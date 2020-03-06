Поплыл в водах Крыма. Новый премьер Украины в первые же сутки на посту попал в скандал

Украинское правительство только-только сменило премьер-министра, а он уже попал в скандал. И, конечно, из-за Крыма. За сутки на новом посту он успел признать полуостров и украинским, и российским.

В Крыму живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым — это Украина, мы не собираемся не подавать воду в Украину Денис Шмыгаль.

Такую фразу сказал новый премьер-министр Украины, отметив, что это вопрос «гуманитарной ответственности». Чуть позже на своей странице в Facebook чиновник подкорректировал сказанное. По его словам, в Крыму живут украинцы и власти страны хотели бы подавать им воду, но не могут, потому что полуостров не входит в состав Украины. Чиновник умудрился сделать промах сразу в двух вещах: по сути, признал Крым российским (чего на Украине очень не любят) и противоречил сам себе, говоря о перекрытии воды, которую Украина не пускает на полуостров с 2014 года.

Что с водой

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Но после возвращения полуострова в состав России в 2014 году подача по каналу прекратилась. В то время на полуострове начались проблемы с водой. Чтобы восполнить потери, российские власти бурили новые артезианские скважины и перебрасывали воду по реке Биюк-Карасу на восток Крыма. А в южные и центральные районы вода поступает из естественных водохранилищ.

Тайганское водохранилище. Источник фото: РИА «Новости»/Александр Полегенько

В феврале 2020 года ввели режим ограничения подачи воды в Симферополе. Глава администрации города Елена Проценко заявила, что нужно рациональнее использовать водные ресурсы из-за их дефицита. Город, по ее словам, начал надеяться только на осадки и божью помощь.

Председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль также говорил, что в Симферополе есть проблемы с водоснабжением, а запасов в поверхностных водохранилищах хватит только на 90-100 дней из-за отсутствия осадков.

«Полезный объем воды, используемый для Симферополя из всего водного ресурса, отобранного из водохранилищ, к сожалению, составляет 38%. Из всего объема, который отбирается — порядка 35 миллионов кубометров воды в год, — используется экономикой города 38%. Первоочередные задачи на ближайшие годы — уменьшить потери в сетях», — сказал Вайль.

На начало февраля все три водохранилища, используемые для снабжения лишь одного Симферополя, были заполнены следующим образом: Аянское — на 700 тысяч кубометров из трех миллионов, Симферопольское — на 11,7 миллиона кубометров из 35 миллионов, а Партизанское — на 11,4 миллиона при проектном объеме более 34 миллионов кубометров. Так выглядело Партизанское в конце января.

Крымские водохранилища к началу весны накопили около 85 миллионов кубометров воды — это на 84 миллиона меньше, чем в прошлом году.

В январе стало известно, что ежемесячно крымчане расходуют почти полмиллиона кубометров воды. Председатель Государственного совета Республики Эдип Гафаров тогда утверждал, что «запасов воды хватит надолго». Игорь Вайль в январе тоже говорил, что в регионе все в порядке и дефицита нет.

Доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев высказал мнение, что все дело в запуске Северо-Крымского канала в советский период. Из-за него полуостров лишился собственных запасов воды.

Северо-Крымский канал принес нам больше проблем, чем пользы. Когда пришел в Крым Северо-Крымский канал, воды стало много — и многие источники были заброшены. Крым потерял много своей воды Игорь Вахрушев.

Симферопольское водохранилище. Источник фото: РИА «Новости»/Александр Полегенько

На территории всего полуострова насчитывается 1657 водотоков — рек, ручьев и балок общей длиной шесть тысяч километров. В Крыму расположены 300 озер, 23 водохранилища и почти две тысячи оросительных прудов. И, несмотря на большое число водных ресурсов, распределены они очень неравномерно.

Кроме того, в Крыму есть и другая проблема: засуха. Так, в бассейнах рек и горах Крыма в январе наблюдался значительный недобор осадков.