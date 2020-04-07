Популярная прививка БЦЖ снижает распространение коронавируса? Не исключено, что это так

У большинства россиян на внешней стороне плеча есть рубец от прививки, которую сделали почти сразу после рождения. Она называется БЦЖ. Американские ученые заметили, что в странах с такими прививками в 10 раз меньше случаев заражение коронавирусом по сравнению с государствами, где данная программа не проводится. Разбираемся, действительно ли прививка помогает.

Эпидемиологи из Техасского университета (США) сравнили показатели распространения и смертности от COVID-19 и наличие программы вакцинации от туберкулеза в 178 странах.

«За 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион в странах с вакцинацией БЦЖ, тогда как заболеваемость COVID-19 при отсутствии такой программы составила 358 на один миллион», — сказал один из исследователей Пол Хегарти. В государствах с программами БЦЖ уровень смертности составил 4,28 на миллион, а без них — 40 на миллион.

Ученые не утверждают, что прививка от БЦЖ гарантирует меньшее распространение коронавируса, но результаты исследования их удивили.

«360» пообщался с российскими иммунологами и узнал их мнение о БЦЖ и действии этой прививки на коронавирус.

У коронавируса есть «ключ»

Прививка БЦЖ распространена в странах СНГ. У большинства россиян она есть — рубец от нее у большинства людей находится на левом плече.

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с «360» объяснил принцип работы БЦЖ. В иммунологии есть понятие «адъювант». Это вещество, которое заставляет иммунную систему вырабатывать большое количество защитных веществ. По словам Болибока, вакцина БЦЖ с начала прошлого века используется в качестве адъюванта. Все иммунологи, которые хоть когда-то пытались получить антитела, пользовались этой вакциной.

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При применении БЦЖ у человека возникает иммунитет не только к микробактериям туберкулеза, но и возникает иммунитет неспецифический. То есть иммунная система находится в состоянии, когда готова [активно] реагировать на любой антиген, попадающий внутрь организма Владимир Болибок.

Болибок подчеркнул, что нельзя точно сказать, помогает ли БЦЖ от коронавируса, нужно проводить точечные исследования, которые уже намечаются.

Изобрести прививку от коронавируса сложно. Входными воротами в клетку для коронавируса является белок, который торчит в клетке. Именно торчит, ведь белок — своеобразный замок: одна его часть находится внутри, а другая снаружи клетки. Он имеет важное физиологическое значение — регулирует тонус мелких сосудов за счет гормона под названием ангиотензин II.

Вакцина должна заблокировать эту личинку замка для коронавируса. Сложность в том, что форма молекулы на поверхности вируса в точности повторяет форму гормона ангиотензина II, поэтому антиген и цепляется за нее.

«Пришел вор и сделал слепок вашего ключа. Вирус пользуется дубликатом, а нам нужно заблокировать дубликат. Но есть опасность, что мы и главный ключ заблокируем. <…> Коронавирус подделал ключ и тем же ключом пользуется, чтобы зайти в клетку», — пояснил специалист.

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Эффективность БЦЖ

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина по просьбе «360» рассказала, действительно ли прививка БЦЖ может тягаться с коронавирусом. По ее словам, этого нельзя исключать.

По клиническим данным есть предположение, что эта вакцина может повысить устойчивость к данному вирусу (коронавирусу — прим. ред.), но подтвержденных данных по этому поводу нет. Если это так, то это прекрасно, потому что у нас в свое время большая часть населения была провакцинирована Надежда Логина.

Пока самая лучшая защита, по мнению Логиной, это самоизоляция.