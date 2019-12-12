В нашествии попугаев в Британии подозревали Джимми Хендрикса. Люди еще никогда так не ошибались

Джимми Хендрикс не виноват в нашествии попугаев на Британию. Шутки шутками, но в стране действительно огромное количество тропических птиц. Была легенда, что популярный музыкант конца 60-х виноват в том, что попугаи терроризируют британские семьи. Помимо этой байки, есть и другие, но теперь ученые поняли, на кого показывать пальцем.

Появление попугаев в Британии, которых еще называют ожереловыми за характерную окраску, приписывали трем знаменитостям: музыканту Джимми Хендриксу, актеру Хамфри Богарту и певцу Джорджу Майклу. У каждого из них своя легенда. Но новое исследование доказало, что эти персоны виноваты не больше других людей.

По всему Соединенному Королевству насчитывается порядка 170 тысяч попугаев («Би-би-си» называла цифру 50 тысяч в 2017 году, но точно не знает никто), популяция которых резко возросла за 13 лет — с 1986 по 1999 год. И хоть тропические птицы должны забавлять жителей региона, но в реальности все серьезнее. Попугаи буквально терроризируют британские семьи, поганят фруктовые сады и нападают на местных птиц. Более того, большие стаи обчищают деревья, оставляя их без листьев.

Сказ о британских попугаях

Существует несколько теорий, объясняющих, почему тропические птицы появились в Британии вопреки законам здравого смысла и условиям местного климата.

Джимми Хендрикс

Одним из главных виновников нашествия попугаев на Британию называли певца поздних 60-х Джимми Хендрикса. Якобы именно он в то десятилетие выпустил пару попугаев — Адама и Еву — как символ мира, а дальше этот «символ» стал чем-то вроде флешмоба.

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Джордж Майкл

Есть более дикая теория, связанная с певцом Джорджем Майклом. Якобы в его доме был спрятан вольер с попугаями. Однажды воры пытались обнести дом артиста и сломали этот птичник, из-за чего пернатые покинули клетки.

Хамфри Богарт и Кэтрин Хепберн

Многие британцы верили в другую легенду: якобы попугаи вылетели из своих клеток во время съемок фильма 1951 года «Африканская королева» с Хамфри Богартом и Кэтрин Хепберн. Птиц привезли специально, чтобы сделать атмосферу в ленте более похожей на африканскую страну, но они якобы сбежали. Некоторые историки уверены, что попугаев вообще не использовали во время производства картины.

Эта теория появилась после того, как большую популяцию заметили около местечка Айлворт, что в западном Лондоне.

Великий шторм.

Байка про Великий шторм 1987 года тоже долго мучила британцев. По этой легенде, сильный внетропический циклон, который произошел в ночь с 15 на 16 октября 1987 года, разрушил некоторые дома и клетки, где птицы жили у простых британцев, в результате чего попугаи улетели в безопасное место. В шторме 1987 года погибли 22 человека, а ущерб составил порядка двух миллиардов долларов.

Парк Сион.

Легенда о парке Сион, возможно, самая странная. Попугаи, которые сейчас живут в Британии, сбежали из птичника в лондонском парке Сион, когда самолет упал на крышу их вольера.

Реальная причина

Автор исследования о появлении британских попугаев Стивен Ле Комбер из Университета королевы Марии в Лондоне заявил, что все эти теории забавные, но не имеют ничего общего с правдой.

«Наше исследование только подтвердило позицию большинства орнитологов — распространение попугаев в Великобритании есть результат повторяющихся „выбросов“ и „знакомств“», — сказал Комбер. Речь о том, что многие британцы заводили попугаев, но со временем уставали от них и выпускали на волю. По сути, большинство птиц в Британии — домашние и брошенные.

И пока эти тысячи птиц не собираются менять гражданство и куда-либо улетать.