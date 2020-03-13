Собственность без права передачи. Поправка в Конституцию сохранит целостность России

Защитить территории России от изъятия — такую поправку предложили включить в Конституцию. В основном законе уже есть статьи о государственном суверенитете и защите границ страны. Новый пункт станет дополнительной гарантией того, что в будущем, кто бы ни стоял во главе государства, на уступки в стране не пойдут.

Опасения граждан

Внести в Конституцию поправку о запрете отчуждения территорий России предложил актер Владимир Машков. На встрече рабочей группы с президентом Владимиром Путиным он рассказал, что проехал от Калининграда и до Владивостока. Жители приграничных территорий пожаловались на свои страхи, что их землю могут передать другим странам.

Опасения граждан появились из-за иностранных СМИ, в которых местные политологи говорят — пока Путин остается президентом России, сделать ничего нельзя.

«Но после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется — прекрасная формулировка — окно возможностей. Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то даже и присматривается к Калининграду», — рассказал актер.

Машков пояснил, что в Конституцию надо внести запрет на отчуждение территорий. «Отдавать нельзя и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно», — подтвердил свою мысль актер.

Путин поддержал это предложение. Но уточнил, что в данный момент Россия ведет переговоры по ряду вопросов. В итоге в «территориальной» поправке, которую внес президент, говорится, что вводится запрет на действия и призывы к отчуждению территорий Российской Федерации. Исключение сделали для уточнения границ с соседними государствами.

Территориальные претензии

Опасения жителей приграничных районов вполне обоснованны. На сегодняшний день у ряда «соседей» есть претензии на российские территории. Самый известный вопрос — Южные Курилы. Официальный Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи. После окончания Второй мировой войны СССР был готов их вернуть. Однако после того, как Токио отдал право США размещать на своей территории военные базы, Москва отозвала свою подпись из мирного договора, который не подписан до сих пор. Два года назад страны вернулись к этому вопросу.

Олений остров на реке Туманная в Приморье остается предметом спора между Россией и Северной Кореей. В середине 80-х годов прошлого века СССР, Китай и КНДР договорились о проведении границы по руслу реки. Но один участок поделить не смогли. Именно там находится остров. Сильное течение постоянно двигает его с места.

Власти Эстонии требуют от России передать им Печорский район Псковской области и Ивангород в Ленинградской области. Эти земли республика получила в 1920 году. После того, как Эстония вошла в Советский Союз, эти земли передали РСФСР, а между двумя республиками провели границу. Именно по ней и прошло разделение, когда Эстония вышла из состава Союза. Таллин до сих пор требует вернуть утраченные территории.

Технические вопросы

Нужно разделять демаркацию границ и притязания на территории. Если речь идет об изменении границы в пределах 100 метров в ту или другую сторону, то это явно не связано с отчуждением территории. Переговоры об этих процессах должны проходить на уровне министерств иностранных дел, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«Речь идет о технических вопросах, которые часто решаются по принципу взаимности. Эта тема редко переходит в публично-политическую сферу, связанную с какими-то громкими заявлениями, призывами и так далее», — заявил он.

Специалист пояснил, что если человек публично говорит о том, что Япония должна получить Южные Курилы, то он нарушает уже действующие законы. А поправка в Конституцию просто закрепляет существующий статус на более высоком уровне.

По словам Макаркина, подписание мирного договора с Японией продолжится, но вопрос по Южным Курилам останется. Россия предлагала Токио совместно заниматься освоением этих территорий, но под своей юрисдикцией. Однако в итоге все пришло к тупику. Несмотря на это, Москва не запрещает гражданам соседнего государства приезжать на эти острова.

«Даже если брать не правовой, а политический компонент, то любое правительство, которое передаст японцам хотя бы два острова, потеряет свой рейтинг и популярность у россиян. Возникнет серьезный внутренний кризис доверия», — отметил эксперт и подчеркнул, что этого допускать нельзя. Именно для подтверждения существующего положения всех территорий эта поправка для Конституции важна.