Пора бежать в обменники? Что будет с рублем на фоне перемен в правительстве

В России появился новый премьер Михаил Мишустин. На отставку предыдущего главы правительства Дмитрия Медведева рубль отреагировал падением, но затем начал укрепляться. «360» побеседовал с экспертами о том, чего ждать от национальной валюты на фоне начавшихся перемен.

Экономист, эксперт по управлению личными финансами Антон Шабанов отметил, что «рубль довольно стабильная валюта», благодаря «огромному профициту бюджета, положительному сальдо торгового баланса, отсутствию чистого госдолга» и другим факторам.

Все понимают, что политика является частью нашей жизни, и, наверное, было вполне предсказуемо, что ничего страшного не произойдет… Да, меняются какие-то лица, но все равно итоговая пьеса продолжает играться по тому же сценарию Антон Шабанов эксперт по управлению личными финансами.

Причиной укрепления рубля эксперт назвал позитивные ожидания рынка от быстрого и понятного утверждения кандидатуры нового премьер-министра в Госдуме.

В долгосрочной перспективе эксперт не ждет существенного укрепления рубля, допуская «небольшие эмоциональные колебания». Экстренно запасаться иностранной валютой Шабанов также не советует.

Ему вторит аналитик компании «Калита-Финанс», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

В разговоре с «360» он отметил, что «повода бежать в обменники сейчас нет».

Чтобы принимать решения об изменении тактики сбережений, нужно исходить не из цен [в обменниках], а из общего климата. Сейчас фундаментальное решение о переводе сбережений в валюту принимать рано. Учитывая то, что по рублям платят больше процентов, я не дам никому советов бежать закрывать депозиты или продавать рублевые облигации и покупать валюту Дмитрий Голубовский эксперт по финансовым рынкам.

Также эксперт подробно объяснил, почему рубль после отставки Медведева сначала подешевел, а затем отыграл падение.

«Это очень просто: финансовый рынок исходит из того, что перемены могут быть к худшему. Особенно когда до этого был большой рост. Рынок облигаций федерального займа показал самый впечатляющий рост среди аналогов в прошлом году. Поэтому очень многие покупали российские активы на заемные средства — брали займы в долларах, где низкие ставки, и покупали наши длинные облигации под 6-7%. Но когда у вас происходят перемены во власти, от которой зависит фискальная политика и курс рубля, то это пугает. И наиболее нервозные люди в этот момент забирают прибыль — продают все, уходят в доллары и смотрят, что будет дальше», — рассказал Голубовский.

Он отметил, что главный страх, «что вместо Медведева придет какой-то силовик, который вообще ничего не понимает в экономике», быстро прошел. Во главе правительства стал человек, близкий к финансовому рынку. Инвесторы, увидев это, «поняли, что зря испугались, и обратно вернули курс».

Источник фото: пресс-служба Кремля

По словам Голубовского, от нового кабмина финансисты не ждут действий, которые могли бы спровоцировать рост инфляции и ослабление курса национальной валюты.

Небольшое снижение курса рубля в январе эксперт связывает с тем, что Минфин скупил на бирже больше валюты, чем обычно.

«Рубль сейчас не укрепляется, а немного слабнет, потому что велики интервенции Минфина. Поскольку в январе мало рабочих дней, он покупает больше, чем обычно», — пояснил финансовый аналитик.

До конца месяца эта тенденция может продолжиться, отметил он, в этом случае доллар подорожает до 62-62,5 рубля.

Голубовский вслед за крупными финансовыми институтами, среди которых Сбербанк, прогнозирует небольшое укрепление рубля весной — до 60 рублей за доллар — и снижение курса к августу до 65 рублей.

Это сезонный фактор: первая половина года для рубля обычно успешная, а к августу он падает до худших значений. Скорее всего, этот год не будет исключением. Мы можем увидеть сейчас 62, в мае 60, к августу 65 рублей, а там видно будет Дмитрий Голубовский эксперт по финансовым рынкам.

По его словам, во второй половине 2020 года многое будет зависеть от хода предвыборной кампании в США и от результатов второй фазы переговоров по торговому соглашению с Китаем.

Текущий курс доллара на Московской бирже 61,68 рубля (на 27 копеек выше уровня закрытия 15 января). Евро торгуется на уровне 68,67 рубля (плюс 15 копеек).

Официальный курс доллара на 17 января 61,57 рубля, курс евро — 68,66.