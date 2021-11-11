Власти России снова будут регулировать цены на продукты. Поможет ли это или навредит?

В Минсельхозе разработали комплекс мер для сдерживания роста цен на продукты, который будет действовать до середины 2022 года. Ведомство выступило за введение тарифной квоты на вывоз зерновых, льгот на импорт говядины и свинины и за поддержку производителей овощей и картофеля. Однако цены все равно растут, в том числе из-за желания производителей компенсировать свои затраты.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал о планируемых изменениях на совещании у президента РФ Владимира Путина, сообщила газета «Коммерсант». Квоты хотят сделать плавающими.

Причины роста цен

Главный редактор медиа-группы «Крестьянские ведомости» и агроэксперт Игорь Абакумов в беседе с «360» заметил, что рост цен обусловлен желанием производителей компенсировать свои затраты.

«Значительная часть механизмов, которые работают в поле — трактора и комбайны, и запчасти к ним, подавляющая часть семян, за исключением, пожалуй, только зерновых, импортные», — добавил эксперт.

Влияют на стоимость продуктов удорожание воды, топлива, электроэнергии и даже проезда по федеральным трассам.

Сдерживание цен путем перекрытия выхода на мировые рынки приведет к тому, что будут меньше сажать, сеять, выращивать. К уменьшению производства продовольствия. Если человеку невыгодно производить, он производить не будет Игорь Абакумов агроэксперт

Заместитель вице-президента РАН, доктор технических наук, академик РАСХН Юрий Лачуга, напротив, заявил, что для подорожания продуктов питания в стране нет никаких объективных условий.

«У нас в стране нет никаких объективных условий, чтобы росли цены на продукты питания. Они могут расти за счет сетей, не очень чистых контактов, на сфере уже переработки и реализации продукции. Поскольку других условий нет», — сказал он.

Лачуга заметил, что аналогичной видит ситуацию и с подъемом цен на электроэнергию, удобрения и средства защиты растений. Выход для этого, по его словам, есть.

Надо отвязать нашу российскую экономику от мировой и жить своим умом, иначе мы придем в тупик Юрий Лачуга академик РАСХН.

Ощущение конкуренции

Влияние пошлин, по словам Абакумова, предсказать довольно сложно. Он указал на неточность прогноза «в той степени, насколько это повредит продовольственному рынку».

«Насколько будет лучше, не скажет никто», — подчеркнул он.

Квоты на ввоз мяса агроэксперт назвал небольшими по объему. На импорт замороженной говядины они должны составить не более 200 тысяч тонн, свинины — максимум 100 тысяч тонн. Тем не менее момент главный редактор медиа-группы «Крестьянские ведомости» охарактеризовал положительным.

«Это показывает, что мировой рынок в состоянии поставить продукты гораздо дешевле. Сам сигнал показывает нашим монополистам, что время поблажек закончилось», — сказал Абакумов, напомнив про конкуренцию.

Только конкуренция снижает цены, другого способа мировой рынок не придумал за 200 лет развития Игорь Абакумов

Лачуга добавил, что у России недостаточно собственной говядины, чтобы заместить внутренний рынок. До 1990 года, напомнил он, в приоритетах питания населения говядина занимала первое место. На втором была свинина, на третьем — мясо птицы. Последнее на сегодняшний день находится на верхней строчке.

«В мире мясо птицы называют мясом бедных. Свинина сохранила свое второе место, а говядина вышла на третье, и мы никак не восполняем потребности населения в говядине. Говядина — наш традиционный продукт, а мы еще его и вывозим. Это парадокс, и его трудно объяснить логикой», — заметил академик.

Отрасли нужны субсидии

Те, кто сейчас не платит пошлины, работают на грани рентабельности. Из-за падения курса рубля, подчеркнул Игорь Абакумов, серьезно подорожали все импортные составляющие — скот, инкубационное яйцо, семена картофеля для промышленных хозяйств, куриного мяса и свинины.

«Селекционная база по-прежнему находится за границей», — напомнил агроэксперт, указав на необходимость наладить промышленность для снижения цен.

«Если раньше — при СССР — все животноводческие помещения были оборудованы продукцией наших предприятий, <…> с запчастями проблем не было никаких. Сейчас проблемы возникают, потому что это вопрос цены. <…> В экономике как в физике: чем меньше давления, туда капитал и стремится», — сказал Абакумов.

По мнению Юрия Лачуги, государство должно на достойном уровне субсидировать сельскохозяйственную отрасль. Сейчас вложений меньше, чем требуется.