Помощь семьям с детьми в условиях коронавируса. Как и где получить деньги?

В России вводят новые меры поддержки в связи с коронавирусом. Семьи детьми смогут получить пять, 10 и 33 тысячи рублей. «360» расскажет, как оформить выплату и кому именно она предоставляется.

Во время последнего обращения президент озвучил сразу несколько категорий граждан, которые смогут получить новые выплаты в связи с коронавирусом. Материальная помощь предусмотрена для семей с детьми до 16 лет. При этом Владимир Путин отметил, что никакой бумажной волокиты быть не должно.

«Я хочу подчеркнуть: сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев», — сказал президент.

Он добавил, что сейчас главная задача — оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Заявления на выплаты можно подать через портал госуслуг или в отделении Пенсионного фонда. Но стоит помнить, что сейчас отделения работают в режиме предварительной записи.

Выплата на детей от 3 до 15 лет

С 12 мая заявление на единоразовую выплату могут подать семьи с детьми от трех до 15 лет включительно. Для них предусмотрена сумма 10 тысяч рублей. Причем рассчитывать на эти деньги могут и те родители, чьим детям исполнится 16 лет только после 1 июля. То же касается и детей до трех лет.

Заявление можно подать до 1 октября 2020-го. Сделать это может мать, отец или усыновитель через подтвержденную учетную запись на портале.

Как получить выплату?

Чтобы не записываться в ПФР, можно все оформить онлайн через портал госуслуг. Пока специалисты только вводят необходимые функции на сайте, но в ближайшее время они станут доступны. Сейчас же можно зарегистрироваться на портале и узнать информацию о других пособиях.

Когда форма для подачи заявления появится, будет необходимо выбрать свой регион и заполнить все необходимые поля. Для этого понадобятся свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета. Дополнительные документы не нужны. Некоторая информация может появиться автоматически из той, что вводилась при регистрации. Необходимо внимательно все проверить, чтобы не было ошибок.

Решение о предоставлении выплаты принимается в течение пяти рабочих дней, а затем результат придет в личный кабинет на госуслугах. Сами выплаты начнутся только с 1 июня.

Пять тысяч рублей на детей до трех лет

Если вашему ребенку еще не исполнилось три года, вы можете получить пять тысяч рублей. Такая выплата предусмотрена для родителей, чей средний доход за год меньше двух региональных прожиточных минимумов.

Как получить выплату?

Для подачи заявления необходимо собрать документы о доходах за последний год. Специалисты при подсчетах учитывают зарплату, стипендию и другие выплаты.

Затем необходимо заполнить форму заявки на госуслугах, в МФЦ или ПФР. В электронной форме сначала необходимо выбрать способ обращения: лично родитель или усыновитель. После этого выбирается статус заявителя и вводятся личные данные.

Еще в заявлении нужно внести информацию о ребенке. Указываются фамилия, имя и отчество, СНИЛС и информация из свидетельства о рождении. Последним этапом будет указание реквизитов банковского счета.

Другие выплаты

Это далеко не все виды материальной помощи. которые могут получить семьи с детьми. Еще предусмотрена разовая выплата около 33 тысяч рублей на одного ребенка нуждающимся семьям. Эту сумму родители получат в июне сразу за полгода.

Кроме того, президент объявил об увеличении в два раза минимального пособия по уходу за ребенком. Теперь оно составит 6751 рубль. Выплата предусмотрена на неработающих граждан, в том числе и студентов. Также есть выплаты для семей, где родители временно потеряли работу. Они смогут получать каждый месяц по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Каждый регион принимает свои меры поддержки семей во время распространения коронавируса. Так, в конце апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что размер пособия на ребенка от трех до семи лет составит в столице 7613 рублей в месяц. В Подмосковье ввели новую ежемесячную выплату для семей с детьми в размере 6344 рубля.