сопоставимы с рейтингами правящей. Были и моменты, когда в опросах партия экс-президента Украины обходила сторонников своего преемника.

«В личных рейтингах Порошенко проигрывает Зеленскому, но самое главное, что у Порошенко по-прежнему большой антирейтинг. Но и у Зеленского последние месяцы антирейтинг стремительно приближается к антирейтингу предшественника. Так что вполне возможно, что оба пытаются разыграть свои предвыборные кампании. Конечно, Порошенко спит и видит себя в кресле будущего президента и не скрывает этого», — отметил политолог.

По его словам, суд над Порошенко выгоден именно Зеленскому. И такие методы, судя по всему, вполне в духе нынешнего главы Украины. Ведь как только оппозиция вышла на первые места, обошла «Слугу народа», так появилось дело против народного депутата Украины Виктора Медведчука. Как только Медведчука устранили, возникла проблема, связанная с Порошенко, уверен политолог.

«А уж Порошенко есть за что судить, даже посадить, даже на пожизненное. Но Зеленский понимал, что за Порошенко подпишется Запад, поэтому выбрал стратегию, которая, по его мнению, должна обнулить рейтинги Порошенко. Он привязал дело Порошенко к делу Медведчука: государственная измена, торговля с сепаратистами, торговля с Россией, — что было законно, в 2014–2015 годах. К этому нельзя подкопаться с точки зрения законов, который были на тот момент. Дело шито белыми нитками», — подчеркнул политолог.

Однако в этом и есть задумка Зеленского — попытаться испортить имидж Порошенко в глазах его электората — украинских националистов, Запада Украины.

Украина — разменная монета в играх Запада?

Несколько иную точку зрения высказал президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. По его словам, в данной ситуации все завязано на США и России. Он уверен, что Украина здесь выступает разменной монетой для Запада.

«Сейчас от Украины может зависеть достаточно многое. Есть такое выражение: маленькая блоха змея кусает. Украина может быть сейчас разменяна. <…> Чтобы зашедшие в тупик переговоры вывести на конфликт, ввести, наконец, самые страшные санкции, которые только можно придумать, поскольку никак Россия не поддается на провокации. <…> Украина может послужить этим спусковым крючком, чтобы запустить эту ситуацию в то русло, которое устраивает США», — отметил Подлесный.

По его словам, для этого на Украину и прибыли инструкторы, для этого идет обработка общественного мнения, поставляется вооружение. Порошенко считает, что сейчас Зеленский может проиграть. Экс-президент Украины понимает: если начнутся боевые действия с Россией, печальной будет учесть и Украины, и Зеленского. И если Порошенко будет — даже из тюрьмы — вещать о том, что он бы этого не допустил, это пойдет ему только на пользу.

«Думаю, он согласен посидеть месяц-полтора в камере даже», — заключил Подлесный.