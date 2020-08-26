Лондонец получил 18 месяцев тюрьмы за порчу картины Пикассо. Какие еще произведения становились целью вандалов

В Лондоне приговорили к 18 месяцам тюрьмы мужчину, который повредил картину Пикассо. Пострадала работа 1944 года «Бюст женщины». Эксперты оценивают ее в 20 миллионов фунтов. И это не единственная работа, которая лишилась оригинального облика из-за вандалов.

Картина Пикассо «Бюст женщины»

Картину Пабло Пикассо «Бюст женщины», выставленную в Лондоне в галерее Tate Modern, 28 декабря прошлого года повредил вандал. По данным «Би-би-си», мужчина несколько раз ударил работу известного художника навесным замком, после чего снял полотно и бросил его на пол.

Картину с показа пришлось снять. Ее восстановление эксперты оценили в 350 тысяч фунтов. Причем на возвращение работе былого облика уйдет не только много денег, но и времени — 18 месяцев.

Обвинения предъявили 20-летнему Шакилу Мэсси. На заседании судья назвал его поступок попыткой «получить известность и пять минут славы». Сам мужчина заявил, что это был некий «перфоманс».

Пикассо закончил «Бюст женщины» весной 1944 года в Париже. Это были последние дни нацистской оккупации. Моделью стала фотограф, художница и по совместительству его любовница Дора Маар.

Картина Репина «Иван Грозный»

Два года назад полиция задержала мужчину, повредившего картину Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Работа находилась в Третьяковской галерее. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно», — добавила Волк.

В итоге полотно оказалось порвано в трех местах центральной части — на фигуре царевича. Более того, пострадала и авторская художественная рама, которую повредили падавшие стекла.

Вандалом оказался Игорь Подпорин. По словам задержанного, его возмутило содержание картины, в которой «все ложь». 30 апреля прошлого года суд признал мужчину виновным в повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 Уголовного кодекса). Он получил 2,5 года колонии.

В 2019 году в галерее сообщили, что специально созданная мастерская приступила к реставрации работы. Картину решили «передублировать» на другой холст.

Более 100 лет назад на полотно уже нападали. В 1913 году 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов нанес картине три ножевых удара. Тогда лица изображенных на холсте пришлось фактически восстанавливать заново. Правда, в той реставрации участвовал сам создатель знаменитой работы — Репин.

Полосатая картина Даниэля Бюрена

В прошлом году в Центре Жоржа Помпиду в Париже неизвестный вандал нанес несколько ударов ножом для бумаги по известной полосатой картине художника-концептуалиста Даниэля Бюрена. Работа называется «Peinture. Manifestation 3». По информации издания Le Parisien, нападавшего сразу задержали. 54-летний мужчина не оказал сопротивления, однако и объяснений своему поступку не дал.

Поврежденное полотно направили в запасники Центра Помпиду. Место пострадавшей картины заняла другая работа Бюрена. Художник очень востребован на рынке современного искусства и выставляется во многих музеях мира. Четыре года назад его работу площадью четыре квадратных метра продали на Парижской международной выставке-ярмарке за 1,2 миллиона евро.