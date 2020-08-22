Повседневные вещи поражают отсидевших заключенных на свободе. Как им помогают вернуться к обычной жизни

Смартфоны, наушники без проводов и обилие товаров на полках супермаркетов — для большинства людей это все уже давно стало повседневностью, но есть и те, для кого эти вещи кажутся фантастическими. Бывшие заключенные, отсидевшие многолетние сроки в тюрьмах, рассказали о том, какие вещи больше всего поразили их после выхода на свободу.

Разговор без телефона, а телефон без кнопок

Пользователь Reddit рассказал историю человека, который 10 лет просидел в тюрьме, а по выходе на свободу понял, что мир шагнул далеко вперед. И как оказалось, он не единственный бывший заключенный, который был поражен вещами, без которых сейчас многие люди уже просто не мыслят существования. Пользователи стали делиться своими историями, и сейчас ветка в форуме набрала уже больше 10 тысяч комментариев.

Источник фото: Pixabay

Как оказалось, после выхода на свободу многих удивляли смартфоны. Некоторые граждане были заключены под стражу еще тогда, когда в обиходе были большие кнопочные телефоны. А использование людьми гарнитуры некоторых бывших заключенных и вовсе вводило в ступор. Например, автор первого поста рассказал, что отсидевший мужчина после освобождения долго думал, что незнакомцы пытаются с ним заговорить на улице — ему потребовалось время, чтобы понять, что люди просто говорят по телефону через гарнитуру.

Источник фото: Pixabay

Не меньше поражало и распространение социальных сетей. Пользователь Kwack250 рассказал, что когда он с только что освободившимся из заключения другом сидел в кафе, последний никак не мог понять, зачем люди фотографируют еду и публикуют сделанные снимки в Instagram.

Но не только технологии поражали освободившихся граждан. Некоторые были поражены большим выбором товаров в магазинах.

Социальная реабилитация заключенных

Полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко в беседе с «360» рассказал, что, будучи еще молодым сотрудником, сам видел, как заключенный, 40 лет сидевший в тюрьме, заплакал, когда увидел телевизор.

По его словам, в постсоветский период стало понятно, что психология людей, совершивших преступления и отбывших наказание в тюрьме, требует работы с ними.

«Сейчас легче в том плане, что дают возможность смотреть телевизор, есть ограниченный доступ в интернет», — рассказал Макиенко. Он объяснил, что на сегодня заключенные получают больше информации, а еще с ними работают психологи и есть воспитательная служба.

Источник фото: Pixabay

Макиенко также рассказал, что, конечно, остается проблема по части социальной реабилитации осужденных, потому что зачастую после освобождения у них нет жилья и утрачены какие-то социальные связи. При этом, по его словам, сейчас за полгода до освобождения заключенному пытаются найти работу, связываются с местными властями, проводят мероприятия, которые могли бы помочь с жильем, а также поощряют знакомства с женщинами по переписке (это в основном касается мужчин), что позволяет им создать семью и войти в нормальную жизненную колею. Макиенко подчеркнул, что, конечно, это требует больших усилий.

Сейчас стали более «открыты» исправительные учреждения (колонии). Например, в воспитательных колониях родственники заключенных имеют возможность увидеть, в каких условиях содержатся осужденные, рассказал Макиенко.

Осуществляется общественный контроль, представители общественных правозащитных организаций имеют доступ и оказывают помощь, они очень активно занимаются вопросами социальной реабилитации в ряде регионов. Все это идет как с подачи самих сотрудников федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) — и законодатель требует эту работу осуществлять, так и за счет большей открытости инерциальных учреждений, соответственно, и общественные организации получают больше возможностей заниматься этими вопросами, отметил собеседник «360».

Говоря о том, насколько охотно заключенные посещают эти мероприятия, Макиенко отметил, что все зависит от самого человека.

«По-разному, это все зависит от его (заключенного — прим. ред.) мотивации, то есть насколько человек осознает вот эту вот необходимость», — объяснил полковник внутренней службы ФСИН в отставке.

По его словам, эти мероприятия приносят определенную пользу, но тем, кто хочет. До конца эта программа пока не доведена, считает Макиенко. По его мнению, для этого, наверное, нужны специальные структуры социальной реабилитации — как государственные, так и общественные. Либо это должно быть отдельное ведомство, либо эти функции нужно возлагать на ФСИН и сделать ее не только службой исполнения наказаний, а еще и социальной реабилитации, как во многих странах.