Российские банки ввели комиссию за обслуживание валютных счетов физлиц. Вслед за банком «Тинькофф» и Райффайзенбанком о нововведении объявил Росбанк. Комиссию начнут взимать с 4 июля. Само наличие иностранных денег клиентов стало для банкиров головной болью. Разместить валюту для привлечения дохода они не могут, а обязательства обязаны выполнять. Но введение комиссии за обслуживание валютных счетов может окончательно отпугнуть россиян, которые перейдут на хранение средств в матрасе.

Росбанк включит счетчик

Комиссия Сбербанка за обслуживание валютных счетов физических лиц составит 0,5% ежемесячно и распространится на клиентов, которые хранят в кредитном учреждении более 10 тысяч долларов или евро.

Для премиальных клиентов комиссию введут, если сумма на счете превысит 25 тысяч в американской или европейской валюте.

«Снижение валютной позиции Росбанка на рынке позволит нам продолжить эффективно управлять деньгами и снизить риски для клиентов в постоянно меняющихся рыночных условиях», — заявили в пресс-службе. Там подчеркнули, изменения уже произошли или готовятся в других банках России.

В качестве альтернативы Росбанк предложил клиентам перевести доллары и евро в рубли, купить золото или открыть новые счета в юанях.

Пока самую крупную комиссию для своих клиентов с валютными счетами ввел банк «Тинькофф». Она составляет 1% в месяц и распространяется на клиентов, хранящих более одной тысячи долларов, евро, британских фунтов или швейцарских франков. Практически одновременно с этим банк отменил комиссию за SWIFT-переводы, позволив клиентам бесплатно перекинуть сбережения в другие банки.

О том, что банки начнут принудительно снижать баланс в валютах недружественных стран говорил ЦБ в «Обзоре финансовой стабильности». Регулятор отмечал, что введенные санкции изолировали российский рынок и оставили кредитные учреждения без возможности компенсировать потери своих позиций. В ведомстве подчеркнули, что быстрее избавить банки от ненужной валюты могли бы отрицательные ставки по валютным вкладам, когда клиенты доплачивают банкам за хранение таких средств. Но в России нет соответствующего закона.

Он может появиться уже в ближайшее время. Как сообщил глава комитета Госдумы по рынку Анатолий Аксаков, документ готовы принять уже в июне. При этом в Центробанке подчеркнули, что на физических лиц отрицательные ставки распространяться не будут.

Банки теряют деньги

Российские банкиры ищут выход из сложной ситуации, когда они фактически теряют деньги, работая с валютой недружественных стран. Спроса на нее нет, дохода она не приносит, а выполнять свои обязательства перед клиентами банки обязаны. Об этом «360» заявил профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

«Сейчас для банков это настоящая проблема, поэтому они выгоняют клиентов различными способами. Многие из владельцев валютных счетов покупали доллары и евро совсем по другому курсу, а заставлять их продавать за 53 — 54 рубля — это верх садизма», — заявил эксперт.

Евгений Коган подчеркнул, что Центробанк пытался найти выход из этой ситуации, но фактически сделать ничего не смог.

Профессор отметил, что такое введение комиссий для валютных счетов серьезно подорвет доверие людей к банкам.

Население предпочтет уходить в наличку, в матрас, в кэш. Грубо говоря, возвращаться к тем нецивилизованным методам, которые использовались в 1990-е годы. Доверия к банкам это точно не прибавит, как и ко всей нашей финансовой системе Евгений Коган профессор Высшей школы экономики.

Для владельцев больших объемов валюты на банковских счетах и для предпринимателей Евгений Коган дал несколько советов, как сохранить свои сбережения. Первым вариантом он назвал перевод активов в иностранные банки, которые согласятся работать с клиентами из России.

«Второй вариант: продать валюту за рубли и купить некую защиту. Например, фьючерсный контракт. Это опасно, есть некий риск, но как-то можно застраховать свои накопления. Также можно продать валюту и купить акции экспортеров», — перечислил эксперт.

При этом Евгений Коган отметил, что все эти механизмы не станут качественной альтернативой банковским валютным счетам.