Снижение уровня бедности, поддержка семей и безработных. Как государство поможет россиянам

Российские власти поддержат жителей страны на фоне последних изменений, связанных с введенными против РФ санкциями. В ближайшее время социальные выплаты, пенсии и прожиточный минимум увеличат. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономической поддержке регионов.

Глава государства подчеркнул, что рост цен серьезно бьет по доходам людей. Именно поэтому необходимо принять определенные меры.

«В ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — сказал Путин.

Повышение МРОТ и выплат

В России, добавил он, вырастут минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума. Станут выше зарплаты в бюджетной сфере. Расчетом точных параметров таких повышений займется кабмин.

Президент уже подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». Текст документа опубликовала пресс-служба Кремля.

В нем говорится в том числе о дополнительной адресной поддержке разных категорий россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Региональные власти смогут на местах принимать решения о единовременных выплатах жителям страны, в том числе устанавливать их условия и порядок начислений.

В случае изменений ситуации в семьях правительство должно обеспечить их автоматическим получением социальных выплат.

Новая поддержка

Путин указал на необходимость снизить уровень бедности: достичь этого результата в нынешних экономических условиях реально.

«Даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня», — заметил российский лидер.

На совещании глава государства обратил внимание, что новые реалии потребуют структурных изменений в российской экономике. Они повлекут за собой рост безработицы и инфляции. Задача властей — свести их к минимуму.

«Не только строго выполнять все социальные обязательства государства, но и запускать новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и их доходов», — отметил Путин.

Цены и доступность услуг

Президентским указом он постановил следить за ситуацией на рынке и активно поддерживать занятость населения, в том числе организовывать переобучение и повышение квалификации.

Путин также поручил обеспечить сохранение доступности социальных услуг для россиян, а также осуществлять мониторинг цен на товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия и наличия их в организациях торговли.

«Я очень прошу <…> внимательно следить, чтобы сегодняшние события не были поводом для необоснованного повышения цен, также и ФАС должна над этим самым серьезным образом работать», — обратил внимание российский лидер.

Регионам он поручил принять дополнительные меры, направленные «на устранение повышенного спроса на отдельные виды товаров, работ, услуг».