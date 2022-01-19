Актриса попала в больницу из-за загоревшейся елки. Чтобы избежать потерь, нужно заранее купить огнетушитель

Вера Воронкова попала в больницу после пожара: в доме актрисы загорелась новогодняя елка, которую опрокинула кошка. Огонь удалось потушить, а вот животное погибло. Специалисты советуют всегда иметь под рукой огнетушитель, ведь пожар из-за короткого замыкания может лишить жилья и жизни.

Звезда сериалов пострадала в пожаре

Актриса Вера Воронкова в ночь на 19 января была госпитализирована в одну из московских клиник. У звезды сериала «Предчувствие» медики диагностировали тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение. Причинами несчастного случая стали пластмассовая новогодняя елка и кошка.

Как рассказала «360» соседка актрисы, она проснулась около полуночи от сильного запаха горелого пластика. Женщина отправила мужа к соседям, но к тому моменту пожар уже потушили, залив ведром воды. Воронкова сама поднялась к соседям, чтобы помыть руки, и пояснила, что кошка опрокинула елку на стол.

Пластиковое дерево дало много дыма и неприятного запаха. У актрисы пострадали руки, так как она пыталась спасти кошку, но животное все же погибло. Позже к соседям подошла и дочь Воронковой.

Дома стоит иметь огнетушитель

Почетный профессор Академии государственной противопожарной службы МЧС Евгений Мешалкин пояснил «360», что правила безопасности при обращении с электроприборами остаются прежними: прежде всего их нужно обесточить, отключив электричество.

«Для тушения той же елки хорошо подходит плотная ткань, которая прекратит доступ кислорода в зону горения. При отсутствии этого окислителя горение прекращается. К сожалению, пока не удается добиться того, чтобы в требованиях и нормативных документах было указано оснащение жилых домов и квартир первичными средствами пожаротушения», — сказал Евгений Мешалкин.

Он отметил, что пока это считают большим обременением и только сознательные люди имеют у себя в квартире хотя бы огнетушитель. Что касается многоквартирных домов, то там предусмотрены внутриквартирные пожарные краны. Они есть в проекте, но ставить их должен собственник.

«Кроме этого, в коридорах должен быть внутренний кран пожарного водопровода, там есть инструкция, как его применять. Очень часто эти шкафы пожарных кранов комплектуются огнетушителями. Но в любом случае самое главное — очень быстро сообщить о происшествии по телефонам 01, 101 или 112», — напомнил Евгений Мешалкин.

Неисправность доверьте специалисту

Электрик Сергей Рябченко рассказал «360», что первый способ проверить исправность домашних бытовых приборов — это подключить их к розетке. Выбивает — значит, есть неисправность. Обесточив прибор, нужно осмотреть провода на потертости и изгибы, а также обратить внимание на вилку прибора.

«Если на проводах или вилке заметны следы повреждения, в том числе оплавление либо почернение, то данный прибор необходимо отнести в специализированную мастерскую и ни в коем случае не пытаться отремонтировать его самому. Если при включении начинает искрить розетка, то алгоритм действий примерно такой же: отключить прибор и вызвать специалиста», — отметил Сергей Рябченко.

Он добавил, что современная техника обеспечена защитными функциями, в частностям предохранителями, поэтому выключенный, но все же подключенный к розетке прибор не несет никакой нагрузки. Так что необязательно выключать все из сети, отправляясь спать или в магазин.

Успех и скандалы Воронковой

Заслуженная артистка Российской Федерации Вера Воронкова родилась в 1965 году. С детства мечтала о театре, окончила Школу-студию МХАТ. Лучше всего актрису знают по лентам «Дневник его жены», «Любовник», сериалам «Каменская», «Дневник убийцы», «Марш Турецкого», «Предчувствие». Награждена званием «Почетный деятель искусств города Москвы».

Актриса два раза была в официальном браке, у нее взрослый сын и дочь-подросток. СМИ писали, что во время локдауна 2020 года Воронкова начала выпивать. Однажды, пока мать спала, 13-летняя дочь спрятала всю домашнюю коллекцию алкоголя. Проснувшись, актриса якобы сильно избила ребенка, сообщил сайт kp.ru.

По словам источника издания, медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, кровоподтеки правой скуловой области лица, ушибы грудной клетки, передней брюшной стенки, кровоподтеки в области плеч и предплечий, царапины и ушибы по телу.

Когда в дело вступили правоохранительные органы, актриса заявила, что почти ничего не помнит, а дочь ударила всего лишь один раз. Позже Вера Воронкова откровенничала с журналом светской хроники, что ее спасли от «неприятной ситуации» Михаил Ефремов и его жена.