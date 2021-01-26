Помощник всех президентов. Путь Сергея Приходько из дипломата в правую руку Кремля

26 января стало известно о смерти бывшего вице-премьера России Сергея Приходько. После окончания МГИМО служил дипломатом. Потом работал со всеми российскими президентами: Борисом Ельциным, Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым.

Карьера дипломата

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве в семье военного и научной сотрудницы ЦНИИ Чермета имени И. П. Бардина. После школы поступил в МГИМО. После выпуска начал работу дипломатом. С начала 1980-х и до 1993 года занимался укреплением дипломатических связей с Чехословакией, а после развала СССР - с Чехией и Словакией.

Потом продолжил карьеру в МИД, а с 1997 года перешел на работу в администрацию президента РФ.

При президентах

Во время президентства Ельцина Приходько стал работать в администрации главы государства. Карьера шла в гору, и в 1997–1998 годах он стал помощником президента РФ по международным делам.

Источник фото: РИА «Новости»

Приходько сопровождал главу государства в заграничных поездках и на приеме иностранных гостей. Он помогал с решением трудностей в отношениях с Украиной и Белоруссией.

В сентябре 1998 года Приходько стал заместителем руководителя администрации президента РФ. На этом посту он сменил Сергея Ястржембского. Также с 2 февраля 1999 года по 26 марта 2004 год Приходько был начальникомуправления президента РФ по внешней политике.

Сергей Приходько долго и успешно работал с президентами Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. С 26 марта 2004 года по 21 мая 2012 года был помощником главы государства. Он все так же занимался внешней политикой и международными отношениями.

Непубличный помощник

Несмотря на то, что Приходько на протяжении многих лет был высокопоставленным чиновником, его интервью и публичных высказываний практически нет. Одно из его громких заявлений прозвучало в 2010 году. Он резко высказался в адрес губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина, который пожаловался в соцсетях на обслуживание во время банкета в Кремле. Приходько заявил, что таких чиновников надо отправлять в отставку с формулировкой «увольнение по слабоумию».

Источник фото: РИА «Новости»

В начале 2000-х Приходько жестко ответил президенту Грузии об отношениях России и Абхазии.

«На конверте был неправильно указан адрес или по дороге отклеилась марка», — заявил Приходько, комментируя информацию о том, почему письмо на тот момент грузинского президента Эдуарда Шеварднадзе по вопросу Абхазии не дошло до Кремля.

С 2008 по январь 2020 года занимал посты помощника президента, первого заместителя руководителя и руководителя аппарата правительства РФ, вице-премьера России. После отставки правительства Медведева был помощником премьер-министра Михаила Мишустина.

Источник фото: РИА «Новости»

В разные годы Приходько являлся председателем совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение», ОАО «ТВЭЛ», АО «ДОМ.РФ», а также членом совета директоров ПАО «Компания „Сухой“».

Приходько умер 26 января 2021 года после продолжительной болезни. По данным СМИ, государственный деятель страдал от бокового амиотрофическего склероза, известного как болезнь Лу Герига. Приходько был женат на Наталье Приходько — сестра Сергея Ястржембского. У них две дочери — Светлана и Наталья.