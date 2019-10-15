Понты запрещены законом. Калифорния отказалась от меха, что делать Аляске?

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал законопроект о борьбе с жестоким обращением с животными. Это первый в США запрет на продажу меховых изделий и использование животных в цирковых представлениях во всем штате.

Речь в документе идет только о новых изделиях, старые или купленные с рук, так и быть, можно донашивать. Если вы, конечно, не боитесь, что вас обрызгают на улице краской. В цирке запрещено участие медведей и тигров, слонов, обезьян и других диких животных. Лошадям, кошкам и собакам выходить на арену не возбраняется.

«Калифорния является лидером в борьбе за права животных, и сегодня мы поддерживаем это первенство, запретив производить и продавать меха по всему штату», — заявил губернатор Ньюсом.

Меховые изделия с 2023 года запрещено продавать, обменивать, дарить или иным образом способствовать их распространению. Запрет затрагивает одежду, сумки, обувь, тапочки, головные уборы или брелоки с мехом и предусматривает штраф за каждое нарушение. Если речь идет о первом случае, то он будет караться взысканием в размере 500 долларов, все последующие — тысячей долларов за каждое изделие.

Положения закона освобождают от ответственности за использование коровьих кожи и меха, а также за использование меховых изделий в религиозных целях. Под действие нормы не попадают также таксидермисты, использующие мех животного, пойманного с разрешением на охоту, или бывшего в употреблении. Не запрещено изготовление чучел с использованием искусственного меха, а также шерсти коров, оленей, овец и коз.

Калифорния (США) — юго-западный штат, где 350 солнечных дней в году. Фото: Pixabay

Запрещена также охота на красную рысь на территории штата.

Защитники животных празднуют победу. Им кажется, что сделан первый, но очень важный шаг в защите животных от забоя на мех. Иного мнения придерживаются их оппоненты, которые предчувствуют атаку на прочие милые их сердцу и желудку ценности. Они опасаются, что активисты по защите прав животных запретят стейки, и предметы обихода из натуральных материалов.

«Этот вопрос касается не только защиты животных в меховой промышленности. Речь идет о прекращении использования животных в любом смысле. Сегодня мех, завтра кожа, послезавтра — ваши шерстяные одеяла и шелковые простыни и мясо», — заявила лоббист Кэтти Каплан.

Китти Блок, генеральный директор и президент Гуманного общества Соединенных Штатов, приветствовала решение калифорнийских властей. По ее мнению, это решение сподвигнет мировые бренды отказаться от использования меха и кожи.

«Подписание закона подчеркивает тот факт, что сегодняшние потребители просто не хотят, чтобы дикие животные страдали от сильной боли и страха ради моды», — заявила она.

В прошлом году Сан-Франциско стал первым городом США, запретившим продажу меха. Его примеру последовали Беркли и Лос-Анджелес. Известно, что Западный Голливуд покинул как минимум один ретейлер, занимавшийся продажей меха. Цирковые выступления диких животных были запрещены в Нью-Джерси и на Гавайях.

Добровольно, громко и отчетливо отказались от изделий из натурального меха многие известные бренды. Модели Prada, Michael Kors, Jimmy Choo, Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren, Gucci, Versace и Chanel больше не ходят по подиуму в шкурках невинно убиенных норок и песцов.

Их примеру последовали и некоторые звезды. В особенности те, которые привыкли следовать новым трендам и возглавлять те безобразия, которые не могут предотвратить. Например, Ким Кардашьян. Еще 11 июня в ее Instagram появилась фотографии дочки Норт, которая повторила образ мамы, примерив черную бейсболку и белую шубку. Но Ким уточнила, что на этот раз мех искусственный.

«Вспомните, как я носила это. Она собрала такой же образ, как и я, но вот вам интересный факт: я заменила все свои любимые шубы из натурального меха искусственными копиями», — написала Ким.

Но за новыми веяниями следят далеко не все знаменитости. В частности, под шквал критики 10 сентября попала Леди Гага, опубликовавшая в соцсети фотографию неглиже в ванной. Она прикрылась мехами, но подписчики этого не оценили. Одна из них, под ником peace_dove2, написала: «Как грустно, что вы пропагандируете жестокость. Я говорю от имени животных, которые лишены права голоса. Вы содействуете рабству, ведь животные содержатся в неволе против их желания».

Собственно, тут назревают два вывода. Разумеется, дрессура основана на побоях и голоде. Известный факт, который безуспешно пытаются прикрыть фиговым листочком многие цирковые деятели. В случае с шубами все несколько сложнее и лицемернее.

В Калифорнии 350 солнечных дней в году. Зимой температура не опускается ниже +15 градусов по Цельсию. Меховые изделия ни в коем случае не являются предметом первой необходимости в этом штате. Скорее, они служат показателем статуса. В особенности для звезд, которые давно облюбовали это комфортное местечко.

В принципе, в пафосных и модных местах Лос-Анджелеса уже сейчас нечасто можно встретить мужчин и женщин, которые за смузи и разговорами о погоде на Коста-Браве, терзают стейки с кровью или скрипят курткой из кожи буйвола.

Вегетарианство перешло в наступательную фазу, равно как и борьба за права животных. В американских центрах цивилизации утонченная и изнеженная публика считает нерукопожатными пещерных пожирателей мяса, завернутых в шкуры зверей.

То ли дело другие штаты. При всем буйстве воображения довольно сложно представить техасского ковбоя, который откажется после трудового дня откушать смачный кусок мяса. Да и церемониться с повадившимся хищником он не станет. Пристрелит и мнения зоозащитников не спросит.

Аляска (США) — самая низкая температура, зафиксированная в штате -62,2°C (1971 год). Фото: Pixabay

Также очень интересно было бы узнать мнение жителей Аляски, где климат субарктический и считается экстремальным. Многие борцы за права животных наверняка поостерегутся ратовать в этом регионе за шубейки «на рыбьем меху». Во избежание изгнания на мороз, от которого трещат вековые сосны. Охота на диких зверей на Аляске не только промысловая, но и зачастую является единственным способом защитить свою жизнь.

Но рафинированная богема Калифорнии в такие тонкости вдаваться, разумеется, не будет. Зато выразит свою озабоченность дикими нравами где-нибудь в Беверли-Хиллз, между угольным латте и кашицей из протертого шпината.