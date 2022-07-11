В России предложили ввести лимит на покупку дизтоплива для иностранных перевозчиков. Он составит 50 литров. Тем, кто превысит норму, похоже, придется раскошелиться: с них предложили брать компенсацию по ценам, сопоставимым с европейскими, — они в полтора раза выше российских. Экономисты уверены: это логичная мера, тем более в условиях недружественных действий соседних стран. Более того, подобные ограничения уже ввели в некоторых других государствах, в том числе в европейских.

Лимит дизтоплива

Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта предложила премьер-министру Михаилу Мишустину ограничить продажу топлива иностранным перевозчикам в России 50 литрами, написала газета «Известия» со ссылкой на документ. Это ответная мера на нарушения договоренностей о транзите грузов в Калининград со стороны Литвы и ЕС.

Источник фото: РИА «Новости»

Сегодня дизельное топливо в России стоит около 54 рублей за литр. Тем временем в Европе — свыше 130, как следует из письма Ассоциации грузового автомобильного транспорта. В связи с этим европейские перевозчики нередко пользуются низкими ценами в России и нагружают в баки тысячи и более литров.

Логичная мера для РФ

Россияне и перевозчики действительно получают дополнительную выгоду от того, что страна занимает одно из первых мест по добыче топлива в мире. Об этом «360» рассказал экономист Александр Разуваев.

А иностранцы… Вводим лимит, а все остальные пускай платят по европейским ценам. Это нормально, особенно на фоне недружественной политики. Раньше это надо было делать Александр Разуваев.

Справедливым такое предложение считает и кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, это делается, чтобы предотвратить утечку топлива.

«Понятно, что это не сравнить с государственными, крупными экспортными потоками, но тем не менее… Все равно влияние серого экспорта есть, челночного такого. Предложенные меры вполне рыночные, нормальные. Никого они особенно не ущемляют. <…> А вот определенные рамки на стремление полулегально обогатиться накладывают», — пояснил Беляев.

Источник фото: РИА «Новости»

Он отметил, что обычных иностранцев на легковых машинах и туристов это не затронет. Аналитик подчеркнул, что плохо представляет себе ситуацию, при которой обычный путешественник повезет 10 канистр топлива через таможню.

«Это нереально индивидуально на легковом автомобиле. Перевозчик же вполне может это делать, даже в промышленных масштабах он может вывозить топливо. Это люди из ближайших стран», — пояснил Беляев.

Ограничения уже практикуются

Ограничение продажи топлива иностранцам уже практикуется в других странах, рассказал «Известиям» президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин. Например, Иран ввел лимит на объем вывозимого дизельного топлива в баке, а топливо сверх лимита грузоперевозчики обязаны оплатить в десятикратном размере, уточнил он.

Источник фото: РИА «Новости»

В Венгрии с 27 мая заправляться бензином по сниженным ценам могут исключительно машины с местными регистрационными знаками. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш.

«Только автомобили с венгерскими номерами могут заправляться по сниженным ценам на АЗС», — привел его слова портал hirado.hu.

Дело в том, что в ноябре 2021 года местные власти заморозили цены на автомобильное топливо на три месяца. Сейчас они держат их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Тем временем после начала спецоперации и усиления санкций нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Именно так у Венгрии оказался самый дешевый бензин в регионе. Это привело к развитию «бензинового туризма», с которым правительству и пришлось бороться.

Сложности в реализации идеи

В пресс-службе Калининградской области считают, что реализовать инициативу будет непросто. Ведь неясно, какие именно компании будут завозить товары в Россию в условиях санкций и как узнать, заправлялась та или иная фура в России или уже нет.

Источник фото: РИА «Новости»

Несмотря на это, Разуваев уверен, что для Калининграда это однозначно правильная мера. Она поможет избежать дефицита топлива в довольно удаленном от центра страны регионе. Беляев же подчеркнул, что при современных технологиях контроля и обработки полученной информации сложностей возникнуть не должно.

Прекращение транзита ряда товаров

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград целого ряда товаров, которые подпали под санкции Евросоюза. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, это — агрессивные действия Литвы, решившись на которые она вышла за пределы «недружественных линий».

Посла ЕС в России Маркуса Эдерера вызвали в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, отметив, что в противном случае ей придется прибегнуть к ответным мерам. Литовские власти отрицают нарушение договора и утверждают, что всего лишь выполняли санкции ЕС.

Источник фото: РИА «Новости»

После этого калининградский губернатор Антон Алиханов заявил о появлении информации об исполнении Еврокомиссией своих обязательств. Сейчас ожидается дипломатическое решение этого вопроса. Калининград устроит только полное возобновление транзита, сообщил РИА «Новости» представитель регионального правительства.

Тем временем российские власти уже завершили подготовку ответных мер в отношении Литвы и Евросоюза. Если ситуация не нормализуется в ближайшие несколько дней, России придется прибегнуть к ним. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.