Пора готовиться к Новому году. Какие продукты и подарки подорожают

До новогодних праздников осталось меньше двух месяцев, при этом в декабре, как предупреждают аналитики и финансисты, подорожают почти все продукты и непродовольственные товары. «360» разбирался, чем лучше закупиться к праздникам заранее.

Подарки

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова в беседе с «360» напомнила, что электроника к новогодним праздникам дешеветь ни в коем случае не будет.

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Даже в «черную пятницу» на какие-то позиции будут снижаться цены, а по каким-то позициям скидки будут минимальны, или позволят вернуть цены к началу текущего года, отметила Долгова.

Если же подарки не связаны с пищевыми товарами, и у них нет срока годности, то постепенно их можно покупать, посоветовала собеседница «360». Для этого можно воспользоваться периодом распродаж, «черной пятницы», но, естественно, подходить к выбору подарка нужно с умом, отметила Долгова.

По ее словам, магазинам и любым торговым сетям нужно хотя бы получить какую-то выручку, распродать те товары, которые у них есть в наличии, для того чтобы хотя бы свои затраты окупить. Поэтому, Долгова рекомендовала смотреть на то, чтобы покупаемые вещи не были товарами, например, каких-то предыдущих поколений техники.

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Еще одним распространенным подарком является парфюм. Говоря о возможном подорожании к новогодним праздникам этого товара, Долгова отметила, что «все-таки у нас парфюм — это в основном Европа: это Франция, Италия», поэтому здесь цены будут зависеть от курса рубля: если рубль будет слабеть, то цены пойдут вверх. Пока есть тенденция небольшая к стабилизации национальной валюты, стоит этим воспользоваться, считает собеседница «360».

А так, я всегда сторонник того, что не надо создавать ажиотажный спрос, потому что, конечно, если будет повышенный спрос на какие-то товары, торговые сети этим пользуются и тоже начинают под это повышать цены Мария Долгова Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова

Продукты

Скорее всего дорожать будут овощи и фрукты, считает Долгова. Она отметила, что сейчас помидоры, огурцы сильно подорожали, и такая тенденция, возможно, продолжится.

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«Уже идут тепличные овощи, плюс импорт будет возрастать, поэтому здесь скорее всего и дальше будет продолжаться подорожание», — заметила Долгова.

Во всем мире сейчас растут цены на продовольствие, продовольственная инфляция коснулась всех стран. Поскольку во всем мире растут цены на зерновые, начиная с июня прошлого года, то скорее всего возможно подорожание муки, хлебобулочных изделий и круп.

Макаронные изделия, естественно, у нас попадают, потому что пшеницы твердых сортов крайне мало в этом году собрали не только у нас, а во всем мире, поэтому цены на макаронные изделия будут расти Мария Долгова Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова

Поскольку дорожает пшеница, дорожают корма, будут дорожать и мясные продукты, отметила Долгова.

Она заметила, что сейчас был всплеск роста цен на свинину, это связывали во многом с тем, что уже мясоперерабатывающие комбинаты начали готовиться к Новому году, увеличивать выпуск колбас, ветчины и так далее, поэтому с их стороны был повышенный спрос на свинину. К сожалению, по словам собеседницы «360», эта тенденция может сохраниться.

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Опять же из-за подорожания зерновых и кормов, в цене может расти и мясо птицы.

Зарубежные компании, ввозящие мясо, платят за свинину и говядину таможенный сбор в 15 и 25% соответственно. В Минсельхозе ранее предложили обнулить импортные пошлины, чтобы затормозить рост цен на замороженное мясо. Речь идет о квоте в 200 тысяч тонн каждого вида.