Поправки к Семейному кодексу коснутся защиты детей. К ним есть вопросы

Сенаторы во главе с Еленой Мизулиной внесли в Госдуму законопроект по изменению правил работы органов опеки и изъятия детей из семьи. «360» рассказывает о главных предложениях и их возможных последствиях.

После того как в России вступили в силу поправки к Конституции, возникла необходимость переписывать и некоторые другие законодательные документы. В их число попал и Семейный кодекс.

Сенатор Елена Мизулина вместе с коллегами составила список уточнений. В частности, утверждаются новые понятия, закрепленные в основном законе, — брака как союза мужчины и женщины и приоритета воспитания ребенка в семье.

Традиционные ценности

Сенаторы предложили определить родителей исключительно как кровных отца и мать, а также запретить однополые браки, в том числе после смены пола одним из супругов. Трансгендерным родителям, как и однополым парам, больше не будут разрешать усыновление.

При этом, по мнению заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елены Вторыгиной, никаких существенных нововведений эти предложения не содержат.

«У нас и так сегодня законные родители — это кровные отец и мать. Новое здесь только про смену пола, все остальное в законодательстве уже есть», — подчеркнула она в разговоре с «360».

Более того, по словам Вторыгиной, приоритет воспитания ребенка в семье, который также заявили сенаторы, существует в России давно, как и вообще первоочередность интересов и прав ребенка в вопросах его взросления и воспитания. Тем не менее возможность остаться в семье не всегда является лучшим вариантом для самого ребенка.

«Конечно, ему будет лучше в родной семье, но иногда так получается, что там его нельзя оставить. Поэтому сегодня формируется новый законопроект об опеке и попечительстве. Все эти вещи будут в нем учтены», — заметила Вторыгина.

Дом-крепость

Другим новшеством стало предложение сенаторов запретить сотрудникам опеки заходить в дома и квартиры для проверки бытовых условий без разрешения жильцов. Эта мера, уверена Вторыгина, кроет в себе колоссальные риски для самих детей, которых государство должно защищать в первую очередь.

Мы тогда вообще не сможем войти в семью, будем спрашивать, можно ли зайти и посмотреть, как живет ребенок, например, у алкоголиков. А ребенка там могут избивать, не кормить, держать в неподобающих условиях Елена Вторыгина заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Сейчас, добавила депутат, сотрудники службы опеки заходят в семьи только в тех случаях, если есть сигналы и жалобы от общественности, например от соседей или из школы.

При этом, как отметила президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, официально право входить в жилье без согласия родителей имеет только полиция и МЧС — и то в чрезвычайных ситуациях.

Ребенок без защиты

В числе прочего Мизулина и ее коллеги предлагают изменить правила изъятия детей из семьи. Так, забрать ребенка у родителей можно будет только по решению суда. С одной стороны, уверена Альшанская, это вполне обоснованная мера — процедура изъятия из семьи действительно должна быть адекватной и обоснованной, в этом может помочь суд.

Однако есть здесь и очень серьезные риски: такой вариант законопроекта исключает ситуацию, в которой существует настоящая угроза жизни и здоровью ребенка. Ведь в таком случае ребенок может пострадать, пока опека будет добиваться решения суда.

«Если есть реальная угроза, то как минимум несколько странно сначала идти в суд, подавать на ограничения, пройти несколько судебных заседаний, апелляций, получить решение и только потом прийти и забрать ребенка», — объяснила Альшанская.

Более того, если законопроект примут в современном виде, практически все аспекты непосредственной защиты детей перейдут в зону ответственности полиции.

То есть реагировать на угрозы, насилие, жестокое обращение должна полиция. Но, отдавая на откуп полиции все вопросы, которые связаны с защитой прав детей, мы ставим семью в ситуацию бесконечного риска Елена Альшанская президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

При таком раскладе делами детей будут заниматься люди, которые, в отличие от сотрудников службы опеки, могут не иметь достаточной квалификации в работе с семьями и детьми.

Опекуны — родня или посторонние

Еще одна новая норма — приоритет для родственников и близких при необходимости назначения опекунов. Социальным службам хотят запретить отказывать родне в правах на опеку из-за недостаточного дохода или несоответствия жилья попечителей санитарным требованиям.

Елена Альшанская уверена, что это одно из самых важных и необходимых нововведений во всем почти 100-страничном законопроекте.

Это нужно, потому что у нас очень часто дети не попадают к близким людям, которые и так участвуют в воспитании, потому что у нас требования к опекунам — кровным родственникам и опекунам — посторонним людям одинаковые. Это ненормально Елена Альшанская.

По словам Альшанской, родитель должен иметь возможность участвовать в выборе опекуна, а также предпочтение должно отдаваться опекунам-родственникам, которые уже принимают участие в воспитании ребенка и к которым он привязан.

«В случае, если опекуны-родственники нуждаются в поддержке, то она должна быть им оказана. И это должна быть другая поддержка, не та, которую опека оказывает по договору для посторонних людей. Потому что отношения с близкими родственниками являются основой благополучия», — объяснила она.

Более того, в законопроекте предлагается возможность оставлять ребенка с кровными родственниками — теми же бабушками и дедушками — на длительный срок без специальных документов, если у родителя есть уважительная причина.

Однако такая мера может повысить риск так называемого родительского киднепинга, когда один из родителей похищает ребенка и не дает другому возможности с ним видеться, оставляя его, например, у бабушки с дедушкой. Чтобы предотвратить такие ситуации, уверена Альшанская, нужно брать письменное согласие с обоих родителей, если дети остаются с другими родственниками на длительный срок.