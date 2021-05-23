Пора жужжащей заразы. Ученые назвали главных жертв комаров и клещей

Наступила пора жаркой погоды, а значит, проснулись все насекомые. Вместе с безобидными бабочками вернулись комары, мошки и клещи, которые приносят людям дискомфорт. Снежная зима и теплая весна могут привести к настоящему нашествию комаров. Разобрались, кто сильнее страдает от укусов кровососущих и как именно насекомые выбирают себе жертву.

Есть популярный миф, что комары выбирают, какого человека кусать, основываясь на его группе крови. Этот факт не соответствует действительности: кровососущих насекомых привлекает не сама кровь, а запах, который издает тело человека. Больше всего им нравятся люди, которые пахнут потом, рассказал «360» доктор биологических наук Сергей Ижевский.

«Комары реагируют на запах пота, выделяемый человеком. Если человек много работает и потеет, то выше вероятность, что на него нападут комары, чем если человек не будет обладать этим запахом. Это такой известный факт, поэтому надо соблюдать все правила гигиены и санитарии, помимо мер борьбы и остальных известных схем с комарами», — пояснил он.

Дело в том, что насекомым легче найти человека, который активно потеет. Как и другие существа, кровососущие полагаются на свои органы чувств при выборе жертвы, рассказал радиостанции Sputnik сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. Он подчеркнул, что при выборе жертвы комарам важны два фактора — запах и тепло.

Если люди отдыхают компанией, насекомые сперва атакуют самого потного, но затем начнут кусать и других.

«Когда люди идут в группе, например, по лесу или сидят на веранде, пьют чай, то после того как комары уже нашли группу людей, они не очень выбирают, кого кусать, а кого нет», — отметил он.

Сергей Ижевский уточнил, что укусам комаров подвергаются и дети, однако насекомые не ищут специально их. У крови ребенка нет каких-то особых веществ, которые привлекали бы кровососущих, — на фоне работающего потного взрослого детей заметят не сразу.

«Ребенок, конечно, меньше источает запахи, чем взрослый человек, к тому же работающий. А так, чтобы специально какие-то вещества были известны, связанные с возрастом человека, то это вряд ли», — уточнил он.

Духи не помогут

Энцефалитные клещи тоже реагируют на запах человека. Однако такое поведение свойственно не всем насекомым. Об этом «360» рассказал энтомолог, кафедра энтомологии СПбГУ, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Дмитрий Мусолин.

«Насекомые и клещи действительно относятся к этому очень избирательно и будут кусать не каждого человека. В первую очередь важен запах, который от тела исходит. Например, комары не к каждому подлетят. Может быть, состав крови. Но это касается только кровососущих и паукообразным, например, к пчелам не относится», — подчеркнул он.

Сергей Ижевский отметил, что отпугнуть насекомых от человека достаточно сложно — не все запахи могут оказать нужный эффект. Учены очень долго выбирали именно те вещества, которые смогут защитить людей от укусов.

«Очень долго подбирался материал, который отпугивает от человека насекомых и клещей, — так называемый репеллент. В число найденных препаратов парфюмы не входят. Такие вещи отбираются специально», — отметил собеседник.

От укусов страдают по-разному

«Все насекомые, когда высасывают кровь, впрыскивают вещество, которое разжижает кровь, чтобы легче проходил процесс питания, и обезболивающее вещество, чтобы мы не чувствовали этот болезненный укус. Все люди по-разному реагируют на химические вещества», — отметил Дмитрий Мусолин.

Сергей Ижевский с ним согласился. Он подчеркнул, что один человек может страдать от каждого укуса комара, очень сильно расчесывая это место, а другому не будет ничего даже после десятков укусов насекомых. Дело в том, что у каждого человека реакция на аллергены, которые попадают в кровь при укусе, проявляется по-разному.

«Это аллергены известные, человек какой-то больше подвержен действиям аллергенов. И действительно, укус какого-нибудь муравья для одного будет совершенно не заметен или заметен чуть-чуть, а для другого он вызвать сильную аллергию, раздражение кожи и даже повышение температуры. Это все индивидуально», — отметил он.