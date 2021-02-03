В угоду «зеленому тренду». Зачем финны отказываются от российской электроэнергии

Финляндия может полностью прекратить импорт электроэнергии из России. Власти рассматривают возможность перехода на ветряные или солнечные электроэнергии в ходе развития своей энергосистемы. Эксперты рассказали «360», что такой вариант возможен, но он будет экономически невыгодным. Скорее всего финны просто следуют «зеленому тренду».

Как рассказал РИА «Новости» представитель финского оператора магистральных сетей Fingrid Юсси Юринсало, Финляндия раздумывает над прекращением поставок электроэнергии из России. Причина — старые линии электропередач.

По словам Юринсало, электричество из России в Финляндию идет по четырем линиям. Три из них довольно старые и нуждаются в ремонте, но российская сторона четких ответов по этому поводу не дает. Власти опасаются, что в будущем просто не смогут получать от нас электроэнергию.

В связи с этим рассматриваются разные сценарии развития электроэнергетики, включая и те, где российских поставок не будет.

К 2035 году Финляндия хочет стать углеродно нейтральной страной. Для этого она планирует существенно увеличить число ветряных или солнечных электростанций в стране. В одном из предполагаемых сценариев развития электроэнергии власти допускают ее экспорт в Россию.

Попытка угодить ЕС

По словам политолога и специалиста по странам Балтии Андрея Старикова, слова про ненадлежащие состояние электросетей на российской стороне — это просто отговорка. Так представители энергетического сектора Финляндии заранее пытаются оправдаться перед своими жителями за переход на другие виды электроэнергии, поскольку те будут дороже.

Идея перехода на солнечные или ветряные электростанции имеет право на жизнь, но насколько она эффективна и дорога? В данном случае планы Финляндии на укрепление энергосуверенитета и замещение российского электричества собственными мощностями надо помещать в общий контекст трансформации энергетического рынка в Восточной и Северной Европе.

Еврокомиссия сейчас активно борется за снижение углеводородного следа в производстве энергии под предводительством «славной барышни» Греты Тунберг. По мнению Старикова, в сухом остатке мы получаем «зеленый тренд» в энергетической отрасли, на который финны и реагируют.

За двадцать лет в ЕС отношение к электроэнергии менялось очень циклично и хаотично. Многое зависело и от состава Еврокомиссии, и от личности еврокомиссара по энергетике.

Если сейчас во главе угла у нас «зеленый тренд», то недавно там стояли стабильность и безопасность поставок. Нужно было иметь больше источников доставки энергоносителей. Было неважно откуда они, главное — диверсификация поставок. А до этого актуальным был вопрос стоимости поставок Андрей Стариков

Сейчас фины следуют «зеленому тренду», но со временем подход опять может измениться. Например, если жители ЕС решат, что электроэнергия и энергоресурсы для них слишком дорогие, и им снова придется экономить на газе, спать в пуховиках и многое другое, то ЕС придется корректировать свои идеалистические подходы о зеленой энергетике.

Не стоит пугаться заявлений, которые сегодня ожидаемо делает Финляндия, учитывая тренд на экологию. Далеко не факт, что она воплотит их в реальность.

Утопичная идея

Если рассматривать вопрос «зеленого тренда», то России все равно есть что предложить финнам. У нас есть атомные электростанции, которые вполне могут обеспечить потребности финского рынка. Политолог Стариков подчеркнул, что атомная энергетика — это самая чистая энергетика.

Плавучая АЭС «Академик Ломоносов». Источник фото: РИА «Новости»

Президент Российской ассоциация прибалтийских исследований и доктор экономических наук Николай Межевич считает, что найти идеальный вариант невозможно.

Если речь идет о ветроэнергетике, то слишком многое зависит от погодных условий. К тому же ветряные генераторы своей вибрацией вредят десяткам видов млекопитающих.

Если брать биогаз, то — это металл получаемый из свиного навоза. А в Европе идет тренд постепенного отказа от свинины в пользу растительного мяса. Если он случится, то дефицит биогаза неизбежен.

Еще оди вариант — это пеллеты, которые делают в Финляндии. Топливные гранулы создают из древесных отходов и отходов сельского хозяйства.

«Однако, чтобы получить условную стружку, необходимо срубить условное дерево. Если вы боретесь за директиву снижения выбросов углекислового газа, то наверняка исполняете и европейские директивы по сохранению развития лесов. Значит нет рубки лесов — нет стружки», — сказал Межевич.

Если использовать торфобрикеты, то нужно производить и разрабатывать болота, а значит менять экосистему. Эти варианты можно перечислять до бесконечности, но вывод все равно один — абсолютно безопасного способа получения электроэнергии нет.

Политическая история

По словам Николая Межевича, помимо «зеленого тренда» нельзя отрицать политическую подоплеку. Долгие годы финны весьма позитивно оценивали сотрудничество с Россией в энергетической сфере. Разговоры о разрыве сотрудничества появились около года назад и связаны скорее с «хотелками политического характера». Власти пытаются уменьшить экономические и любые другие связи с Россией.

Такая тактика хорошо ложится на нынешнюю моду, где для того, чтобы заработать политические очки, достаточно обвинить во всем Россию.

Если они собираются прекращать экономические отношения с Россией, то надо тогда все виды торгово-экономических связей и зависимостей убирать. Если это произойдет, то из финского ВВП испарится примерно шесть процентов. Это феноменально много для страны, которая уже давно не имеет мощного запаса прочности Николай Межевич

Политолог Стариков эту позицию в разговоре с «360» не разделил. Финляндия, как страна Северной Европы очень чувствительна к зеленой повестке, и к настроениям Еврокомиссии относительно сокращения углеводородного следа. Мотив у нее больше уходит в эту сторону.

Политическая подоплека в отношении России действительно имеется, но у Польши и стран Прибалтики, что уже назвали точные даты выхода из энергетического кольца БРЭЛЛ. У этих государств все подвязано на политике, а цель одна — сократить и снизить любые формы зависимости от России. Они не думают ни о какой экономической целесообразности.

«Страны этого блока абсолютно предвязты и ангажированы по отношению к России. Фины не такие. Они чувствительны к сегодняшнему настроению и зеленому лейтмотиву Еврокомиссии», — заявил Стариков.

Источник фото: pixabay

Последствия отказа

И все же Финляндия действительно может полностью отказаться от российских поставок, но это будет для нее дорого и ударит по диверсификации поставок каналов. Стариков предполагает, что стоит рассчитывать, если не на полный отказ от поставок, то на их сокращение.

Естественно, что отказ в плане двухсторонней торговли определенный урон по отношениям стран нанесет. За 2020 год Россия заработала 20 миллиардов рублей на продаже электроэнергии Финляндии. Уйдут поставки — уйдут и 20 миллиардов. Однако, это сравнительно небольшая сумма. Она никоим образом несоизмерима с доходами от торговли нефтью или природным газом.

«Изменит ли отказ как-то политические отношения? Нет. Это отдельные хозяйственные моменты. Финны вправе реализовывать собственную политику на укрепление энергетического суверенитета», — добавляет собеседник «360».

По мнению эксперта, России все же стоит попытаться быть гибче и сохранить связь с Финляндией. Сейчас идет очень большая конкуренция за европейский рынок сбыта. Туда активно рвутся США со своим сжиженным природным газом. Дабы удержать рынок за собой, Россия может начать предлагать чистую атомную электроэнергию или сформировать пакетное предложение по водородной энергии. В остальном потенциальная потеря финнов будет не особо болезненной.