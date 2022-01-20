Певица из Чехии специально заболела ковидом, чтобы не вакцинироваться. Попытки обмануть систему привели к смерти

Фолк-певица из Чехии Хана Хорка не хотела вакцинироваться и специально заразилась коронавирусом, чтобы избежать ограничений для непривитых. В соцсетях 57-летняя артистка рассказала, что пошла на поправку, но через два дня умерла. Сын покойной надеется, что история его матери поможет убедить людей сделать вакцину от COVID-19.

Смертельное заблуждение

Хана Хорка была участницей одной из старейших чешских фольклорных групп Asonance. Женщина была против вакцин, но чтобы посещать те места, в которые из-за антиковидных ограничений не пускают непривитых, она намеренно заразилась коронавирусом. Таким образом она надеялась получить антитела.

В Чехии для посещения многих социальных и культурных объектов, включая кинотеатры, бары и кафе, человек должен быть привит от коронавируса или переболеть ковидом в недавнем времени.

Сын артистки Ян Рек в беседе с «Би-би-си» рассказал, что ковид его мать подцепила, когда болели он и его отец.

Молодой человек рассказал, что они с отцом полностью вакцинированы, но заразились коронавирусом на Рождество. Вместо того, чтобы не видеться с родственниками до их выздоровления, Хорка решила подвергнуть себя опасности.

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«Ей следовало изолироваться на неделю, потому что у нас был положительный результат. Но она все время была с нами», — сказал сын певицы.

Обманчивые улучшения

Как и следовало ожидать, не соблюдая нормы безопасности, женщина легко заразилась коронавирусом. В своих социальных сетях певица делилась с подписчиками новостями о своем самочувствии. В один день она написала, что почувствовала улучшения.

«Сейчас будет театр, баня, концерт», — радовалась Хорка.

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В день своей смерти певица сказала, что чувствует себя лучше и даже захотела прогуляться. Но через непродолжительное время у нее заболела спина и Хорка отправилась в свою спальню, чтобы прилечь.

«Примерно через 10 минут все было кончено. Она задохнулась», — сказал ее сын.

Певица умерла через два дня после своего поста о том, что пошла на поправку.

Надежда на прививку

Хорка выступала против вакцинации, но в теории заговора о вакцинах против коронавируса она не верила, отметил ее сын. Женщина придерживалась мнения, что переболеть ковидом лучше, чем поставить прививку.

«Ее философия заключалась в том, что ей больше нравилась идея заразиться COVID-19, чем вакцинироваться. Не то чтобы она считала, что нас чипируют или что-то в этом роде», — объяснил Рек.

Разговаривать с певицей на эту тему и пытаться ее переубедить не было никакого смысла, отметил сын покойной, она слишком эмоционально отстаивала свою точку зрения.

Сейчас молодой человек надеется, что трагическая история его матери сможет убедить других людей сделать прививку от коронавируса.

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«Если у вас есть живые примеры из реальной жизни, это сильнее, чем просто графики и цифры. Вы не можете сочувствовать цифрам», — отметил он.

Коронавирус в Чехии

Число заболевших ковидом в Чехии в среду достигло нового суточного рекорда: зарегистрировано 28 469 случаев среди населения в 10,7 миллиона человек.

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Несмотря на такие показатели, тысячи людей выходили на демонстрацию в Праге и других городах против возможного введения обязательной вакцинации. На сегодняшний день полностью вакцинировано около 63% от общего населения страны.