Новый смертельный вирус напал на Танзанию. Российским туристам пора бояться?

В Танзании появился новый смертельный вирус. От него уже скончались 15 человек, более 50 — госпитализированы. У заразившихся наблюдают головокружения и тошноту с кровавой рвотой. При этом в стране лекарствам предпочитают травы и молитвы. Так там лечили COVID-19. Однако туристам из России волноваться не о чем, уверены в Роспотребнадзоре.

Вспышку новой болезни зафиксировали в области Мбея на юго-западе страны. О заболевании известно немного. Та информация, которая попала в СМИ, досталась журналистам от местного врача.

По предварительным данным, большинство заразившихся — мужчины, которые ранее перенесли язву желудка или заболевания печени. Схожие случаи уже фиксировали в Танзании два года назад. Сейчас специалисты изучают анализы зараженных и пытаются выяснить происхождение болезни.

«Эта болезнь пока не широко распространена. Вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если поздно попадали в больницу», — процитировали главного врача округа Чунья области Мбея Фелиста Кисанду в Anadolu Agency.

После утечки данных о заболевании Кисанду отстранили от работы. По официальной информации, причина — нарушение закона об общественном здравоохранении.

«За провоцирование ненужной паники среди жителей я постановляю отстранить доктора Фелисту Кисанду от работы, начать в отношении нее расследование и подготовить соответствующий доклад в течение 10 дней», — отметила министр здравоохранения Танзании Дороти Гваджима.

Ситуация с коронавирусом повторяется?

В СМИ обеспокоены. Ведь власти страны могут занять по отношению к новой болезни такую же позицию, как в случае с коронавирусом. По официальным данным, его в Танзании попросту нет. Глава государства Джон Магуфули объявил страну свободной от пандемии.

Тесты для туристов не нужны, социальной дистанции нет, как и защитных средств. При этом Танзания получила от Евросоюза 27 миллионов евро на борьбу с пандемией, в частности на покупку вакцин, масок и лекарств. Тем временем Магуфули отказался делать гражданам прививки и напомнил о целительной силе молитв.

«Мы должны уповать на Бога в первую очередь при борьбе с этой опасной болезнью. Да, надо соблюдать меры предосторожности, чтобы защитить себя от этой напасти, как советуют наши врачи. Но мы прожили больше года без вируса и справились как-то без этих масок, многие из вас их не носили», — заявил президент восточноафриканской страны.

При этом Танзания — одна из первых стран Африки, заказавших разрекламированную мадагаскарскую траву для борьбы с коронавирусом. Глава Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил, что местные ученые создали напиток на основе полыни. Называется он Covid-Organics. Это якобы «эффективное средство против нового коронавируса».

Стоит ли туристам из России волноваться?

Многие государства предостерегли своих граждан от поездок в Танзанию и некоторые другие страны Африки еще после информации об «отсутствии» в государстве коронавируса. При этом Россия возобновила авиасообщение с Танзанией. Однако нашим туристам ничего не грозит, уверены в Роспотребнадзоре.

«В России случаев с подобной симптоматикой не отмечалось. С 1 августа 2020 года Российская Федерация возобновила авиасообщение с Танзанией, однако округ Мбея не является туристическим направлением (располагается на материковой части Танзании на границе с Замбией и Малави)», — заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Более того, на всех пунктах пропуска через границу туристы проходят усиленный контроль прибывающих лиц. Таким образом, опасность распространения нового заболевания на территории России практически отсутствует. В ведомстве добавили, что внимательно следят за ситуацией в Танзании.