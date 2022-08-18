Помощь молодым семьям. «Родительская зарплата» обеспечит родителей в декрете

Глава партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил ввести «родительские зарплаты» для неработающих россиян и расширить действие маткапитала и льготной ипотеки. Такие меры простимулируют рождаемость. По мнению специалистов, идея ввести зарплаты для родителей требует доработки, но она показывает, что государство заботится о семьях.

Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Миронов предложил ввести для россиян без работы «родительские зарплаты», а также расширить уже действующие программы поддержки, писало РИА «Новости».

По его мнению, с такой поддержкой женщинам будет проще решиться на рождение ребенка. Поскольку она будет уверена в том, что государство ее всегда поддержит, даже при проблемах с трудоустройством.

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Миронов также отметил, что такие меры поддержки, как льготная семейная ипотека и маткапитал, должны действовать постоянно.

«Расширять программы нужно не по срокам, а по содержанию, подключая дополнительные механизмы стимулирования рождаемости», — подчеркнул депутат.

По его мнению, семейную ипотеку надо распространять на вторичное жилье и снижать ставку по программе. А маткапитал нужно вводить и на третьего ребенка. Это приведет к увеличению числа многодетных семей.

Помощь семьям

По мнению члена Высшего совета партии «Единая Россия» и первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, предложение Миронова вряд ли можно воплотить в жизнь.

Он объяснил «360», что нынешнее законодательство полностью описывает процессы и процедуры, связанные с такими социально значимыми вещами, как рождение детей. Он отметил, что в том случае, если мать не трудоустроилась, она может воспользоваться системой занятости.

«Тут очень важно не перейти определенную грань. Родительство — это строительство семьи, ячейки, которая создается не по тому, что за это платят. Материальная сторона не заменит это. Поэтому я не верю в то, что инициатива найдет поддержку», — рассказал Рязанский.

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Он отметил, что семьям надо помогать при рождении детей. Именно в эти периоды они испытывают трудности.

Председатель общественного движения Национальный родительский комитет, а также уполномоченная по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец, напротив, назвала инициативу прекрасной. Она объяснила «360», что воспитание ребенка — это отдельная инициатива, которая должна оплачиваться.

«Таким образом мы показываем, что государство ценит родительский институт, а мамы не будут бояться сидеть дома. Не у всех есть карьерные намерения, и в большинстве многодетных семей мама с радостью будет заниматься домашним хозяйством», — рассказала Волынец.

Для того, чтобы ввести «родительскую зарплату», нужно доработать инициативу и добавить в нее много нюансов, однако предложения о расширении маткапитала и льготной ипотеке могут показать свою эффективность. Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников отметил, что такие льготы продлевают на короткие сроки и из-за этого люди не уверены, что тоже успеют получить помощь.

«Безусловно, это вызовет повышение рождаемости у наиболее бедной части населения. Маткапитал и пособия на детей более результативны для той части россиян, у которых низкие доходы», — сказал он.

Специалист отметил, что при появлении маткапитала демографическая ситуация существенно улучшилась. Но позднее она начала падать. Позднее программу расширили и на первенца, а сумма денежной помощи после рождения второго ребенка выросла. По словам Синельникова, можно также начать стимулировать вступление в брак и для этого предоставлять ипотечные кредиты на льготных условиях.