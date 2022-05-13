Европейцы поддерживают Украину странными скульптурами и акциями. Такая «помощь» больше похожа на насмешку

Антироссийская риторика захлестнула Европу. Европейцы и прибалты, поддерживающие Украину, проводят странные перформансы и открывают неоднозначные памятники, чтобы показать свою солидарность. «360» собрал самые странные мероприятия последних месяцев.

«Крик украинской матери»

В Софии появилась скульптура «Крик украинской матери» — это гротескная скульптура женщины, которая смотрит в небо и кричит. Монумент поставили напротив мемориала, посвященного армии СССР.

Но болгары не оценили арт-объект, написал RT. Горожане заявили, что памятник скорее вызывает у них чувство страха, а не сострадания. Лицо «Украинской матери» некоторые жители посчитали отталкивающим.

«Детей заиками делать — самое то», «„Чужой“ отдыхает», — такие комментарии оставили пользователи под фотографиями скульптуры в соцсетях.

Акции в поддержку «изнасилованных» украинок

В апреле около посольства России в Таллине прошла акция в поддержку женщин Украины. Участницы мероприятия выстроились в ряд напротив здания российского представительства и надели себе на головы целлофановые мусорные пакеты. Активистки стояли в трусах, а интимные области намазали алой краской.

Таким образом они хотели обратить внимание на якобы многочисленные изнасилования украинок в Буче. Западные СМИ обвиняли в этом российских военных. Однако Россия неоднократно опровергала подобные заявления.

«Уровень кринжа зашкаливает», «Дедушка Фрейд даже не мечтал о таком количестве пациенток», «Сообщите им о существовании прокладок», — так отреагировали на перформанс пользователи Сети.

Хайп на фейках

Украинская блогерша Анастасия Савчишин опубликовала в соцсети снимок, где изображена мертвой.

«Я жила в Буче. Оба снимка мои. В мирное время я любила путешествовать. Меня убили российские солдаты, потому что я украинка», — написала она под фотографиями, которые тут же разлетелись по Сети.

Источник фото: Facebook*

Однако позже оказалось, что девушка жива, и ей пришлось объясниться. Савчишин заявила, сделала публикацию про свое убийство, «чтобы иностранцы поняли, в какой ситуации находится Украина».

Кровавая вечеринка в Литве

Литовцы пополнили список самых нелепых акций в поддержку Украины кровавой вечеринкой в конце апреля рядом посольством Франции в центре Вильнюса.

Сначала молодые люди и девушки просто разливали красное вино и танцевали. Когда вокруг них собралось достаточно людей, участники акции стали обливать себя вином. Таким образом их наряды оказались «окровавленными».

Участники акции скандировали украинские лозунги. По их словам, они собрались именно около представительства Франции для выражения несогласия с тем, что французские власти последние годы продолжали переговоры с Россией.

Автограф Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и вовсе продал бейсбольный мяч со своим автографом на аукционе в США за 50 тысяч долларов, написало издание The Guardian. Однако полностью написать свои инициалы на латинском языке украинский лидер не смог.

Дело в том, что его имя и фамилия начинаются с букв V и Z, ставших символами специальной операции России в Донбассе. Чтобы выйти из ситуации, Зеленскому пришлось написать первую букву своего имени на кириллице, а букву фамилии на латинице. В итоге получилось подпись: «B. Zelenskyy».

В Twitter иронически прокомментировали эту новость и назвали такое решение Зеленского «тупостью, которая не знает границ», а покупку мяча — «смешной и неприличной тратой денег».

* Facebook — социальная сеть, принадлежащая запрещенной в России корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.