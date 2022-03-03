Россиянам пообещали кредитные каникулы. Это не освободит от долгов, но временно поможет

Жители России могут получить кредитные каникулы до конца сентября. В Госдуме считают, что это поддержит людей во время действия западных санкций. Аналитики уверены, что можно не опасаться повышения банковских процентов после каникул — этого не допустит Центробанк. Однако во время льготного периода проценты по кредитам продолжат начислять.

Россияне могут получить кредитные каникулы

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил предоставить россиянам кредитные каникулы на фоне санкционного давления. Депутат напомнил, что аналогичная мера уже действовала в России в период пандемии. Правительство может установить их срок на полгода, год, два или три.

Законопроект нашел поддержку и был внесен на рассмотрение в Госдуму. В пояснительной записке депутаты предложили ввести кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года включительно. При этом у правительства будет возможность при необходимости продлить этот срок. Также определены механизмы поддержки экономического сектора.

В законопроекте предусмотрены меры дополнительной социальной поддержки и препятствования роста безработицы, а также обеспечение россиян необходимыми медикаментами. Кроме того, предлагается оказать помощь студентам из России, которые были вынуждены прекратить учебу в зарубежных вузах из-за введения санкций.

Кредитные каникулы — это льготный период, во время которого заемщик может не делать платежи или вносить ежемесячно меньшую сумму по займу. Все это происходит без негативных последствий для кредитной истории и штрафных санкций от банков, напомнила «Парламентская газета».

Однако каникулы не стоит считать прощением долга и проценты за этот период будут начисляться. За время пандемии россияне уже дважды могли воспользоваться кредитными каникулами. Они действовали с 20 марта по 30 сентября и с 1 ноября по 31 декабря 2021 года.

Кредитный процент не повысят

Директор аналитического департамента Александр Разуваев в разговоре с «360» отметил, что обычно кредитные каникулы устанавливаются не для частных лиц, а для малого бизнеса. Нынешняя инициатива депутатов очень похожа на решение правительства в пандемию.

«Эта мера сработала, и, естественно, ее повторяют. Я думаю, что кредитные каникулы — это самое успешное, что было сделано властями в пандемию. У нас это очень легко реализуется, и я это полностью приветствую, как и поддержку властями фондового рынка», — сказал Александр Разуваев.

По его словам, россияне могут не опасаться того, что банки отыграются на заемщиках, повысив проценты по окончании льготного периода. Их сдержит зависимость от Центробанка и предоставления рублевой ликвидности валюты.

Он напомнил, что во время кредитных каникул, которые пришлись на пандемию, никаких бумаг для предоставления льготного периода оформлять не требовалось. Возможно, так будет и в этот раз, однако лучше всего уточнять условия в своем банке.

Условия каникул определит банк

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков пояснил «360», что каждый банк будет сам устанавливать процедуру оформления кредитных каникул. Центробанк даст резервы, то есть сумму, которая будет накладываться на каждый выдаваемый кредит, от 1 до 100%.

«Однако без обращения заемщика кредитные каникулы оформить невозможно, автоматически это не делается. Человек должен сам прийти в свой коммерческий банк, уточнить все условия и написать заявление», — отметил Юрий Юденков.

Центробанк уже ввел новые меры поддержи для жителей России. До конца года регулятор не будет ограничивать количество выдаваемых банками необеспеченных потребительских кредитов. Также финансовым организациям рекомендовали принудительно не выселять должников из жилья, которое должны взыскать.

В Банке России заявили об отмене макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по выданным займам с 1 марта 2022 года. Исключение составят займы с полной стоимостью кредита (ПСК) больше 35%. Еще в список попали займы с ПСК от 20 до 35% с показателем долговой нагрузки более 80%.