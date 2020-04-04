Накормить и рассказать про COVID-19. Службы помощи бездомным работают даже в разгар пандемии

Режим самоизоляции по всей стране обязывает россиян оставаться в своих домах и квартирах, но у некоторых такой возможности просто нет. И если раньше бездомным активно помогали разные некоммерческие и государственные программы и организации, то сейчас получить помощь все сложнее. «360» узнал, как работают оставшиеся службы и как самим можно помочь тем, кому сейчас значительно труднее.

Сегодня в Москве и Петербурге осталось всего несколько организаций, готовых продолжать оказывать помощь бездомным. Из-за новых мер безопасности, вводимых во всех регионах страны, жить — или, правильнее сказать, выживать — бездомным стало значительно сложнее. И хотя проекты, которые занимаются социально значимой деятельностью, могут продолжать работу, несмотря на режим самоизоляции, ситуация с каждым днем все хуже.

Нужна помощь

Директор московского филиала благотворительной организации «Ночлежка» Дарья Байбакова рассказала «360», что сейчас из всех проектов «Ночлежки» из-за введенных мер безопасности продолжают работу всего несколько. Остановлена работа «Культурной прачечной» в Санкт-Петербурге, пунктов выдачи, прекратились на время очные приемы в консультационной службе.

«При этом проекты про жизненно важную помощь — ночной автобус, который раздает еду, пункты обогрева, ночной приют, реабилитационный приют — продолжают работать, хотя и введены дополнительные меры», — добавила она.

Сейчас, чтобы иметь возможность и дальше помогать бездомным, во всех оставшихся точках «Ночлежки» идут усиленные уборки с дезинфицирующими средствами, везде есть санитайзеры. Работающих подопечных «Ночлежки» временно отселили в отдельное помещение, чтобы снизить количество контактов.

Продолжает работать и автобус, к которому могут прийти бездомные, чтобы получить горячую еду. Там тоже дают антисептики, средства личной гигиены и просят соблюдать социальную дистанцию.

По словам Дарьи Байбаковой, одной из самых важных и опасных проблем сейчас является то, что бездомные фактически находятся в информационном вакууме, многие из них совсем ничего не знают о коронавирусе, от которого все закрываются по домам. Из-за этого они оказываются в еще большей опасности перед вирусом, не зная ни о мерах предосторожности, ни о симптомах, ни об опасности болезни.

Листовка «Ночлежки» о COVID-19 для бездомных, которую можно распечатать и оставить на лавочке или приклеить у магазина, когда вы пойдете за продуктами

При этом структурной помощи от государства таким организациям сейчас очень не хватает. Во время пандемии большие усилия направляют на помощь большинству, но о самых незащищенных группах населения власти как будто забыли. Сотрудники «Ночлежки», по словам Дарьи Байбаковой, уже две недели обращаются к властям с просьбами облегчить доступ бездомных в муниципальные приюты, но ответов не получают.

Никаких новых мер, которые есть в других странах, когда переоборудуются спортивные залы или правительство выкупает номера в отелях, у нас нет. Есть только требования по самоизоляции Дарья Байбакова директор московского филиала «Ночлежки».

Проблема в том, что в большинстве государственных приютов остаться могут лишь те, у кого есть местная регистрация. Но, по подсчетам Центров социальной адаптации, таких в Москве всего 14%, а одна из главных причин бездомности в России, по словам Байбаковой, — внутренняя миграция: люди приезжают на заработки, а потом остаются на улице.

Держись, друг

Сейчас, по словам Байбаковой, многие проекты, которые помогали бездомным едой, в Москве закрыты. «Точек помощи людям из-за правил карантина становится все меньше и меньше. Можно вызвать социальный патруль, они отвезут бездомного на ночлег, если есть свободные места, но там всего порядка 400 мест, и их не хватит на всех бездомных людей, которым нужна помощь в Москве», — рассказала она.

Но пока власти медлят с помощью наиболее уязвимым «деклассированным элементам», в дело вступают неравнодушные граждане. Так, жительница Москвы Екатерина Рочева решила запустить проект #держисьдруг, который уже работает в Казахстане. Люди собирают в пакеты наборы продуктов первой необходимости и антисептики и оставляют их с хештегом на видных местах.

Пока задумка только начала осуществляться в Москве — к Екатерине присоединились ее друзья и родственники, со среды они начали оставлять похожие «пайки» с записками в городе.

«У меня была булочка с маком, аналог „Доширака“, антибактериальные салфетки, сырок и водичка. Я стремилась к тому, чтобы все было в индивидуальной упаковке, чтобы все можно было обработать теми же салфетками и у людей не возникало страха, что еда отравлена или заражена», — рассказала Екатерина.

По мнению Рочевой, такая помощь не должна сильно обременить молодых москвичей — покупка набора в крупном магазине может обойтись в 100-120 рублей.

«Я очень надеюсь, что сейчас, пока у кого-то остались средства, если сейчас начать этим заниматься, то через неделю будет больше людей этим заинтересовано, тогда, может быть, удастся поддержать тех, кто не попал ни в какие списки поддержки, кто не имеет права на все эти льготы», — заключила девушка.