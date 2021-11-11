Власти России снова будут регулировать цены на продукты. Поможет ли это или навредит?
Академик РАСХН Юрий Лачуга призвал отвязать российскую экономику от мировой
В Минсельхозе разработали комплекс мер для сдерживания роста цен на продукты, который будет действовать до середины 2022 года. Ведомство выступило за введение тарифной квоты на вывоз зерновых, льгот на импорт говядины и свинины и за поддержку производителей овощей и картофеля. Однако цены все равно растут, в том числе из-за желания производителей компенсировать свои затраты.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал о планируемых изменениях на совещании у президента РФ Владимира Путина, сообщила газета «Коммерсант». Квоты хотят сделать плавающими.
Причины роста цен
Главный редактор медиа-группы «Крестьянские ведомости» и агроэксперт Игорь Абакумов в беседе с «360» заметил, что рост цен обусловлен желанием производителей компенсировать свои затраты.
«Значительная часть механизмов, которые работают в поле — трактора и комбайны, и запчасти к ним, подавляющая часть семян, за исключением, пожалуй, только зерновых, импортные», — добавил эксперт.
Влияют на стоимость продуктов удорожание воды, топлива, электроэнергии и даже проезда по федеральным трассам.
Сдерживание цен путем перекрытия выхода на мировые рынки приведет к тому, что будут меньше сажать, сеять, выращивать. К уменьшению производства продовольствия. Если человеку невыгодно производить, он производить не будет
Заместитель вице-президента РАН, доктор технических наук, академик РАСХН Юрий Лачуга, напротив, заявил, что для подорожания продуктов питания в стране нет никаких объективных условий.
«У нас в стране нет никаких объективных условий, чтобы росли цены на продукты питания. Они могут расти за счет сетей, не очень чистых контактов, на сфере уже переработки и реализации продукции. Поскольку других условий нет», — сказал он.
Лачуга заметил, что аналогичной видит ситуацию и с подъемом цен на электроэнергию, удобрения и средства защиты растений. Выход для этого, по его словам, есть.
Надо отвязать нашу российскую экономику от мировой и жить своим умом, иначе мы придем в тупик
Ощущение конкуренции
Влияние пошлин, по словам Абакумова, предсказать довольно сложно. Он указал на неточность прогноза «в той степени, насколько это повредит продовольственному рынку».
«Насколько будет лучше, не скажет никто», — подчеркнул он.
Квоты на ввоз мяса агроэксперт назвал небольшими по объему. На импорт замороженной говядины они должны составить не более 200 тысяч тонн, свинины — максимум 100 тысяч тонн. Тем не менее момент главный редактор медиа-группы «Крестьянские ведомости» охарактеризовал положительным.
«Это показывает, что мировой рынок в состоянии поставить продукты гораздо дешевле. Сам сигнал показывает нашим монополистам, что время поблажек закончилось», — сказал Абакумов, напомнив про конкуренцию.
Только конкуренция снижает цены, другого способа мировой рынок не придумал за 200 лет развития
Лачуга добавил, что у России недостаточно собственной говядины, чтобы заместить внутренний рынок. До 1990 года, напомнил он, в приоритетах питания населения говядина занимала первое место. На втором была свинина, на третьем — мясо птицы. Последнее на сегодняшний день находится на верхней строчке.
«В мире мясо птицы называют мясом бедных. Свинина сохранила свое второе место, а говядина вышла на третье, и мы никак не восполняем потребности населения в говядине. Говядина — наш традиционный продукт, а мы еще его и вывозим. Это парадокс, и его трудно объяснить логикой», — заметил академик.
Отрасли нужны субсидии
Те, кто сейчас не платит пошлины, работают на грани рентабельности. Из-за падения курса рубля, подчеркнул Игорь Абакумов, серьезно подорожали все импортные составляющие — скот, инкубационное яйцо, семена картофеля для промышленных хозяйств, куриного мяса и свинины.
«Селекционная база по-прежнему находится за границей», — напомнил агроэксперт, указав на необходимость наладить промышленность для снижения цен.
«Если раньше — при СССР — все животноводческие помещения были оборудованы продукцией наших предприятий, <…> с запчастями проблем не было никаких. Сейчас проблемы возникают, потому что это вопрос цены. <…> В экономике как в физике: чем меньше давления, туда капитал и стремится», — сказал Абакумов.
По мнению Юрия Лачуги, государство должно на достойном уровне субсидировать сельскохозяйственную отрасль. Сейчас вложений меньше, чем требуется.