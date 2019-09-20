Попасть в «Круг света». Фишки и секреты участников фестиваля

В пятницу, 20 сентября, в Москве стартует традиционный фестиваль «Круг света». В ближайшие четыре дня гости смогут любоваться многочисленными красочными световыми шоу и видеоинсталляциями. Его участники рассказали «360», как создают работы для «Круга света».

Дорога к «Кругу света»

Медиахудожник Диниил Шебзухов и его коллега из студии «‎Люменарт» участвуют уже третий раз. В 2015 году их работу показывали на фасаде Большого театра, в 2016 — на Центральном павильоне ВДНХ. В этом году их творение можно будет увидеть на фасаде музея Победы.

Участник «Круга света» пояснил, что для большинства схожих фестивалей создают специальный контент, который показывают зрителям. Московское мероприятие выгодно отличается от аналогов: благодаря конкурсу «Арт Вижн» попасть туда может любой желающий, как из России, так и из других стран.

Для этого нужно стать финалистом в одной из трех номинаций: «Классик», «Модерн» и «Виджеинг». В проектах первой категории авторы активно используют городскую архитектуру — части и фасады зданий. «Модерн» — более авангардное направление и авторы используют более абстрактные темы. «Виджеинг» — клубная тема, где свет и музыка дополняют друг друга в онлайн-режиме.

Создание световых шоу

Свою трехминутную авангардную работу в категории «Модерн» Шебзухов с коллегой готовили около трех недель. До 20 августа предоставили жюри тизер, а после выхода в финальную стадию доделывали работу еще две недели. По его мнению, времени было более чем достаточно.

Источник фото: Дмитрий Чистяков, студия Screen Blasters

Продюсер и сооснователь студии Screen Blasters Дмитрий Чистяков рассказал, что их команда впервые решилась участвовать в конкурсе и им повезло: сразу попали в финал. Их работу в номинации «Классик» можно будет увидеть на Театральной площади: фасадах РАМТ, а также Большого и Малого Театров. На первом этапе авторы продумали основную идею и способы ее визуализации, написали сценарий и записали сопровождающий работу трек.

«Затем работу распределили по дизайнерам, которые рисовали и моделировали в программах для создания компьютерной графики. После этого проект обсуждали и дорабатывали. От тизера до финальной версии у нас был месяц, чтобы сдать готовую работу на все фасады», — объяснил Чистяков.

Над их масштабным проектом пришлось поработать большой группе, и времени, по его словам, едва хватило — слишком много потратили на рендер при выводе ролика из программы в видеофайл. Поэтому некоторые задумки реализовать не удалось.

Свобода творчества

Источник фото: Дмитрий Чистяков, студия Screen Blasters

Проект Screen Blasters называется «Слово». В работе поднимается проблема диджитализации общества и подмена живого человеческого общения виртуальным.

«В работе мы пытаемся обратить на это внимание при помощи нашего героя — некоего гибрида „человека времен“, такой микс культуры мыслящего человека и киборга. Такая метафора, что мыслящий человек стал немыслящим благодаря виртуальному общению и большому количеству потребляемого контента», — уточнил Чистяков.

По словам Даниила Шебзухова, в 2019 году организаторы предоставили авторам полную свободу для творчества, разрешив самостоятельно выбирать темы проектов.

«В нашей работе зашифрована информация, которая лежит на поверхности. По нашему художественному замыслу ее лучше сначала увидеть, а потом о ней поговорить», — заключил Шебзухов.