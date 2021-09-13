«Поможет установить равенство». Заслуженный учитель РФ Ямбург похвалил эксперимент с зарплатами в школах России

С мая следующего года в пяти регионах России начнется эксперимент с системой зарплат учителей. Планируется, что их уравняют, чтобы устранить существующее неравенство. По мнению заслуженного учителя РФ, доктора педагогических наук Евгения Ямбурга, эта инициатива очень своевременна и может в будущем сделать работу в школах более привлекательной для молодых специалистов.

Ямбург обратил внимание, что сейчас учителя в разных регионах могут получать очень разную зарплату, размер которой устанавливается исходя из средней зарплаты по промышленности.

«В Москве она не может быть меньше 80 тысяч, а уже в Московской области — это 53 тысячи рублей за тот же труд. В Екатеринбурге за 25-26 часов педагоги получают 17-18 тысяч. Это никуда не годная ситуация», — подчеркнул он в беседе с «360».

По его словам, это создает очень неравное положение и с точки зрения подбора кадров. Так, в Москве молодые люди с удовольствием идут работать в школы, а в других регионах ситуация другая.

Еще одна большая проблема, как подчеркнул Ямбург, — это дискриминация педагогов дополнительного образования. Речь идет о кружках и секциях.

«Там вообще копейки и гроши, а ведь реально так получается в жизни, что усилия одного кружковода больше влияют на жизнь ребенка, чем усилия всего педагогического коллектива», — заметил он.

В качестве примера специалист привел актера Василия Ланового, который тоже начинал заниматься в театральном кружке. Именно с занятий в секции начинал и знаменитый авиаконструктор Андрей Туполев.

«Эта инициатива поможет установить нормальное равенство, а значит, в итоге поможет повысить качество образования, за которое мы боремся», — заключил Ямбург.

Суть эксперимента

О введении экспериментальной системы оплаты труда для учителей в пяти регионах России сообщила сегодня газета «Коммерсант». Проект в пилотном режиме будет запущен в Мордовии, в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях.

Подготовительный этап продлится с ноября этого года по апрель 2022-го, с мая 2022 года систему начнут внедрять. Эксперимент будет длиться год. Участниками станут учителя из государственных и муниципальных учреждений, в том числе дошкольных образовательных, общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования.

Педагоги будут получать ставку зарплаты на основе уровня квалификации, плюс стимулирующие и компенсационные выплаты, размер которых определит правительство. По данным газеты, оклады и выплаты должны будут быть не ниже выплачиваемых ранее. Профессорско-преподавательский состав этот эксперимент не затронет.

На сегодняшний день средняя зарплата учителей в России составляет 45 832 рубля. Больше всего получают педагоги на Чукотке — 118 072 рубля, на втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ — 103 625 рублей, на третьем месте Москва, где учителям платят в среднем 98 991 рубль.

О необходимости совершенствования системы оплаты труда в конце августа заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, власти будут предпринимать все усилия для этого с учетом бюджетных возможностей.