Канье Уэст выпустил линейку отвратных кроксов.🤦‍♂️Пора бежать в магазин?

Известный американский рэпер и друг Дональда Трампа Канье Уэст пару дней назад официально представил новую линейку кроксов. Его бренд Yeezymafia выпустил кроссовки Yeezy Foam Runner из пенистого полимера с прорезями по бокам. У потенциальных покупателей это вызвало приступ отвращения и даже скорби.

Самое интересное, что это не было совместной кампанией с Crocs, которые чуть ли не самые известные поставщики люксовых резиновых тапочек в мире. Но исполнителя, конечно, же обвинили в плагиате. А может это просто новый тренд?

В любом случае, с первого взгляда на новые кроссовки Уэста у пользователей возникли сотни вопросов. Например, кто на самом деле отвалит кучу денег на этот кусок «чего-то», пишет Buzz Feed.

Никто:

Канье: Мы берем Crocs… И мы превращаем их в Yeezy’s… И затем мы продаем их за 300 долларов.

Adidas:

Кроме того, к певцу возникло много вопросов по выбору моделей для рекламы обуви. Американцы не могли не отметить внешность молодого человека. «Кто из моделей на снимке мужчина?», «Почему кроссовки ужасно выглядят?» и, конечно, «Зачем Канье спер дизайн Crocs».

«Это только мне кажется, или у парня лицо женское, а у девушки — мужское?».

«Как это (дизайн) было одобрено?».

Но, на самом деле, как бы пользователи не возмущались очередной идеей Канье, у него действительно талант продавать такие вещи. Возможно, отчасти из-за того, что каждый раз ему удается «хайпануть» в соцсетях и заставить сотни тысяч пользователей обсуждать свой продукт.

Однажды в интервью Forbes он назвал себя «человеком продукта». Он умеет продавать. Особенно обувь.

«Как выпускать продукты, которые будут приносить людям огромную радость, и решать их жизненные проблемы, — вот дело, которым я люблю заниматься», — сказал тогда рэпер.

Как бы то ни было, пишет журнал, — это работает. Forbes оценил его доход от продажи обуви за последний год в 150 миллионов долларов. Команда Уэста при этом настаивает, что сумма должна быть еще больше.

С основания своей компании Канье успел поработать с креативным директором в Dior Homme и Yves Saint Laurent Эди Слиманом, компаниями Nike и Adidas, дизайнером Air Jordan Тинкером Хэтфилдом и другими. Такой послужной список и тот факт, что каждая скандальная коллекция рэпера в итоге раскупается на ура, может свидетельствовать о том, что резиновые тапки и кроссовки скоро станут новым трендом. Арана Гранде, например давно в таких гоняет.

Ну а пока, наблюдаем за ситуацией. Yeezy Foam Runner выйдут в 2020 году.