Хирург рассказал о скачке популярности липосакции после самоизоляции. Но простой путь к похудению полон опасностей

Запись на липосакцию бьет рекорды в пластических клиниках Москвы. Столичные жительницы стремятся поскорее избавиться от набранных в период самоизоляции килограммов. Однако не все они знают, что после операции могут возникать побочные эффекты. Рассказываем о том, что строжайше запрещено после липосакции.

После отмены карантина липосакция стала самой популярной у москвичек косметической операцией. Об этом управляющая Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения Дельник рассказала Lenta.ru. Чаще всего, по ее словам, женщины хотят избавиться от жировых отложений в районе талии и на животе.

«Девушки приходили со словами, что у них нет времени худеть, садиться на диету и заниматься спортом. Они хотели быстренько все убрать», — пояснила Дельник.

Обычно липосакцию делают зимой. Ведь в постоперационный период пациентам приходится месяц ходить в компрессионном белье. Летом в нем, откровенно говоря, жарко. Но в этом году те, кто, как правило, держит себя в форме, слишком расслабились во время карантина. Поэтому и решили избавиться от отложений летом.

Увидеть кубики

Во время карантина некоторые россияне умудрились наесть не пару-тройку, а целых семь-десять лишних килограммов, рассказал специалист в области пластической хирургии, доктор медицинских наук «360» Владимир Плахотин. А сбрасывать найденное было негде — спортзалы и парки закрыли на карантин.

«Сидели дома, на диване лежали, кушали колбасу с пивом и тут посмотрелись в зеркало и ужаснулись, а когда встали на весы — там плюс пять, семь, 10 килограммов. <…> Спортом особо не занимались, максимум немного секса, поэтому пошли на липосакцию. Женщина, когда идет на липосакцию, ненавидит свое тело. Женщины приходят ко мне, и они все себя ненавидят», — сказал медик.

По его наблюдениям, чаще всего москвичи не просто удаляют излишки жира с живота, талии или бедер. А комбинируют липосакцию с пластикой живота. В последние годы хирурги широко используют технологию «Вайзер» — с помощью специального аппарата «топят» пять-восемь килограммов жира и тут же его откачивают. Такой метод, пояснил Плахотин, позволяет в кратчайшие сроки увидеть на животе долгожданные кубики.

А вот по словам врача клиники пластической хирургии «Медлаз» Теймура Кулиева, количество «внезапных» пациентов у них практически не выросло. Все проводимые операции — плановые.

Кому противопоказана операция?

Липосакция, подчеркнул Плахотин, очень травматичная и токсичная операция из-за разовой потери большого объема жидкости организмом. Поэтому делать ее можно только людям с крепким здоровьем без хронических заболеваний и после тщательного обследования. А людям старше 40 лет медик не рекомендовал выбирать эту процедуру.

Липосакция — не процедура, а операция под общим наркозом, [длится] четыре-пять часов. Одним из противопоказаний является курение. У курящих все ужасно заживает. Потом, конечно, различные сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, гипертония, ожирение, должно быть нетяжелое ожирение Владимир Плахотин врач-хирург.

По мнению Теймура Кулиева, липосакция — очень «коварная» операция. Особенно от талии и ниже. Поэтому медики обязательно исследуют не только анализы пациента, но и состояние его сосудов.

«Если мы возьмем все случаи внезапной смерти от тромбоэмболии, 90% из них — операции ниже пупка: абдоминопластики, липосакции ног, живота и так далее. Всего лишь 10% — все что выше», — добавил врач.

Реабилитация

Самыми сложными в период реабилитации бывают, как правило, первые неделя-полторы. Нужно обязательно принимать назначенные врачом антибиотики и лечебно-восстановительные лекарства.

«Врач должен капельницы ставить. Восстанавливать кислотно-щелочной баланс. Человек в действительно тяжелом состоянии после операции», — пояснил Плахотин.

Помимо выполнения рекомендаций медиков, необходимо носить компрессионное белье. И пройти курс массажа, но только тогда, когда врачи это разрешат.

Побочки и запреты

После операции у курильщиков, сказал Плахотин, достаточно часто возникают серомы — скопление тканевой жидкости в подкожной клетчатке. Выглядят они достаточно неприятно — как нагноения. Другие проблемы — неровности кожи после операции и сильные гематомы.

На достаточно длительное время в строгий стоп-лист тех, кто отправляется откачивать жир, попадают посещения бани, сауны или бассейна. 10 первых дней придется обязательно носить компрессионное белье. Или дольше — по совету лечащего врача.

«Я рекомендую не загорать, ограничения в спорте и сауну не посещать. В остальном это рекомендации врача», — заключил Теймур Кулиев.