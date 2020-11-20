Попробовать Подмосковье на вкус
Пять главных брендов Московской области, известных всей России
Подмосковные сыры
Всего несколько лет понадобилось для того, чтобы Московская область превратилась в главный сырный регион России. Множество ферм и частных сыроварен предлагают покупателям продукты на любой вкус.
Сортов сыра, которые сегодня предлагает Московская область, просто не перечесть. Все это исключительно натуральные продукты, которые оценили не только россияне, но и строгое жюри международных конкурсов в странах Европы.
В Подмосковье можно попробовать выдержанный пармезан, голубую горгондзолу, мамонтчотту с итальянскими травами, мягкую моцареллу, сладковатый камамбер и многие другие.
Все сыры в Подмосковье производят на частных экофермах и сыроварнях, где используют только натуральные продукты. В своем производстве создатели используют как международный опыт, так и собственные уникальные наработки и рецепты.
В истринской сыроварне продукт вымачивают в меде, пиве или вине, что в итоге придает сыру уникальный вкус. Применяют сыровары и необычные способы обработки продукта. Для этого создают специальные погреба, где выдерживают головки сыра для полного созревания. Каждый год в Московскую область приезжают сыровары со всего мира, чтобы попробовать местные продукты и поделиться своими наработками. Встречаются они на фестивале «Сыр. Пир. Мир».
Коломенская пастила
Это, пожалуй, самый старинный бренд Московской области. Коломенской пастиле уже более 300 лет. По легенде, именно в этом подмосковном городе производство сладкого лакомства было народным промыслом. В XIX веке коломенское лакомство было необычайно популярным, но после 1917 года производство пастилы прекратили. Изготовление по старинным рецептам возродили только в середине 2000-х годов.
Пастилу можно делать только из натуральных продуктов. Главный ингредиент — это яблоки, которые перетирают в пюре, добавляют немного яичного белка, меда, после чего начинают взбивать, пока не получится воздушная масса. Для дополнительных оттенков вкуса в получившееся тесто добавляют ягоды, орехи или шоколад. Есть варианты пастилы со сливой и даже тыквой. Получившееся тесто сушат в специальной печи, после чего нарезают на кубики.
Сделать пастилу из консервированного яблочного пюре невозможно. Оно не поднимется и воздушным не будет. Добавление большого количества яичного белка превратит продукт не в пастилу, а в зефир — это совершенно другие вкус и качество. Натуральный вкус яблок и ягод отличает настоящую коломенскую пастилу, производство которой возродили совсем недавно.
Луховицкий огурец
Зеленый, ровный, с тонкой кожицей — луховицкий огурец можно отличить от других не только по виду, но и по вкусу. У него нет никакой горечи, и он отлично хрустит. Выращивать огурцы в подмосковных Луховицах начали давно.
Секрет качества овощей объясняется просто. В низовье Оки уникальный микроклимат с повышенной влажностью воздуха, питательной почвой и достаточно теплой погодой.
Жители Луховиц выбирают для выращивания морозостойкие сорта, чтобы уже в мае собирать первый урожай. Сажают овощи только в парниках по уже отработанной технологии. Выращенные огурцы нельзя перепутать с другими — южные, где в почве есть песок, имеют другой вкус и не настолько хрустящие.
В 2017 году луховицкий огурец стал брендом. Его официально запатентовали и получили сертификат. Вкусный овощ можно добавить в салат или съесть просто так. Благодаря своему небольшому размеру он идеален для того, чтобы его засолить. Тонкая кожура лучше пропускает рассол — так это будет идеальная закуска. Хрустеть будет так же, как и свежий.
Коломенская улитка
Для того, чтобы попробовать улиток по-бургундски ехать во Францию не обязательно. Этот деликатес выращивает на своей ферме «Экодеревушка» в Коломенском городском округе Сергей Балаев. Шесть лет назад он привез первую партию виноградных улиток и начал их разводить. В отличие от французских собратьев, у подмосковных моллюсков мясо намного нежнее.
Секрет кроется в переменчивом и влажном климате Московской области. Самое ценное в улитке — это ее нога. Именно эта часть остается самой мягкой, делая этот продукт качественным.
«Заезжали дегустаторы из Франции. Сначала отнеслись к нам скептически. Но когда попробовали, поставили оценку 10 из 10», — рассказал Сергей Багев в интервью сайту kp.ru.
Выращивают улиток в специальных вольерах. Кормят, чтобы они набирали вес. В год ферма производит до шести тонн своего живого товара, который раскупают московские рестораторы и просто любители экзотической кухни.
Улитки — продукт диетический. Там нет никакого холестерина, только чистый белок с большим количеством аминокислот.
Рецептов приготовления улиток достаточно много. Их отваривают, жарят, добавляют в салаты. На ферме продаются уникальные полуфабрикаты — пельмени из улиток. Такой способ приготовления пришелся по душе многим гостям «Экодеревушки». В каждом из пельменей находится целый моллюск. Многие покупают упаковку таких пельменей, чтобы приготовить дома.
Можайское молоко
«Можайское» молоко всегда можно узнать по необычной форме бутылки, закрученной винтовой пробкой с синим фирменным колпачком. Такую тару производители используют не просто так. Сначала молоко стерилизуют в специальном чане, после этого разливают по бутылкам и отправляют на повторную стерилизацию. Другие типы сосудов не выдерживали высоких температур и лопались. Поэтому стали использовать бутылки, похожие на пивные.
Особенность «Можайского» молока заключается в том, что хранить его можно очень долго. Белок после двойной стерилизации избавлен от микробов, а значит, продукт не скиснет.
Специальное оборудование на завод в Можайске закупили еще в начале 60-х годов прошлого века. Необычная технология, кроме стерилизации, позволила топить молоко прямо в бутылке. Получался эффект, как в русской печи. Топленый продукт приобретает приятный кремовый цвет.
Для производства своей продукции можайский завод использует только цельное молоко без каких-либо консервантов. Все благодаря необычной технологии.
Вкусы Подмосковья
В этом году министерство сельского хозяйства России проведет первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». В нем примут участие малые и средние предприятия агропромышленного конкурса. Главная задача — привлечь внимание россиян к региональной продукции и помочь производителям популяризировать и продвинуть свой бренд.
Московская область выдвинула на этот конкурс сразу 25 различных производителей, включая пять, о которых речь идет в этом материале. Все они будут соревноваться с брендами из других регионов. Победителей выберут при помощи онлайн-голосования пользователей. С 19 ноября по 2 декабря каждый россиянин может прийти на сайт «Вкусы России» и проголосовать за любимый продукт или поддержать свой регион.
Сами участники тоже могут принять участие в голосовании. Пока по количеству набранных баллов лидируют «Луховицкий огурец» и «Сыры Подмосковья». По итогам голосования экспертная комиссия выберет победителей, которых внесут в гастрономическую карту России. Кроме того они станут участниками программы комплексной поддержки Минсельхоза.