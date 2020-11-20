Попробовать Подмосковье на вкус

В каждом регионе России есть уникальные продукты, которыми он славится. Подмосковье в этом плане не исключение. Здесь выращивают самые вкусные и хрустящие огурцы, делают пастилу по старинным рецептам, производят несколько сотен сортов вкуснейших сыров. «360» выбрал пять брендов, со вкусом продуктов которых ассоциируется Подмосковье.

Подмосковные сыры

Всего несколько лет понадобилось для того, чтобы Московская область превратилась в главный сырный регион России. Множество ферм и частных сыроварен предлагают покупателям продукты на любой вкус.

Сортов сыра, которые сегодня предлагает Московская область, просто не перечесть. Все это исключительно натуральные продукты, которые оценили не только россияне, но и строгое жюри международных конкурсов в странах Европы.

В Подмосковье можно попробовать выдержанный пармезан, голубую горгондзолу, мамонтчотту с итальянскими травами, мягкую моцареллу, сладковатый камамбер и многие другие.

Источник фото: телеканал «360»

Все сыры в Подмосковье производят на частных экофермах и сыроварнях, где используют только натуральные продукты. В своем производстве создатели используют как международный опыт, так и собственные уникальные наработки и рецепты.

В истринской сыроварне продукт вымачивают в меде, пиве или вине, что в итоге придает сыру уникальный вкус. Применяют сыровары и необычные способы обработки продукта. Для этого создают специальные погреба, где выдерживают головки сыра для полного созревания. Каждый год в Московскую область приезжают сыровары со всего мира, чтобы попробовать местные продукты и поделиться своими наработками. Встречаются они на фестивале «Сыр. Пир. Мир».

Коломенская пастила

Это, пожалуй, самый старинный бренд Московской области. Коломенской пастиле уже более 300 лет. По легенде, именно в этом подмосковном городе производство сладкого лакомства было народным промыслом. В XIX веке коломенское лакомство было необычайно популярным, но после 1917 года производство пастилы прекратили. Изготовление по старинным рецептам возродили только в середине 2000-х годов.

Источник фото: РИА «Новости»

Пастилу можно делать только из натуральных продуктов. Главный ингредиент — это яблоки, которые перетирают в пюре, добавляют немного яичного белка, меда, после чего начинают взбивать, пока не получится воздушная масса. Для дополнительных оттенков вкуса в получившееся тесто добавляют ягоды, орехи или шоколад. Есть варианты пастилы со сливой и даже тыквой. Получившееся тесто сушат в специальной печи, после чего нарезают на кубики.

Сделать пастилу из консервированного яблочного пюре невозможно. Оно не поднимется и воздушным не будет. Добавление большого количества яичного белка превратит продукт не в пастилу, а в зефир — это совершенно другие вкус и качество. Натуральный вкус яблок и ягод отличает настоящую коломенскую пастилу, производство которой возродили совсем недавно.

Луховицкий огурец

Зеленый, ровный, с тонкой кожицей — луховицкий огурец можно отличить от других не только по виду, но и по вкусу. У него нет никакой горечи, и он отлично хрустит. Выращивать огурцы в подмосковных Луховицах начали давно.

Секрет качества овощей объясняется просто. В низовье Оки уникальный микроклимат с повышенной влажностью воздуха, питательной почвой и достаточно теплой погодой.

Источник фото: телеканал «360»

Жители Луховиц выбирают для выращивания морозостойкие сорта, чтобы уже в мае собирать первый урожай. Сажают овощи только в парниках по уже отработанной технологии. Выращенные огурцы нельзя перепутать с другими — южные, где в почве есть песок, имеют другой вкус и не настолько хрустящие.

В 2017 году луховицкий огурец стал брендом. Его официально запатентовали и получили сертификат. Вкусный овощ можно добавить в салат или съесть просто так. Благодаря своему небольшому размеру он идеален для того, чтобы его засолить. Тонкая кожура лучше пропускает рассол — так это будет идеальная закуска. Хрустеть будет так же, как и свежий.

Коломенская улитка

Для того, чтобы попробовать улиток по-бургундски ехать во Францию не обязательно. Этот деликатес выращивает на своей ферме «Экодеревушка» в Коломенском городском округе Сергей Балаев. Шесть лет назад он привез первую партию виноградных улиток и начал их разводить. В отличие от французских собратьев, у подмосковных моллюсков мясо намного нежнее.

Источник фото: телеканал «360»

Секрет кроется в переменчивом и влажном климате Московской области. Самое ценное в улитке — это ее нога. Именно эта часть остается самой мягкой, делая этот продукт качественным.



«Заезжали дегустаторы из Франции. Сначала отнеслись к нам скептически. Но когда попробовали, поставили оценку 10 из 10», — рассказал Сергей Багев в интервью сайту kp.ru.

Выращивают улиток в специальных вольерах. Кормят, чтобы они набирали вес. В год ферма производит до шести тонн своего живого товара, который раскупают московские рестораторы и просто любители экзотической кухни.

Улитки — продукт диетический. Там нет никакого холестерина, только чистый белок с большим количеством аминокислот.

Рецептов приготовления улиток достаточно много. Их отваривают, жарят, добавляют в салаты. На ферме продаются уникальные полуфабрикаты — пельмени из улиток. Такой способ приготовления пришелся по душе многим гостям «Экодеревушки». В каждом из пельменей находится целый моллюск. Многие покупают упаковку таких пельменей, чтобы приготовить дома.

Можайское молоко

«Можайское» молоко всегда можно узнать по необычной форме бутылки, закрученной винтовой пробкой с синим фирменным колпачком. Такую тару производители используют не просто так. Сначала молоко стерилизуют в специальном чане, после этого разливают по бутылкам и отправляют на повторную стерилизацию. Другие типы сосудов не выдерживали высоких температур и лопались. Поэтому стали использовать бутылки, похожие на пивные.

Источник фото: телеканал «360»

Особенность «Можайского» молока заключается в том, что хранить его можно очень долго. Белок после двойной стерилизации избавлен от микробов, а значит, продукт не скиснет.

Специальное оборудование на завод в Можайске закупили еще в начале 60-х годов прошлого века. Необычная технология, кроме стерилизации, позволила топить молоко прямо в бутылке. Получался эффект, как в русской печи. Топленый продукт приобретает приятный кремовый цвет.

Для производства своей продукции можайский завод использует только цельное молоко без каких-либо консервантов. Все благодаря необычной технологии.

Вкусы Подмосковья

В этом году министерство сельского хозяйства России проведет первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». В нем примут участие малые и средние предприятия агропромышленного конкурса. Главная задача — привлечь внимание россиян к региональной продукции и помочь производителям популяризировать и продвинуть свой бренд.

Московская область выдвинула на этот конкурс сразу 25 различных производителей, включая пять, о которых речь идет в этом материале. Все они будут соревноваться с брендами из других регионов. Победителей выберут при помощи онлайн-голосования пользователей. С 19 ноября по 2 декабря каждый россиянин может прийти на сайт «Вкусы России» и проголосовать за любимый продукт или поддержать свой регион.

Сами участники тоже могут принять участие в голосовании. Пока по количеству набранных баллов лидируют «Луховицкий огурец» и «Сыры Подмосковья». По итогам голосования экспертная комиссия выберет победителей, которых внесут в гастрономическую карту России. Кроме того они станут участниками программы комплексной поддержки Минсельхоза.