Популярность теорий заговора о Гитлере объяснили. Кому нужны сказки о кровавом убийце?

Личность Адольфа Гитлера до сих пор вызывает интерес не только у серьезных историков-исследователей, но и у любителей теорий заговора. Раз в несколько лет миру является очередная побасенка о том, что фюрер не погиб в 1945 году и спокойно дожил свой век в Аргентине, Шамбале, на Луне. Однако все эти сказки — лишь попытка заработать звонкую монету на имени самого страшного диктатора человечества.

Днем 30 апреля 1945 года в окруженном советскими войсками Берлине покончил с собой Адольф Гитлер. Ева Браун, ставшая законной женой фюрера за день до того, тоже покончила жизнь самоубийством. Любимую собаку Гитлера — овчарку Блонди — умертвили заранее.

Тела самого страшного диктатора ХХ века и его возлюбленной завернули в солдатское одеяло и вынесли через запасной выход бункера. Там в саду их облили бензином и подожгли. Останки были найдены 5 мая 1945 года советскими воинами. Тело фюрера было опознано по зубным протезам, а после его подлинность неоднократно подтверждали специалисты.

В итоге прах самого кровавого диктатора человечества, на совести которого десятки миллионов жизней, был окончательно сожжен, останки вместе с углем истолчены в пепел и высыпаны в воду. В архиве ФСБ сохранились лишь зубные протезы и часть черепа Гитлера с входным пулевым отверстием.

Нет покоя

Но никакие ответственные заявления ученых мужей не могут остановить волны слухов о чудесном спасении фашистского главаря. Его следы «находили» в Аргентине и Америке, Австрии и Германии, даже в волшебной тибетской Шамбале. На эту тему написано немало фантастических романов и снято фильмов.

Историк, публицист, вице-президент ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский в разговоре с «360» отметил, что конспирологических теорий по поводу смерти Гитлера всегда было много. Первые сведенья о том, что фюрер не покончил с собой, появились буквально через месяц после его самоубийства.

«И это совершено объяснимо. Дело в том, что был найден обгорелый труп Гитлера и это дало повод для спекуляций. Первые версии о том, что лидер национал-социалистов не умер, были даны в латиноамериканской прессе, представителей которой вообще не было в Берлине. То есть все сразу было придумано», — пояснил Константин Залесский.

Историк отметил, что теорий очень много, новые появляются примерно раз в три-пять лет. Обычно Гитлера «находят» в Латинской Америке. По мнению эксперта, это связано с особенностью местности: там сложно что-то найти и всегда можно что-нибудь придумать.

Кому это выгодно

По словам историка, такие «открытия» будут делаться еще очень долго. Ведь Гитлер — это очень хорошая, интересная, жареная тема: самый главный преступник всех времен и народов мог уйти от правосудия. Этим всегда можно привлечь внимание читателей, потому что личность преступника интересна сегодня обществу.

«На этом можно спекулировать совершенно бесконечное количество времени. И это выгодно для всех, кто об этом пишет: средствам массовой информации, чаще таблоидам, которым подходит любая сенсация. Ведь она даст им дополнительную рекламу. Могут ли получить какую-то выгоду неонацистские круги — сказать сложно», — сказал эксперт.

Он пояснил, что Гитлер, когда собирался покончить жизнь самоубийством, как раз и рассчитывал на то, что погибнет и станет посмертно знаменем для последователей. Невыгодна теория о том, что Гитлер не погиб, и каким-либо политическим силам выгодна. Зато такие истории подходят для тех, кто любит деньги.

«Заявления о том, что фюрер жив, — это именно спекуляция на самом имени Гитлера. Например, объявляют: на одном из островов в Атлантическом океане есть какая-то немецкая вилла и якобы Гитлер там какое-то время был, пока перемещался в Латинскую Америку. Зачем это сделано? А нынешний хозяин виллы хочет из нее сделать мемориал и получить прибыль», — пояснил Константин Залесский.

Кто в это верит

Эксперт отметил, что подобные музеи лишь способствуют обелению личности фюрера. Любопытствующие туристы поедут туда не за тем, чтобы увидеть предполагаемое укрытие беглого преступника. Нет, они будут смотреть на виллу как на место, где пребывал известный политический деятель прошлого века.

«Теории заговоров чрезвычайно привлекательны для людей, которые не ориентируются в проблеме. Потому что теория заговоров на бытовом уровне постоянно все объясняет. Правда, она не объясняет наличие каких-то фактов. Но что хорошо в конспирологии, так это то, что наличие доказательств говорит ее поклонникам: эти доказательства кто-то придумал», — пояснил Константин Залесский.

Специалисты в такие теории не верят, так как обладают достаточной информаций. Но их с удовольствием изучают люди, которые интересуются этой проблемой, но не обладают большим опытом сбора фактического материала. То есть они просто на слух воспринимают такие теории, не зная всех фактов, отметил историк.

Что было бы, если бы...

Многие задаются вопросом: что было бы, если бы Гитлер не совершил самоубийство, а был захвачен в плен. Константин Залесский считает, что в таком случае предводитель нацистской Германии оказался бы на скамье подсудимых Нюрнбергского процесса.

«Понятно, что его ждала смертная казнь. Но дело не в том, что он был бы повешен, а в том, что ему пришлось бы держать ответ за свои преступления. И это очень важно. Скорее всего, он бы ударился, конечно, в произнесение каких-то длинных речей, но главное — он показал бы убогость идеологии национал-социализма», — считает историк.

Эксперт отметил, что у остальных подсудимых была возможность кивать на своего лидера: это все Гитлер, мы шли за фюрером, он нас вел. Так можно все списать. Но самому Гитлеру списать было уже не на кого и пришлось бы ответить за все. Но он, естественно, не собирался этого допустить.