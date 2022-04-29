Минобороны отчиталось о результатах очередного дня проведения спецоперации. Российские военные продолжают уничтожать украинские склады и беспилотники, но главным успехом является поражение пусковой установки ракетного комплекса «Точка-У». Об этом «360» заявил военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов. Далее — его прямая речь.

Чтобы реализовать поставленные верховным командованием задачи, осуществляется удар по наиболее слабому участку обороны группировки ВСУ — с целью рассечь ее и отсечь основную группировку от вспомогательных сил. Для этого именно в этом направлении, в районе Изюма, осуществляется удар.

Корректировать удары дальше, наверное, нецелесообразно, потому что мы можем раскрыть некое предположение и подсказать, вероятно, в данном случае конкретному противнику наше направление следующего удара.

Удары по складам

Складская группировка по тактике должна находиться на некоем удалении от линии соприкосновения. Для чего? Чтобы можно было ей по дорогам, которые параллельны линии обороны, обеспечить доставку необходимого количества боеприпасов и необходимого оборудования. Как правило, это средства поражения артиллерии на дальних рубежах, то есть свыше 100 километров.

Второе — мы имеем вооружение, позволяющее нам уничтожить именно оперативно тактическими ракетами любой дальности, наши «Искандеры» до 500-550 километров позволяют бить, их же «Точка-У» — до 100-120 километров. Поэтому мы данные склады можем уничтожить. А почему именно в этом населенном пункте? Потому что мы выявили там их наличие и нахождение. Были бы в другом, то ударили бы по другому. Они просто там были сосредоточены, свезены туда и сконцентрированы.

Источник фото: РИА «Новости»

Нам необходимо с целью грамотного решения стоящих задач не ввести лобовое столкновение на линии соприкосновения, а минимизировать возможность наличия боеприпасов у личного состава ВСУ на переднем крае, что мы и делаем. Ведь сдаются они не от того, что они любят нас, хотя и это, наверное, имеет место быть, а сдаются от того, что они недееспособны выполнять поставленные перед ними командованием задачи.

Успех российских войск

Успехом, именно успехом сегодняшнего дня, является поражение ни ракеты «Точка-У», а пусковой установки. Ведь тактика применения оперативно-тактических ракет предполагает пуск и немедленное удаление пусковой установки с места пуска. Мы же очень оперативно провели засечку и эффектно ее поразили. То есть. вот самих пусковых установок у них немного.

Источник фото: РИА «Новости»

Мы же до этого героически прожали уже ракеты в полете. Это намного сложнее и так далее. Мы уничтожили место пуска, возможность следующего пуска, то есть это объективно далеко не каждые сутки у нас происходит, поэтому это успех.

Борьба с беспилотниками

Среднестатистическое количество сбитых беспилотников не отличается от чего-то другого. Их 7-10 может быть. Это не есть какой-то результат. Результат мы можем вскрыть только тогда, когда поймем, какой беспилотник. Есть турецкий Bayraktar TB2, его средняя цена 5,5 миллиона долларов. Есть более легкие, которые стоят 100-120 тысяч долларов. Здесь не количество определяется, а его возможности, глубина проникновения, высота. Вот в данной сводке мы этого с вами не понимаем, и это нормальная позиция Министерства обороны, не доводящая данный результат.