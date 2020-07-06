Поправки к Конституции, вторая волна COVID-19 и смерть Нурмагомедова-старшего. Неделя в фотогалерее

За прошедшие семь дней в России и мире произошло много разных важных событий. Россияне поддержали поправки к Конституции, многие страны снова усилили карантин из-за вспышки коронавируса, Америка скупила почти все запасы лекарств от COVID-19, а в радуге разглядели пропаганду ЛГБТ-сообщества. Подробнее о том, что произошло с 29 июня по 5 июля — в фотогалерее «360».

Россияне поддержали поправки к Конституции

В России завершилось голосование по поправкам в главный закон страны. Оно длилось семь дней — с 25 июня по 1 июля. Основным днем голосования стал первый день июля — чтобы все желающие смогли сделать свой выбор, его объявили нерабочим.

В результате большинство россиян поддержали поправки к Конституции. За изменения главного закона страны свои голоса отдали 77,92%, против высказались 21,27%. Явка составила 67,97%.

3 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому поправки вступают в силу с 4 июля. Обновленный текст Конституции появился на портале правовой информации.

Вторая волна коронавируса уже началась?

В конце июня ВВОЗ сообщила о том, что мир вошел в «новую опасную фазу пандемии». Впервые за все время распространения вируса, количество новых заражений в день увеличилось до 150 тысяч. Многие города Европы вновь усилили карантинные меры из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Сильнее других пострадали Великобритания и Германия.

Власти Британии закрыли на карантин город Лестер — там прекратили работать все магазины, кроме продовольственных и аптек, а также прекратили работать школы. Людям рекомендуют оставаться дома и выходить на улицу только при необходимости.

В Германии локдаун ввели в округах Варендорф и Гютерсло. Вспышка произошла на мясокомбинате Tönnies — из семи тысяч сотрудников коронавирус обнаружили у 1700 человек.

Пострадала и Испания — из-за резкого увеличения роста заболеваемости, власти приняли решение закрыть на карантин целый район Сегрия автономного сообщества Каталония.

При этом в ВОЗ заявили, что второй волны может и не быть. Рост новых случаев заражения, который сейчас фиксируется в разных странах — это второй пик пандемии.

При этом США скупили 90% мирового запаса «Ремдесивира». Это единственный препарат, который используют для лечения COVID-19 в США, Евросоюзе, Японии и Южной Корее, однако из-за патента его может выпускать только одна американская фармацевтическая компания.

Умер Абдулманап Нурмагомедов

Мастер спорта СССР по вольной борьбе, старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо, отец чемпиона мира UFC Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве 3 июля. 57-летний спортсмен умер из-за осложнений, которые вызвала коронавирусная инфекция.

О смерти Нурмагомедова-старшего сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он же присутствовал на похоронах Абдулманапа, которые провели в Дагестане в ночь на 4 июля. С заслуженным тренером России постились в селе Кироваул, где он проживал.

Канье Уэст — следующий президент США?

Американский рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться на пост президента США. И это уже не первый раз, когда музыкант выступает с таким заявлением. Однако сейчас он уже получил поддержку влиятельных людей Америки, в числе которых Илон Маск.

При этом реперу может сыграть на руку ситуация, которая сейчас развивается в США вокруг движения Black Lives Matter. Однако политолог Малек Дудаков заявил «360», что не верит в серьезность намерений Уэста. Эксперт отметил, что это — некоторый эпатаж, то переформатирование его образа, бренда, которое проходит уже несколько лет. В действительности же у супруга Ким Кардашьян нет шансов стать главой США.

Собор Святой Софии хотят превратить в мечеть

Министр юстиции Турции выступил за превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Верховный суд Турции решил, что это можно сделать, но нужен специальный указ президента — судьи считают, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет право или сохранить статус музея, или поменять его по своему усмотрению.

Патриарх Константинопольский Варфоломей выступил категорически против превращения собора в мечеть. Он уверен — такое решение настроит миллионы христиан по всему миру против ислама.

Мужчина признался в изнасиловании дочери, но суд его оправдал

27-летнего Сергея из Татарстана обвинили в изнасиловании 1,5-годовалой дочери, которое он совершил в октябре 2019 года. В тот день мужчина поссорился в женой Анной, а вечером рассказал ей о том, что у малышки началось кровотечение, когда он менял ей подгузник. Врачи осмотрели девочку и сообщили в полицию — повреждения, которые они обнаружили, свидетельствовали о насильственных действиях.

Суд над Сергеем состоялся 22 июня. Во время процесса отец малышки признал свою вину — он заявил, что «просто психанул», сорвал на ребенке злобу на супругу, с которой поссорился. Несмотря на доказательства обвинения и показания самого Сергея, суд его оправдал. По мнению судьи, в действиях Сергея не было состава преступления - он не хотел удовлетворить сексуальную потребность.

Оправдывает мужчину и его жена. Анна заявила, что не поверит в вину Сергея без реальных доказательств, и рассказала о результатах экспертизы, которые якобы говорят об отсутствии внутренних повреждений у дочери. При этом изначально именно супруга написала на мужчину заявление в полицию.

Такое решение суда вызвало негодование у пользователей сети. российском Twitter первое по популярности место занял хештег #зверявтюрьму. Многие уже подписали петицию с требованием отменить решение суда.