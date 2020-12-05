Самый известный и крупный телескоп «Аресибо» полностью разрушился несколько дней назад. Он более 57 лет искал пришельцев и защищал Землю от астероидов, а также стал героем нескольких известных картин.

История «Аресибо»

«Аресибо» построили в Пуэрто-Рико в 1963 году. С тех пор и до недавнего времени он оставался самым большим радиотелескопом — диаметр его тарелки достигал почти 305 метров. Лишь в 2020 году рекорд по размером удалось побить: в эксплуатацию ввели 500-метровый китайский телескоп Five hundred meter Aperture Spherical Telescope (FAST).

Источник фото: Университет центральной Флориды, UFC

В течение долгих лет радиотелескоп являлся местом большого числа ключевых астрономических открытий. Там в 1968 году провели наблюдение за пульсаром в Крабовидной туманности, с помощью которого затем подтвердили существование нейтронных звезд. В 1974 году телескоп направил в космос сигнал внеземным цивилизациям, который более известен как «послание „Аресибо“». Его составили Карл Саган и Фрэнк Дрейк.

Наибольшую популярность устройство обрело после того, как американские астрофизики Рассел Халс и Джозеф Тейлор в том же году обнаружили двойную звездную систему с пульсаром. Такое открытие позволило доказать излучение гравитационных волн. Благодаря этому в 1993 году они получили Нобелевскую премию по физике.

В 1980 году «Аресибо» произвел первое радиолокационное наблюдение кометы и смог обнаружить комету Энке. На следующий год с его помощью удалось составить первую карту поверхности Венеры, а в 1990 году — открыть первую подтвержденную планету за пределами Солнечной системы.

В последние годы с помощью телескопа изучали загадочные небесные взрывы, которые называют быстрыми радиовсплесками. Кроме того, «Аресибо» использовали для радиолокационных наблюдений околоземных астероидов — он позволял оценить угрозу, которую они представляют Земле.

Звезда бондианы

Благодаря своим размерам «Аресибо» представлял собой грандиозное зрелище. И за это его не раз использовали как локацию для съемок фильмов и сериалов. Впервые его показали в 1995 году — в фильме про Джеймса Бонда «Золотой глаз». Роль агента 007 исполнил Пирс Броснан, а радиотелескоп стал площадкой для важного по сюжету сражения добра со злом.

В том же году телескоп появился в фантастическом фильме ужасов «Особь», а в 1998 году — в научно-фантастическом фильме «Контакт». Кроме того, «Аресибо» стал героем одной из серий знаменитого сериала «Секретные материалы».

Стихия оказалась сильнее

За свою полувековую историю «Аресибо» пережил различные стихии. После штормов, ливней, землетрясений и ураганов он оставался неповрежденным и успешно работал дальше. Однако в 2014 году для радиотелескопа началась полоса неудач.

Зеркало «Аресибо» располагалось в естественной карстовой воронке глубиной 51 метр и состояло из почти 39 тысяч алюминиевых пластин, которые лежали на сетке из стальных тросов. Размер каждой из пластин составлял примерно один на два метра.

На высоте 150 метров над ним находилась платформа с приемником радиосигнала, тремя радиопередатчиками для радиолокационных исследований и другими устройствами. Она весила 820 тонн и держалась на 18 стальных тросах, которые крепились к трем опорам.

В 2014 году в результате землетрясения повредился один из тросов, но в тот раз его удалось отремонтировать. В 2017 году ураган «Мария» принес устройству более серьезный ущерб: сломал 29-метровую радарную антенну, обломки которой повредили зеркало. Однако и в тот раз телескоп удалось починить и вернуть в эксплуатацию.

Однако в 2019 и 2020 годах землетрясения вновь вызвали повреждения устройства, а тайфун «Исайа» их усугубил. Из-за него 10 августа 2020 года лопнул один из тросов — он пробил в зеркале почти 30-метровую дыру. Едва ремонтники его починили, лопнул другой трос — это случилось 7 ноября.

Инженеры предупредили, что платформа может рухнуть на зеркало в любой момент, потому что тросы износились и продолжат рваться. Из-за этого Национальный научный фонд США (NSF) 19 ноября решил зарыть радиотелескоп. Причиной стала не только опасность разрушения, но и невозможность отремонтировать устройство из-за слишком больших повреждений.

Источник фото: Университет центральной Флориды, UFC

Конец попал на видео

Телескоп несколько раз становился одной из основных локаций для съемок известных фильмов. Его конец тоже попал на видео — дрон снял окончательное разрушение грандиозного строения своего времени.

1 декабря 2020 года лопнули другие тросы, 820-тонная платформа рухнула на зеркало, что полностью вывело его из строя. Кроме того, обломились верхушки всех трех опор, которые держали платформу в воздухе.

В результате обрушения пострадала не только сама конструкция, но и расположенные рядом с ней здания. Частично обрушились диспетчерская и центр для посетителей, однако сильнее всего пострадал образовательный центр. Одной из версий обрушения стало неправильное обслуживание обсерватории: трос, который лопнул, не меняли с момента постройки «Аресибо». Однако сотрудники отметили, что проводили техобслуживание в соответствии с графиком.

Пока неясно, какая судьба ждет зеркало: его могут полностью снести и построить новый радиотелескоп или оставить все как есть. Директор обсерватории Франсиско Кордова отметил, что на его месте или рядом с ним могут создать аналогичный или улучшенный прибор — все зависит от финансирования.