Понятие самоизоляции хотят закрепить законодательно. Что это значит?

Совет Федерации планирует уточнить понятие «самоизоляция» и дать возможность правительству в будущем вводить этот порядок в случае чего. Это нужно, чтобы урегулировать все вопросы по такому режиму ограничений.

С инициативой выступила Ирина Рукавишникова — первый заместитель председателя комитета по конституционному законодательству. Она предложила усовершенствовать закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, добавив туда точное определение понятия самоизоляции.

По словам Рукавишниковой, в связи с пандемией коронавирусной инфекции все меры принимались, «что называется, с колес», а вопросы самоизоляции не прописаны в законодательстве.

Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы Ирина Рукавишникова.

Пустая Красная площадь / Источник фото: Pixabay

Таким образом, авторы идеи хотят не только дать точное определение понятию «самоизоляция», но и уточнить его правовую природу, предусмотреть порядок введения такого режима и установить пределы полномочий органов государственной власти.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев поддержал идею коллеги. В разговоре с «360» он сказал, что понятие самоизоляции нужно не просто закрепить, а определить предел полномочий между властями районов и федеральных центров. Пока рано говорить о том, как эту область ответственности поделят, но эти вопросы решатся во время подготовки законопроекта.

Нам, как юристам, неважно, и мы не имеем права гадать, будет продление пандемии, будет вторая волна. Мы должны создать прочный законодательный резерв, чтобы в будущем у нас было четкое понимание, что такое самоизоляция, когда можем ее вводить, пределы, порядок введения. Я поддерживаю [инициативу] Владимир Полетаев.

Здание Совета Федерации / Источник фото: РИА «Новости» / Григорий Сысоев

Карантин и самоизоляция

В связи с новостями о том, что в России может появиться законное понятие «самоизоляция» и вводить такой режим смогут в определенных случаях (которые, как вы уже поняли, пока не установлены), возникает вопрос: чем этот режим отличается от карантина.

Самоизоляция — это ограничительные меры, которые правительство вводит на определенный срок в рамках режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Гражданам рекомендуют не выходить на улицу без острой необходимости, ограничить контакты с другими людьми и соблюдать предписания медицинского сообщества. Это касается людей всех возрастов.

За нарушение самоизоляции предусмотрен штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Карантин — более жесткое ограничение. Его предписывают только врачи определенной группе людей, например инфицированным или с подозрением на заражение. Эта группа людей обязана соблюдать карантин, им запрещено выходить из дома. Если человек нарушил предписанные ограничения, его могут отправить в инфекционный стационар принудительно.

Штраф за нарушение карантина — от 15 до 40 тысяч рублей.